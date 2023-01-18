«Продали за дешево всё, что было»: пара из Читы открыла кондитерскую в Новосибирске — им надоело мотаться между городами

В Новосибирске в начале января в одном из зданий жилого комплекса «Квартал на Декабристов» заработала кондитерская Kooly cakes. Заведение открыли Михаил и Екатерина Сосновские, которые переехали в Новосибирск из Читы.
Кондитерская выходит окнами на улицу Якушева, хотя формально здание расположено на Сакко и Ванцетти. Само здание построено сравнительно недавно, далеко не все квартиры здесь уже реально заселены. Из окон кафе открывается вид на ограждение стройплощадки третьей очереди жилого комплекса. Прохожих на этой улице немного.
В заведении меньше десяти посадочных мест, значительную часть помещения занимает кухня, где готовятся десерты. Цены можно считать для Новосибирска средними: эспрессо стоит 90 рублей, эклер — 150 рублей.
Кафе открыла кондитер из Читы Екатерина Сосновская, которая продала там свой бизнес и переехала в Новосибирск. На вопрос, что заставило ее переехать в столицу Сибири, Екатерина говорит, что это «история о любви».
— К городу сначала, а потом уже между людьми. Когда-то я уже переезжала в Новосибирск, но тогда не сложилось, я вернулась в Читу, но обещала себе, что обязательно вернусь. В день моего отъезда из Новосибирска мы с Мишей волей случая списались в соцсетях, как давние земляки, оказавшиеся в одном городе. Он из Читы, его родители там живут, а сам он жил в Новосибирске после школы. Потом начали общаться дальше и обнаружили удивительную близость по взглядам, — говорит Сосновская.
Вместе Михаил и Екатерина развивали кондитерскую в Чите, для этого им приходилось много «мотаться между городами». И в разгар пандемии предприниматели решили перебираться в Новосибирск окончательно.
— Продали за дешево всё, что было построено там, перевезли вещи и начали искать помещение для кондитерской в Новосибирске, — рассказывает Екатерина.
Место на Якушева нашлось не сразу. Несколько раз варианты срывались уже на стадии подписания договора. Ребята были уже «близки к отчаянью», когда увидели объявление о сдаче в аренду помещения в новом доме.
— Площадка нам по многим критериям не подходила, но и так как мы слишком долго искали — решили любой ценой начать там работать, несмотря на минусы, говорит Екатерина.
Kooly — не первое заведение с романтической историей в этом районе. В 2019 году, так же в Квартале на Декабристов (но в другом здании), супруги Галина и Артем Печенины открыли кондитерскую Biscuit House, которая довольно быстро стала невероятно популярна. Настолько, что в 2021 году это заведение получило «Народную премию НГС»в номинации «Кофейня и кондитерская года».