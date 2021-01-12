Как выжить, если загорелась квартира соседа, а дым идет к вам: инструкция от опытного пожарного

Нам бы очень хотелось, чтобы эта инструкция вам никогда не пригодилась, но прочитать и запомнить ее нужно, чтобы избежать банальных ошибок. Этой ночью в Екатеринбурге случился крупный пожар: на втором этаже многоэтажного дома загорелась квартира, погибли восемь человек — это жильцы второго, пятого и девятого этажей. Людей находили на лестничных клетках: судя по всему, они пытались самостоятельно выбраться, но быстро наглотались угарного газа.
К сожалению, такие ситуации не редкость — люди поддаются эмоциям и принимают неверные решения об эвакуации. Как действовать жильцам многоквартирных домов, если у соседей случился пожар, а в подъезде и квартирах сильное задымление, рассказывает сотрудник противопожарной службы с 12-летним стажем.
— Как правило, люди, оказавшись в ситуации задымления, совершают типичную ошибку: они открывают окна. Дым из горящей квартиры поднимается по коридору и вентиляции к верхним этажам. Открытые окна в квартирах создают дополнительную тягу, в результате в помещение попадает больше дыма и люди просто задыхаются.
Продукты горения, которые попали в квартиру, будут выходить через форточку, — рассказал пожарный. — Еще одна ошибка, которая может стать фатальной, — пытаться выбраться из квартиры через задымленный подъезд. Одного вдоха достаточно, чтобы человек потерял сознание (по информации МЧС, все пострадавшие в пожаре в многоэтажке, кроме жителей квартиры, в которой вспыхнул огонь, скончались именно в подъезде).
По его словам, людям, которые находятся в квартире, следует укрыться в самой дальней от кухни комнате, закрыв дверь, чтобы внутрь поступало меньше продуктов горения.
— Дым в помещении оставляет воздушное пространство внизу, поэтому надо лечь на пол и накрыть лицо мокрым полотенцем. Вода в этом случае будет работать как воздушный фильтр. Также перед тем, как уйти в дальнюю комнату, надо открыть все водопроводные краны в квартире, — объяснил пожарный. — Еще один важный момент: надо отпереть дверь в квартиру, но не открывать ее. Так спасателям проще будет попасть внутрь и вывести людей на улицу. Эти правила надо знать, потому что даже в новых домах система дымоудаления работает неидеально и продукты горения могут распространяться по зданию.
По мнению государственного инспектора Свердловской области по пожарному надзору Руслана Артемьева, первое правило при пожаре — сразу же звонить спасателям.
— Если вы чувствуете запах дыма, жар, отблески пламени — немедленно сообщить об этом спасателям по телефону 101 либо 112, — говорит инспектор. — Простое правило, у всех сейчас есть средства связи, но мы постоянно сталкиваемся с тем, что люди начинают снимать фото и видео, выкладывать в соцсети, а ведь именно они могут быть первыми очевидцами, в это время, потраченное на съемку, пожар развивается, эти минуты могут стоить жизни — именно от времени поступления сигнала зависит спасение.
Во-вторых, эксперт советует приобрести автономные дымовые извещатели, они стоят недорого, их можно прикрепить к потолку, и они в случае задымления подадут сигнал. Если пожар произошел ночью, жители проснутся и успеют эвакуироваться.
— Так же есть автономные дымовые пожарные извещатели с GSM-модулем, они немного дороже, но туда вставляется SIM-карта, и в случае пожара вам придет SMS-сообщение уже на мобильный телефон. Это особенно важно, если в квартире живут пожилые люди или инвалиды, — объяснил Руслан Артемьев. — Третье — лучше всего приобрести и иметь дома индивидуальные фильтрующие устройства с маской, так называемые «капюшоны». Они надеваются на голову и в течение 15 минут защищают от продуктов горения.
А вот балкон, по мнению эксперта, не всегда способен спасти в такой ситуации — продуктами горения можно отравиться и находясь на балконе. Но если в доме есть наружные лестницы для эвакуации, можно воспользоваться ими. Также в некоторых домах имеются межбалконные эвакуационные лестницы по которым также возможно эвакуироваться, однако, во многих домах выходы на указанные лестницы с балконов захламлены, часто люди даже не знают об этом способе эвакуации. Так что, если вы живете в домах ниже девяти этажей, стоит внимательно осмотреть их и понять, каким образом, в случае чего, выбираться на эвакуационную лестницу, если она есть.