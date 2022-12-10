«Вынес 13 тонн штукатурки». Как новосибирцы превращают квартиру в «сталинке» в модное жилье — фото до и после

О том, что в квартире снизу теперь живет очаровательная соседка, Сергей узнал не сразу, а только спустя два года. Ну а дальше — знакомство, первые свидания, отношения. В 2018 году пара поженилась, и Сергей въехал в квартиру на четвертом этаже.



— То, что квартире нужен ремонт, было понятно сразу. Она находилась в таком удручающем состоянии. Крайний ремонт был в 1991 году. Это и информация от соседей плюс артефакты прошлого: мы вскрывали стены во время ремонта, и там я нашел кусок газеты, датированной 1991 годом, — делится он. — Всё остальное было с момента постройки: деревянные перегородки между комнатами, окошки маленькие между кухней, туалетом и ванной. Понятно было, для чего это делалось тогда, — экономия электричества. Света с кухни, который проходил через окошечко, было достаточно, чтобы зайти, например, помыть руки. Ну и изначально все квартиры были коммунальными, поэтому у каждого собственника была своя лампочка для комнаты. То есть своя лампочка в туалет, кухню, коридор, ванную. Все выключатели находились у каждого в комнате, чтобы соседи у тебя не воровали электричество, пока тебя нет. При этом каждая комната запиралась на ключ.