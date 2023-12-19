В Академгородке продают семикомнатную квартиру с сауной и камином — что еще есть в жилье за 45 миллионов

В Верхней зоне Академгородка выставили на продажу семикомнатную двухуровневую квартиру площадью почти 300 квадратов. Внутри, как уверяет продавец, сделан дизайнерский ремонт. Цена вопроса — 45 миллионов рублей, объявление появилось на сайте N1.ru вчера, 18 декабря.
— Дом расположен в верхней зоне Академгородка в непосредственной близости к Пироговскому лесопарку. Квартира занимает верхние 10 и 11 этажи дома. Из окон открывается прекрасный вид на лесной массив, что будет несомненно умиротворять и радовать глаз, — говорится в описании к недвижимости.
Пока это самый дорогой вариант из продающихся в одиннадцатиэтажке на Пирогова. Здесь также продают еще одну семикомнатную квартиру, но меньшей площади — 210 квадратов. За нее просят 31 миллион рублей.
Прошлой зимой мы прогулялись по еще одной улице Академгородка — Морскому проспекту. Дома здесь стоят запредельно дорого, а сама улица окутана особой академической атмосферой.