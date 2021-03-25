Подростка с горящей спиной спас из огненной западни сосед. Он затащил его на свой балкон (видео)

Днем 25 марта в Центральном районе Новосибирска, в 9-этажном доме на Фрунзе, 53, произошел пожар. Горела квартира на восьмом этаже. В ходе тушения пожарные спасли троих человек — женщину, мальчика и их соседа. Еще одного — подростка — спас сосед. Он помог ему перебраться по балкону и затащил в свою квартиру, когда у парня уже горела спина. В какой-то момент с ноги пострадавшего падает обувь и летит вниз. Этот момент попал на видео.