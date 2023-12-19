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Элитные дома и квартиры в Новосибирске

В Академгородке продают семикомнатную квартиру с сауной и камином — что еще есть в жилье за 45 миллионов

Из окон будет открываться вид на Пироговский лесопарк и панельки

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В многоэтажке есть и другие квартиры большой площади, но эта — самая дорогая из продающихся

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В Верхней зоне Академгородка выставили на продажу семикомнатную двухуровневую квартиру площадью почти 300 квадратов. Внутри, как уверяет продавец, сделан дизайнерский ремонт. Цена вопроса — 45 миллионов рублей, объявление появилось на сайте N1.ru вчера, 18 декабря.

— Дом расположен в верхней зоне Академгородка в непосредственной близости к Пироговскому лесопарку. Квартира занимает верхние 10 и 11 этажи дома. Из окон открывается прекрасный вид на лесной массив, что будет несомненно умиротворять и радовать глаз, — говорится в описании к недвижимости.

Квартира продается в кирпичном доме 2006 года постройки. Рядом — лесопарк и панельки

Квартира продается в кирпичном доме 2006 года постройки. Рядом — лесопарк и панельки

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Одна только кухня в этой квартире занимает 30 квадратов — это сравнимо с площадью компактной студии

Одна только кухня в этой квартире занимает 30 квадратов — это сравнимо с площадью компактной студии

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Лестница на второй уровень и инсталляция из дерева

Лестница на второй уровень и инсталляция из дерева

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Так выглядит мастер-спальня

Так выглядит мастер-спальня

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Холл на втором уровне

Холл на втором уровне

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В квартире несколько детских, вот интерьер одной из них

В квартире несколько детских, вот интерьер одной из них

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В одной из ванных комнат установлена сауна

В одной из ванных комнат установлена сауна

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Пока это самый дорогой вариант из продающихся в одиннадцатиэтажке на Пирогова. Здесь также продают еще одну семикомнатную квартиру, но меньшей площади — 210 квадратов. За нее просят 31 миллион рублей.

Прошлой зимой мы прогулялись по еще одной улице Академгородка — Морскому проспекту. Дома здесь стоят запредельно дорого, а сама улица окутана особой академической атмосферой.

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