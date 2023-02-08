Логово академиков. Как живут на одной из самых дорогих улиц Академгородка — сюда приезжал Шарль де Голль

Сейчас ассоциации с морем, глядя на занесенную снегом улицу, возникают, пожалуй, в последнюю очередь. Но, как вспоминает создательница и руководитель интегрального музея-квартиры Академгородка Анастасия Близнюк, летом проспект преображался:



— Вообще, на Морском в советские годы шла вереница людей в плавках, в надувных кругах, босиком. То есть люди шли с пляжа домой, не одеваясь, и это было нормально. А туда, в сторону пляжа, шли люди, обремененные авоськами, с едой, с корзинами.