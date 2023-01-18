«Продали за дешево всё, что было»: пара из Читы открыла кондитерскую в Новосибирске — им надоело мотаться между городами

— К городу сначала, а потом уже между людьми. Когда-то я уже переезжала в Новосибирск, но тогда не сложилось, я вернулась в Читу, но обещала себе, что обязательно вернусь. В день моего отъезда из Новосибирска мы с Мишей волей случая списались в соцсетях, как давние земляки, оказавшиеся в одном городе. Он из Читы, его родители там живут, а сам он жил в Новосибирске после школы. Потом начали общаться дальше и обнаружили удивительную близость по взглядам, — говорит Сосновская.

Вместе Михаил и Екатерина развивали кондитерскую в Чите, для этого им приходилось много «мотаться между городами». И в разгар пандемии предприниматели решили перебираться в Новосибирск окончательно.