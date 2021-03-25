Подростка с горящей спиной спас из огненной западни сосед. Он затащил его на свой балкон (видео)

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Пострадавшего госпитализировали с ожогами и отравлением продуктами горения.
— Сообщение о возгорании поступило в экстренные службы в 14:08. Первые пожарные расчеты прибыли на место через шесть минут. В это время из окон на восьмом этаже шел дым. Пожарные приступили к поиску очага пожара, разведке и эвакуации жильцов. На балконе восьмого этажа находилась женщина, которую сотрудники МЧС спасли по балкону в смежную квартиру. Позже ее госпитализировали бригадой скорой помощи. Также пожарные эвакуировали еще трех человек из соседних квартир при помощи спасательных устройств. На балконе горящей квартиры также находился подросток, которого эвакуировал сосед на балкон своей квартиры. Пострадавшего госпитализировали с ожогами и отравлением продуктами горения. Горели домашние вещи на предварительной площади
Сегодня стало известно, что новосибирские следователи завершили расследование уголовного дела в отношении 39-летнего мужчины и его 35-летней жены. Их трое детей погибли в пожаре в октябре 2020 года, а родители даже не попытались их спасти.