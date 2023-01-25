«Превышает норму в 18 раз»: власти отчитались о буме общепита в Верхней Зоне Академгородка

Администрация Советского районе Новосибирска обнаружила 18-кратное превышение нормы по общественному питанию в Верхней Зоне Академгородка. Об этом глава администрации Дмитрий Оленников заявил на заседании по подведению итогов 2022 года.
Такая оценка развития ресторанного бизнеса в Советском районе прозвучала в докладе главы районной администрации (запись опубликована на ютьюб-канале «Новосибирских новостей») о достигнутых районом за год результатах. В частности, объем инвестиций увеличился по сравнению с предыдущим годом в 1,5 раза, было отремонтировано 19 тыс. кв. метров дорог, ввод многоквартирного жилья в районе вырос на 14% и т.д. Оценка развитости общепита была приведена, скорее, как достижение.
— В Верхней Зоне Академгородка норматив по общественному питанию превышает норму в 18 раз. Можно предположить, что такая посещаемость заведений обеспечивается гостями микрорайона, — заявил Оленников.
Понятие нормы обеспеченности предприятиями торговли, общественного питания и т.д. действительно существует, и сами эти нормы утверждены постановлением правительства от 9 апреля 2016 года № 291. Но по сути такие нормативы актуальны разве что для каких-то обособленных поселений. В городах, где люди активно перемещаются между разными зонами, в одних кварталах предприятий общепита может практически не быть, а в других ими будут заполнены все первые этажи зданий.
Верхняя Зона (ВЗ), о которой говорил Оленников, — это условное обозначение, под которым обычно понимается часть Советского района по обеим сторонам Морского проспекта (там где расположено самое престижное жилье Академгородка). 2ГИС, впрочем, включает в ВЗ территорию вплоть до улиц Кутателадзе и Демакова (на севере), а так же Жемчужной и границы Ботанического сада — на юге.
Тем не менее основная концентрация общепита наблюдается именно на Морском проспекте и улице Ильича где, по данным 2ГИС, расположено более 40 заведений разного формата. Причем количество их постоянно увеличивается. Так, во второй половине прошлого года к уже имеющимся кафе комплекса «Торговый центр» добавились две сетевые кофейни (Surf Coffee и Shurubor) и бурятский фастфуд «Хан Буз». Местами общепит в Академгородке даже теснит торговлю продуктами. Так, вместо закрытого супермаркета «Золотая роща» на Морском проспекте в ближайшие пару месяцев должны открыться сразу три заведения.
Впрочем, даже Морской проспект и Ильича — это не самое насыщенное общепитом место города. В одном только здании гостиницы «Центральная» работает больше 25 точек общепита разного формата, а всего на отрезке улицы Ленина от площади Ленина до проспекта Димитрова насчитывается уже больше 60 заведений. В здании на Ленина, 6 рестораны и бары занимают два первых этажа и подвал.
Ресторанный бизнес осваивает в последние годы и новые кварталы. Так, в районе, который уже получил неформальное название Манхэттен (за обилие высоток), целый ряд заведений открыты на тихих улочках. Недавно там заработала семейная кондитерская предпринимателей, переехавших в Новосибирск из Читы.