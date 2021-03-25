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В Новосибирске до суда дошло дело о гибели трех детей во время пожара рядом со свалкой

Младшему ребенку было всего три года

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Пока взрослых не было дома, деревянная бытовка загорелась и дети погибли

Пока взрослых не было дома, деревянная бытовка загорелась и дети погибли

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В Новосибирске следователи завершили расследование против 39-летнего мужчины и 35-летней женщины. Они жили рядом со свалкой в помещении с тремя детьми, которые погибли во время пожара.

Трагедия произошла днем 15 октября в Ленинском районе Новосибирска. Старшей девочке было 7 лет, младшему ребенку — 3 года. По версии следствия, семья приехала из Красноярского края в Новосибирск на заработки, рассказала старший помощник руководителя СУ СК РФ по Новосибирской области Анастасия Кулешова. Как позже выяснилось, семья жила в помещении размером 3 на 5 метров. «Дом» находился на Хинганской улице, в поле за промзоной.

В день пожара женщина затопила печь, не зафиксировала ее дверку и пошла к своему мужу в строящийся дом, оставив детей одних. Пока взрослых не было дома, деревянная бытовка загорелась и дети погибли.

— Обвиняемые, увидев пожар и достоверно понимая, что дети погибли, но опасаясь уголовной ответственности, не приняли мер к тушению и с места преступления скрылись, — добавили следователи.

СК завершил расследование по ч. 3 ст. 109 УК РФ (причинение смерти по неосторожности трем лицам). Дело передано в суд.

Следователи продолжают разбираться в трагедии, которая произошла в конце февраля 2021 года на улице Ольховской в Новосибирске. Во время сильного пожара в огне погибли двое детей, взрослые и дети-подростки успели выбежать из горящего дома. Родственница пострадавшей семьи рассказала НГС, что на самом деле происходило в день трагедии и почему родители не смогли спасти самых маленьких детей.

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пожаруголовное делосуд
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