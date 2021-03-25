В Новосибирске до суда дошло дело о гибели трех детей во время пожара рядом со свалкой

В Новосибирске следователи завершили расследование против 39-летнего мужчины и 35-летней женщины. Они жили рядом со свалкой в помещении с тремя детьми, которые погибли во время пожара.

Трагедия произошла днем 15 октября в Ленинском районе Новосибирска. Старшей девочке было 7 лет , младшему ребенку — 3 года . По версии следствия, семья приехала из Красноярского края в Новосибирск на заработки, рассказала старший помощник руководителя СУ СК РФ по Новосибирской области Анастасия Кулешова. Как позже выяснилось, семья жила в помещении размером 3 на 5 метров . «Дом» находился на Хинганской улице, в поле за промзоной.