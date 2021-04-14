Под Новосибирском 8-летняя девочка вытащила из ледяной воды подругу, провалившуюся под лед

В городе Обь 8-летняя девочка смогла вытащить из ледяной воды одноклассницу, которая гуляла по льду на местном озере и провалилась. Случай произошел 7 апреля.



— Подруги возвращались домой после уроков. Узенькая дорожка проходила через заболоченное озеро, расположенное неподалеку от школы. Дети круглый год проходят через это небезопасное место, стараясь сократить себе путь. Одна из девочек, Настя, наступила на тонкий лед водоема и внезапно провалилась в ледяную воду с головой. Диана Акушко сразу же бросила свои вещи на землю и ползком на животе приблизилась к краю водоема и протянула руку подруге. Она смогла самостоятельно вытащить одноклассницу в тяжелой мокрой одежде и большим ранцем на спине, — рассказали в пресс-службе ГУ МЧС по Новосибирской области.