Народные любимцы: новосибирцы выбрали 11 лучших компаний города

Новосибирцы выбрали 11 лучших компаний города
Сегодня на сцене НОВАТа объявили имена победителей третьей «Народной премии НГС». Из-за пандемии премия переносилась. И все же в этот раз жителям города хватило двух месяцев, чтобы выдвинуть претендентов на звание лучшего бизнеса города и выбрать первого из этой десятки.
Первый этап проходил в апреле: с 5 по 30 новосибирцы выдвигали свои любимые компании на специальном сайте премии в 9 номинациях. Для номинации «Открытие года» список претендентов на победу предложила редакция, а «Бизнес года» по традиции выбирает только редакция НГС.
С 1 по 3 мая мы собрали все предложения и сформировали шорт-лист из 101 компании (по 10–11 в каждой номинации при одинаковом количестве голосов). А уже из них жители города выбирали лучшего. Голосование закрылось 28 мая.
И теперь мы публикуем названия лучших компаний города.
Первая номинация вечера — «Супермаркет года». Победителей вышли награждать фермер Шакир Сулейманов и самый высокий человек России Павел Подкальзин. Супермаркетом года стала «Лента». Награду со сцены забрала директор сети Анна Корабейникова.
Следующая номинация — «Салон красоты и барбершоп года». Для награждения на сцену пригласили 72-летнюю модель Галину Новак и застройщика, главу группы компаний «Дискус» Алексея Джулая. Салоном красоты года стала сеть «Марлен». За наградой на сцену вышла основатель сети Марина Белкина.
В номинации «Бар года» победил Harat's Pub. Награду управляющей бара Алине Бабуриной вручили мим Андрей Кислицин, работающий в канадском Цирке дю Солей, и актриса, участница «Уральских пельменей» Ксения Корнева.
Далее последовала спецноминация — «Научный проект года». Вручал ее вице-губернатор области Юрий Петухов. Номинацию выиграл научный центр «Вектор». В этом году они разработали вакцину от коронавируса «ЭпиВакКорона». Награду забрал директор центра Ринат Максютов.
Вторая спецноминация — «Врач года». 2020 и 2021 года стали временем пандемии коронавируса. В прошлом году из-за распространения заболевания мы были вынуждены отменить Народную премию. В это время главными героями, конечно, стали врачи, которые работали в красных зонах, стационарах и в поликлиниках. С благодарностью к ним НГС решил ввести специальную номинацию. Статуэтку получила главный инфекционист региона Лариса Позднякова. К сожалению, она была в отпуске, поэтому награду за нее забрала коллега.
В номинации «Кофейня и кондитерская года» победила кондитерская Biscuit house. Вручили статуэтку супругам и основателям кафе Артему и Галине Печегиным ветеринар Сергей Горшков и второклассница Диана Акушко.
«Стоматологическим центром года» стал «СтильДент». Награду вручали няня для детей-сирот Зинаида Секачева и художник Ирина Верхградская, автор знаменитых на всю страну кукол-старичков.
Следующей номинацией стала «Фитнес-клуб года». Для награждения на сцену вышли актриса из Новосибирска, сыгравшая главную роль в сериале «Чики», Ирина Носова и Алла Бочковская, которая потеряла ногу в ДТП. Лучшим фитнес-центром стал Crossbox contora. На сцену за наградой вышел учредитель и директор сети Евгений Чижецкий.
Далее вручили награду в номинации «Банный комплекс и спа-центр года». Ее получил банный комплекс «Термы Мира». Награду из рук Бабы Зои, певца Мити Фомина и банщика «Хренова» забрала директор спа-центра Елена Щурова.
В следующей номинации «Жилой комплекс года» победил «Европейский берег». Награду забрал технический директор компании «Брусника Сибакадемстрой» Павел Рогожников. А награждали победителей семья из Австралии, которая переехала в Купино, и представители новосибирской фирмы мороженого «Купино».
А в номинации «Банк года» для награждения победителей на сцену поднялись экс-губернатор региона Виктор Толоконский и певец из Новосибирска Шура. В номинации победил банк «Тинькофф».
Предпоследняя номинация нашей премии — «Открытие года». Для награждения на сцену вышли новосибирский ресторатор Владимир Бурковский, владелец заведений «Пуппен Хаус» и «Креп де Кофе», и биатлонистка Анна Богалий. Победила сеть быстрых доставок «Самокат». Забрала награду старший продюсер сети по СФО Дарья Черкова.
И наконец, в номинации «Бизнесом года» стала фармацевтическая компания Renewal. Вручила статуэтку победителю главный редактор новосибирского сайта НГС Елена Ходырева.
СЮЖЕТ
— До этого два года подряд мы награждали бренды, которые известны далеко за пределами Новосибирска. Но в этом году всё немного иначе. Продукция этой фирмы есть почти в каждом доме страны, но мало кто знает, что она производится в поселке Сузун под Новосибирском. Йод, парацетамол, активированный уголь — всё это продукция фармацевтической компании Renewal. Именно они стали «Бизнесом года»! Ура!
Ранее 10 новосибирцев, которые представляли компании, победившие на второй «Народной премии НГС», рассказывали о том, как они оказались на одной сцене с Ургантом и что испытывали.