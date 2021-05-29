Народные любимцы: новосибирцы выбрали 11 лучших компаний города

С 1 по 3 мая мы собрали все предложения и сформировали шорт-лист из 101 компании (по 10–11 в каждой номинации при одинаковом количестве голосов). А уже из них жители города выбирали лучшего. Голосование закрылось 28 мая.



И теперь мы публикуем названия лучших компаний города.

Первая номинация вечера — «Супермаркет года». Победителей вышли награждать фермер Шакир Сулейманов и самый высокий человек России Павел Подкальзин. Супермаркетом года стала «Лента». Награду со сцены забрала директор сети Анна Корабейникова.

Следующая номинация — «Салон красоты и барбершоп года». Для награждения на сцену пригласили 72-летнюю модель Галину Новак и застройщика, главу группы компаний «Дискус» Алексея Джулая. Салоном красоты года стала сеть «Марлен». За наградой на сцену вышла основатель сети Марина Белкина.



В номинации «Бар года» победил Harat's Pub. Награду управляющей бара Алине Бабуриной вручили мим Андрей Кислицин, работающий в канадском Цирке дю Солей, и актриса, участница «Уральских пельменей» Ксения Корнева.