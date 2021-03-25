В Новосибирске до суда дошло дело о гибели трех детей во время пожара рядом со свалкой

В Новосибирске следователи завершили расследование против
Трагедия произошла днем
В день пожара женщина затопила печь, не зафиксировала ее дверку и пошла к своему мужу в строящийся дом, оставив детей одних. Пока взрослых не было дома, деревянная бытовка загорелась и дети погибли.
— Обвиняемые, увидев пожар и достоверно понимая, что дети погибли, но опасаясь уголовной ответственности, не приняли мер к тушению и с места преступления скрылись, — добавили следователи.
СК завершил расследование по
Следователи продолжают разбираться в трагедии, которая произошла в конце февраля 2021 года на улице Ольховской в Новосибирске. Во время сильного пожара в огне погибли двое детей, взрослые и дети-подростки успели выбежать из горящего дома. Родственница пострадавшей семьи рассказала НГС, что на самом деле происходило в день трагедии и почему родители не смогли спасти самых маленьких детей.