Логово академиков. Как живут на одной из самых дорогих улиц Академгородка — сюда приезжал Шарль де Голль

Визитная карточка Академгородка — это не только сосновый бор, белочки и НГУ, но и знаменитые цветные домики на Морском проспекте. Этим хрущевкам меж тем уже перевалило за 60 лет — в их стенах выросло не одно поколение академовцев, а квартиры здесь, несмотря на возраст домов, стоят запредельно дорого. Корреспондент НГС Ксения Лысенко отправилась на прогулку по заснеженному Морскому проспекту, чтобы узнать о популярных местных байках и расспросить жителей красочных четырехэтажек о том, как сильно изменился Академгородок за последние годы.
Улица самых дорогих «хрущей»
Морской проспект когда-то был обычной просекой в лесу, а улица, образовавшаяся на месте этой просеки, носила название Академическая. Но недолго. Морским проспектом она стала в 1962 году — рискованное название предложил секретарь парткома Сибирского отделения Академии наук, руководитель Морской физической секции при СО АН Георгий Мигиренко. Рискованное потому, что моря в Новосибирске, по сути, и не было и, как вспоминает ученый и писатель Михаил Качан, первым его вопросом стал: «А не поднимут ли нас на смех?» На что Георгий Мигиренко якобы гордо ответил: «Зато будет единственный в своем роде Морской проспект!»
Сейчас ассоциации с морем, глядя на занесенную снегом улицу, возникают, пожалуй, в последнюю очередь. Но, как вспоминает создательница и руководитель интегрального музея-квартиры Академгородка Анастасия Близнюк, летом проспект преображался:
— Вообще, на Морском в советские годы шла вереница людей в плавках, в надувных кругах, босиком. То есть люди шли с пляжа домой, не одеваясь, и это было нормально. А туда, в сторону пляжа, шли люди, обремененные авоськами, с едой, с корзинами.
Зато аура исключительности, «единственного в своем роде» Морского проспекта сохраняется до сих пор — и это про цены на жилье. Облик улиц сформирован четырехэтажными домами, которые строили в 60-х годах. И пусть вас не обманывает год постройки, академовские хрущевки можно назвать самыми дорогими в городе. Стоимость квадратного метра в четырехэтажке на Морском, по данным N1, может доходить до 290 тысяч рублей. В среднем большая трешка стоит 15–22 миллиона рублей, а двушка площадью 50 квадратов — 9–12 миллионов рублей.
И это не единственная странность, связанная с домами Морского.
— Много жилого фонда выведено в кофейни и различные заведения. Вот на этой стороне, четной, аренда стоит в два раза дороже, чем напротив. И никто не понимает почему. С двух сторон остановки, но люди чаще ходят именно по четной стороне. То есть четная сторона — проходная, прогулочная, на ней вся жизнь, а та — мертвая, — объясняет Анастасия Близнюк.
Четная сторона действительно выглядит куда оживленнее нечетной. Именно тут сосредоточено наибольшее число кофеен, ресторанов и баров (10 заведений против 3 на противоположной стороне).
Запрещенные книжки, приезд французского президента и легендарный Дом ученых
Морской проспект — одна из немногих новосибирских улиц, оставшаяся практически неизменной с момента своего появления. Даже вывески здесь сделаны с поправкой на академовский колорит: «Научная аптека», магазин «Городок», «Хлеб в городке». Еще одна особенность: все заведения общепита и магазины размещаются в жилых домах (отдельных коммерческих построек на улице крайне мало).
— Существовала традиция невведения в жилой фонд квартир. Потому что, когда не было магазинов, домов быта, торговых центров, квартиры — но не на первой линии, а в глубине кварталов — отдавали под детские музыкальные клубы. Клуб «Под интегралом» имел в своей структуре знаменитый литературный клуб «Гренада» с совершенно замечательным директором Иосифом Гольденбергом. Он имел блат и привозил в Академгородок запрещенные книжки: Цветаеву, Ахматову — то, что было раньше запрещено. То есть он привозил в литературный клуб, а потом на его базе сделал магазин. «Гренада» закрылась, а магазин остался — мы туда детьми ходили, рассматривали старые книжки, — рассказывает Анастасия Близнюк.
Если говорить об отдельно стоящих нежилых зданиях, то в первую очередь, по ее словам, интересно красное здание Коопторга в самом начале Морского проспекта. Именно отсюда, с козырька второго этажа, в 1966 году академовцы приветствовали французского президента Шарля де Голля:
— Там стояла большая толпа людей, которые встречали Шарля де Голля. И есть такая известная история: папа мой в тот момент полез в пиджак что-то доставать, и его со всех сторон сжали. Ну мало ли что. Да, вроде бы все свои [на встрече были], но вот такие меры повышенной безопасности.
Как вспоминает редактор сайта «Библиотека сибирского краеведения» Людмила Кузменкина, к приезду важной персоны Новосибирск лихорадочно готовили. Например, за день снесли квартал частного сектора в Октябрьском районе и строили днями и ночами Бердское шоссе, примыкающее к Морскому проспекту.
— Французскую делегацию повезли в Академгородок. Гостей вначале пригласили в только что построенный и принятый государственной комиссией с оценкой «отлично» Дом ученых. За хозяина здесь был академик Михаил Лаврентьев. Разговор шел о сотрудничестве ученых двух стран. Статистика такова: за 1965 год Академгородок посетило более 800 иностранных ученых (из Франции — 75). А из городка свыше двухсот научных работников ездили за рубеж. Де Голль заметил, что слава Академгородка уже давно распространилась по всему миру. И Франция относится к нему не только с интересом, но и с восхищением, — говорится на сайте «Библиотеки сибирского краеведения».
Сам Дом ученых строили вместе с хрущевками, окружающими его, в течение четырех лет. Его облик, как и в случае с самим проспектом, почти не изменился: три корпуса, сплошной остекленный фасад, барельеф «Освоение Сибири» художника Сокола, который видно сквозь стеклянный фасад.
— Во время ковида здание Дома ученых впервые было таким, каким оно и было построено. Везде же рекламу дают, и эта реклама закрывает красивые фасады. В чем была идея? Вся панорама с деревянным панно Дома должна была быть видна с улицы Ильича. И вот в ковид не было рекламы, смотрели на Дом ученых и думали: «Так вот каким должен быть наш Дом ученых!» — рассказывает Анастасия Близнюк.
Кто живет в хрущевках Морского
Практически «музейный» Морской проспект, не изменившийся внешне, всё-таки успел поменяться внутри. Как рассказывают местные жители, поселившиеся здесь около 50 лет назад, Морской проспект стал шумнее из-за новых соседей, заселивших типично академические хрущевки. Но это всё равно лучше, чем в остальном Новосибирске, уверена жительница Детского проспекта (примыкает к Морскому. — Прим. ред.) Наталья Егоровна.
— 53 года я тут живу, на моих глазах все эти деревья выросли, — улыбается она. — Проблем здесь, конечно, меньше с соседями. Раньше их вообще не было. Раньше дети с ключами от квартир на шее бегали по улицам допоздна, и ничего. А сейчас машины повсюду, страшно выйти.
Сама Наталья Егоровна — москвичка, работала раньше в Королёве. Первыми жителями Академгородка, были, по ее словам, в основном москвичи и ленинградцы:
— Люди были другие, приятно было общаться. Мата, извините меня, не было слышно. Не только научные работники, кандидаты или кто-то еще, но и простые сотрудники — от них чувствовалась культура. Общаешься и понимаешь, культура есть. Но время уходит, конечно… Я работала на вычислительной машине всю жизнь, потому что я инженер-электрик по специальности. Сейчас это инженер-электроник. Застала машины с огромными лампами, знаете, как раньше в телевизорах были. А работала я… Ну это то, что космосом называется. Но это Москва, жить было негде, а тут мужу предложили жилье. Он у меня военный, в Академгородке проработал всю жизнь, как я. Ну а сейчас сидим дома вдвоем, смотрим каждый в свой ноутбук.
Она вспоминает, что Новосибирск после Москвы произвел на нее гнетущее впечатление своими серыми домами и сталинской архитектурой. Отдушиной стал Академгородок и поездки в ближайшие городки и поселки: Бердск, Искитим, Коченево.
Лидия Федоровна — еще одна жительница Академгородка, получившая жилье по работе.
— Морской проспект всегда был ухоженный, чисто тут и сейчас. Зелени много здесь всегда было, мы сами за этим следим. У нас тихо, культурно, не бывает каких-то происшествий, которые бы резонанс вызывали. Вот и слава богу! Мы приехали сюда, когда сыну было 4,5 месяца, сейчас ему 60 лет. Профессор, доктор наук, — не без гордости замечает она. — Вначале жили на Золотодолинской, потом поменяли две квартиры на одну просторную на Морском. Вот в этом зеленом домике.
Сама она родилась в Ленинграде, но вскоре вместе с родителями переехала в Новосибирск. Здесь же окончила медицинский институт и получила степень кандидата наук.
— Окончила с отличием, и меня направили на курорт Карачи. И там одна дама говорит: «Лидия Федоровна, а что вы в этой дыре делаете?» А я тогда работала в Карачи гинекологом. Муж у меня учился заочно в НЭТИ, но у него не получалось: приедет — не сдаст. И вот эта женщина нам помогла, она работала в учреждении, которое распределяло жилье Академгородка. И мы приехали сюда, пожили месяца два у подруги, а потом нам дали квартиру. Я защитила диссертацию здесь, муж окончил институт. Мы довольны судьбой и жизнью. Ну почему нет? Академгородок — это культурная обстановка, — улыбается она. — Ну а в город, бывает, тоже ездим, но нечасто. А зачем?
Недавно администрация Советского района Новосибирска обнаружила