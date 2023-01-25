«Превышает норму в 18 раз»: власти отчитались о буме общепита в Верхней Зоне Академгородка

Понятие нормы обеспеченности предприятиями торговли, общественного питания и т.д. действительно существует, и сами эти нормы утверждены постановлением правительства от 9 апреля 2016 года № 291. Но по сути такие нормативы актуальны разве что для каких-то обособленных поселений. В городах, где люди активно перемещаются между разными зонами, в одних кварталах предприятий общепита может практически не быть, а в других ими будут заполнены все первые этажи зданий.