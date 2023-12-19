В Академгородке продают семикомнатную квартиру с сауной и камином — что еще есть в жилье за 45 миллионов

— Дом расположен в верхней зоне Академгородка в непосредственной близости к Пироговскому лесопарку. Квартира занимает верхние 10 и 11 этажи дома. Из окон открывается прекрасный вид на лесной массив, что будет несомненно умиротворять и радовать глаз, — говорится в описании к недвижимости.