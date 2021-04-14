Под Новосибирском 8-летняя девочка вытащила из ледяной воды подругу, провалившуюся под лед

Под Новосибирском 8-летняя девочка спасла провалившуюся под лед подругу
В городе Обь 8-летняя девочка смогла вытащить из ледяной воды одноклассницу, которая гуляла по льду на местном озере и провалилась. Случай произошел 7 апреля.
— Подруги возвращались домой после уроков. Узенькая дорожка проходила через заболоченное озеро, расположенное неподалеку от школы. Дети круглый год проходят через это небезопасное место, стараясь сократить себе путь. Одна из девочек, Настя, наступила на тонкий лед водоема и внезапно провалилась в ледяную воду с головой. Диана Акушко сразу же бросила свои вещи на землю и ползком на животе приблизилась к краю водоема и протянула руку подруге. Она смогла самостоятельно вытащить одноклассницу в тяжелой мокрой одежде и большим ранцем на спине, — рассказали в пресс-службе ГУ МЧС по Новосибирской области.
Диана отвела свою подругу в больницу (там работала её бабушка), после чего дошла до дома и все рассказала маме.
— Я очень испугалась, когда Настя провалилась под лед. Я не хотела, чтобы она утонула, поэтому больше ни о чем не успела подумать, просто сразу стала доставать ее, — рассказала позже 8-летняя Диана взрослым.
Сама Диана пришла домой насквозь мокрая и напуганная.
— Она была заплаканная, с полными сапогами воды. Толком ничего не рассказывала, только плакала, ручонки тряслись и лишь повторяла: «Мама, Настя чуть не утонула». Чуть позже мне позвонила мама Насти и подтвердила — девочка действительно провалилась в воду с головой. Как Дианка её вытащила, я даже не понимаю! Спрашиваю у дочери: «Ты почему не кричала «Помогите!»? Диана ответила, что там были люди, они видели это, но к детям никто так и не подошел, — рассказала мама девочки.
Сейчас ГУ МЧС России по Новосибирской области рассматривает вопрос о награждении отважной школьницы.
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