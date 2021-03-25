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Подростка с горящей спиной спас из огненной западни сосед. Он затащил его на свой балкон (видео)

Всего общими усилиями спасли четырех человек

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Горела квартира на восьмом этаже 9-этажного дома

Горела квартира на восьмом этаже 9-этажного дома

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Днем 25 марта в Центральном районе Новосибирска, в 9-этажном доме на Фрунзе, 53, произошел пожар. Горела квартира на восьмом этаже. В ходе тушения пожарные спасли троих человек — женщину, мальчика и их соседа. Еще одного — подростка — спас сосед. Он помог ему перебраться по балкону и затащил в свою квартиру, когда у парня уже горела спина. В какой-то момент с ноги пострадавшего падает обувь и летит вниз. Этот момент попал на видео.

Пострадавшего госпитализировали с ожогами и отравлением продуктами горения.

— Сообщение о возгорании поступило в экстренные службы в 14:08. Первые пожарные расчеты прибыли на место через шесть минут. В это время из окон на восьмом этаже шел дым. Пожарные приступили к поиску очага пожара, разведке и эвакуации жильцов. На балконе восьмого этажа находилась женщина, которую сотрудники МЧС спасли по балкону в смежную квартиру. Позже ее госпитализировали бригадой скорой помощи. Также пожарные эвакуировали еще трех человек из соседних квартир при помощи спасательных устройств. На балконе горящей квартиры также находился подросток, которого эвакуировал сосед на балкон своей квартиры. Пострадавшего госпитализировали с ожогами и отравлением продуктами горения. Горели домашние вещи на предварительной площади 15 кв. м. Причину пожара предстоит установить дознавателем МЧС РФ, — сообщили в пресс-службе МЧС РФ по Новосибирской области.

Сегодня стало известно, что новосибирские следователи завершили расследование уголовного дела в отношении 39-летнего мужчины и его 35-летней жены. Их трое детей погибли в пожаре в октябре 2020 года, а родители даже не попытались их спасти.

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Фрунзепожар
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