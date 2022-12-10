«Вынес 13 тонн штукатурки». Как новосибирцы превращают квартиру в «сталинке» в модное жилье — фото до и после

Пятиэтажная «сталинка» с небольшими эркерами была построена на улице Владимировской, что называется, на излете эпохи — в
С чего всё начиналось: соседство, поиски идеальной квартиры и мысли о ремонте
Знакомство Дарьи — стилиста и владелицы салона красоты — с будущим мужем Сергеем, который работает артистом в НОВАТе, произошло именно в доме на Владимировской. Сюда, в 2013 году, Дарья заселилась, купив квартиру. Говорит, что выбирала подходящее жилье долго, важных критериев было несколько: жилье должно было быть солнечным и теплым.
— Я приехала в Новосибирск учиться еще в 2005 году. До 2013 года я снимала жилье, было много переездов — 18 раз я переезжала. Когда пришло время искать что-то свое, оформлять ипотеку, я поняла, что новостройка мне не по карману. Выбор был из вторички. Мне нужно было много света и чтобы было тепло. Всё пришло к тому, что хрущевки отпадают, они маленькие и неуютные. А «сталинки»… Ну они даже со стороны выглядят хорошо. Больше окна, надежнее стены, поэтому на «сталинки» я и нацелилась, — рассказывает Дарья.
Пятиэтажка на Владимировской приглянулась ей сразу: Дарья поселилась в «трешке» площадью 75 квадратов на четвертом этаже. Квартира оказалась такой, как она и хотела: солнечная сторона, прочные, толстые стены, много пространства и нет проблем с отоплением.
— Ну а я жил на пятом этаже всегда, — добавляет Сергей. — Вообще, моя семья заселилась в дом, как только его построили. В 1957 году моего дедушку перевели из Ленинграда и сразу дали квартиру в новом доме. Вначале было две комнаты, потом их семье передали еще и третью комнату.
О том, что в квартире снизу теперь живет очаровательная соседка, Сергей узнал не сразу, а только спустя два года. Ну а дальше — знакомство, первые свидания, отношения. В 2018 году пара поженилась, и Сергей въехал в квартиру на четвертом этаже.
— То, что квартире нужен ремонт, было понятно сразу. Она находилась в таком удручающем состоянии. Крайний ремонт был в 1991 году. Это и информация от соседей плюс артефакты прошлого: мы вскрывали стены во время ремонта, и там я нашел кусок газеты, датированной 1991 годом, — делится он. — Всё остальное было с момента постройки: деревянные перегородки между комнатами, окошки маленькие между кухней, туалетом и ванной. Понятно было, для чего это делалось тогда, — экономия электричества. Света с кухни, который проходил через окошечко, было достаточно, чтобы зайти, например, помыть руки. Ну и изначально все квартиры были коммунальными, поэтому у каждого собственника была своя лампочка для комнаты. То есть своя лампочка в туалет, кухню, коридор, ванную. Все выключатели находились у каждого в комнате, чтобы соседи у тебя не воровали электричество, пока тебя нет. При этом каждая комната запиралась на ключ.
Сергей, как член семьи, прожившей в «сталинке» на Владимировской с момента ее постройки, рассказывает и о других необычных особенностях жилья. Так, на кухне когда-то стояли дровяные печи. Сейчас, конечно, печей уже нет, зато остались дымоходы. Всё это, как объясняет мужчина, можно было использовать для обустройства камина на кухне.
Изначально семья очень загорелась этой идеей: Дарья давно мечтала о том, чтобы в их квартире появился настоящий камин. Правда, потом от заманчивой идеи пришлось отказаться, так как устроить камин не позволяли площадь комнаты и дизайн-проект. Но и без строительства камина, по словам пары, им было над чем поломать голову.
Ремонт во время пандемии и ценники, выросшие в три раза
В 2019 году, буквально за несколько месяцев до пандемии, оптимистично настроенные Сергей и Дарья приступили к ремонту. Работы предстояло невероятно много: планировалось заменить полы полностью, к тому же пара решила снести одну из деревянных межкомнатных перегородок и поставить полноценную стену.
— Мне хотелось поменять буквально всё. В ванной комнате был какой-то кривой голубой кафель, на полу — толстенный советский линолеум с ромбиками, который очень раздражал, а еще гуляли полы, как в фильмах ужасов. Тихо сходить попить водички ночью не выйдет, — смеется Дарья.
— Ну и тут надо понимать, что перекрытия в нашем доме были комбинированными. Завод железобетонных изделий еще не начал свои плиты выпускать, они появились только в
Всё это вызвало сложности при работе над полом. Именно с этого пара и начала, и, по их признанию, провозилась больше всего. Очень много и сил, и денег ушло на выравнивание полов. Эту ювелирную работу практически идеально выполнила рабочая бригада — правда, в одном месте пол всё равно немного поскрипывает, и это несмотря на современные технологии полов и работу профессионалов.
— В 2020 году произошел скачок цен буквально на всё, особенно на дерево. У нас черновой пол сделан из фанеры
Впрочем, на кое-что все-таки пришлось основательно потратиться. Дарья вспоминает, как мечтала о выдвижной угловой полке, которую можно было бы встроить в кухонный шкаф и хранить там кастрюли и другую габаритную посуду. Отпугивала лишь цена — 19 тысяч рублей.
— Я очень люблю готовить, полка мне действительно была нужна: это и удобно, и наклоняться не надо, потому что всё выезжает само, и место экономит. Но 19 тысяч! Я там ходила из угла в угол, раздумывая. Но я понимала, что если не купить сейчас, то она потом подорожает. Так и вышло, эта конструкция сейчас стоит 32 тысячи. Вообще, мы сразу, еще на моменте черновых работ, закупили всё для кухни. При этом делали мы ее только через год. Материалы стояли и ждали.
Еще немного о трудностях: как пара ошиблась с дизайнерами
До того как приступить к активным ремонтным работам, Сергей и Дарья решили обратиться к дизайнерам. Им хотелось получить не просто красивую картинку, но и полноценную работу проектировщика: квартира была объективно сложной и над тем, как здесь всё устроить, нужно было тщательно подумать.
— Еще до того, как мы приступили к ремонту, первым человеком, которого я пригласил сюда, был дизайнер. Мне просто нужно было понимать, как располагать розетки, плюс в кухне мы всё меняли: переносили раковину, шкафы на другую сторону. Мне нужно было от дизайнера полное техническое задание. С кухней мы, конечно, промучились, но сделали ее. Правда, с задержкой. А насчет дизайнеров… Столько непрофессионалов на рынке. Конечно, им легко работать с домами новыми, где у тебя всё готово, где нужно только нарисовать красивую картинку. Но что касается технических вопросов, тут столько проблем, — делится Сергей.
По его словам, за дизайн-проект пара отдала 120 тысяч рублей. Но с проектом не раз возникали сложности: были проблемы с розетками, с высчитанной площадью, с расчетом кафеля для ванной. Проект кухни, как говорит Дарья, пришлось переделывать дважды: всякий раз, когда готовые шкафы привозили в их квартиру, выяснялось, что они не подходят по размерам. Да и сам дизайн-проект (физическую книгу, в которой учтены все нюансы, есть расчеты и замечания по цветам. — Прим. ред.) пара получила лишь в сентябре 2020 года, хотя срок в договоре был намечен на январь 2020 года.
— Конечно, мы могли бы поконфликтовать с ними, получить какую-то внушительную компенсацию, так как они задержали наш проект. Но мы ребята неконфликтные, — улыбается Дарья.
Кое-какие деньги все-таки паре удалось получить от дизайнеров, но это чисто символическая сумма в районе 4 тысяч рублей из-за проблем с розетками.
— Летом в течение месяца ремонт встал, потому что нам нужно было закончить мокрые работы в ванной и туалете до того, как был положен пол. А у нас в июле, как оказалось, нет ни дизайна, а соответственно, нет керамогранита для ванной, поэтому мы не можем закончить пол. В итоге ванную и туалет мы спроектировали сами, хотя за эти работы мы им заплатили, — объясняет Сергей.
Сам он также снимал штукатурку со стен — на это у него ушло
— Мы несколько раз проговаривали, что демонтаж нам нужен полный. Они составили смету, приступили к работам. Я спрашивал, когда они планируют снимать штукатурку, но мне сказали, что они этого делать не будут, а снимут лишь шпатлевку под обоями. Я им объяснил, что у нас шпатлевки нет, а наши обои клеились на газетку — так было в Советском союзе. Смету пересчитали, и она выросла в 10 раз — с 50 рублей за квадратный метр до 500. В итоге я всё снимал сам. Вынес 13 тонн штукатурки, — говорит он.
В процессе снятия штукатурки, по словам Сергея, в стенах он нашел несколько удивительных артефактов той эпохи. Например, детские колготки, кость какого-то животного, старый строительный инструмент (его Сергей решил оставить себе) и крышечки из фольги от молока.
Какой получилась квартира и почему ремонт не закончен до сих пор
Как замечает Дарья, во время ремонта пара не ссорилась друг с другом, поскольку проблем и без того хватало. К тому же все обязанности они распределили заранее: Сергей хорошо разбирается в электрике и технических работах, а Дарья решает все вопросы, связанные со стилистикой квартиры и цветом.
Изначально пара задумывалась о том, чтобы сделать из «сталинки» современный лофт, но в итоге у них вышла «трешка» в стиле, близком к скандинавскому: минималистичные решения, спокойные цвета.
Подумывали также о том, чтобы сохранить в некоторых комнатах кирпичную кладку, но и здесь были сложности.
— Я когда счистил штукатурку, увидел, что где-то нет кирпича, где-то только половина его, где-то швы настолько глубокие, что рука туда заходит. Но в одном месте мы небольшой кусок кирпичной стены оставили. Это моя личная стена, которой я уделил большое количество времени. Я заполнил все дыры в швах, я угробил туда 90 килограммов сухой смеси, хотя стена, повторюсь, небольшая. Где отсутствовал кирпичи, я потом эти кирпичи сам прорисовывал. Всё зашлифовал и покрасил в несколько слоев, а потом еще с кисточкой бегал и прокрашивал маленькие точки. В конечном счете у нас получилась белая лофтовская стена, — демонстрирует Сергей.
В совокупности, как подсчитали Сергей и Дарья, ремонт им обошелся в
— Вот у нас по проекту в зале должна быть такая кровать, которая складывается к стене. К нам, бывает, приезжают мои родители из другого города, останавливаются у нас на месяц, поэтому не хотелось бы их класть на какой-то диван. Кровать просто так не купить в магазине, это будет мебель на заказ. Или вот в спальне должна быть библиотека. Вот отложишь на нее, допустим, 200 тысяч рублей, заработаешь, придешь заказывать, а тебе насчитывают 300 тысяч. И что? Не закажешь же половину библиотеки? — рассуждает Дарья.
Поэтому пара сейчас откладывает деньги на покупку нехватающей мебели. Но из-за пандемии, локдауна и политических событий бизнес Дарьи хоть и выстоял, но несколько потерял в доходах. Так что в этом году, по общему признанию, пара практически никак не занималась ремонтом — только повесила гардины в нескольких комнатах.
Дарья мечтает, что к концу 2023 года они уже точно со всем разберутся и обставят «трешку» мебелью. Правда, загадывать пока сложно.
— Самое важное мы уже сделали. В ту же кухню или ванную не поставишь что-то временное, ведь так? А мы их закончили полностью. Да и временное — это всегда самое постоянное. Поэтому мы не ставим в спальню какую-то временную кровать, спим на матрасе. Или не ставим временные шкафы вместо библиотеки, потому что это так потом может и остаться. Это принципиальная позиция: либо сразу так, как мы придумали, хоть и дорого, либо лучше никак.
Пару лет назад мы побывали в