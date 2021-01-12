Как выжить, если загорелась квартира соседа, а дым идет к вам: инструкция от опытного пожарного

По мнению государственного инспектора Свердловской области по пожарному надзору Руслана Артемьева, первое правило при пожаре — сразу же звонить спасателям.

— Если вы чувствуете запах дыма, жар, отблески пламени — немедленно сообщить об этом спасателям по телефону 101 либо 112, — говорит инспектор. — Простое правило, у всех сейчас есть средства связи, но мы постоянно сталкиваемся с тем, что люди начинают снимать фото и видео, выкладывать в соцсети, а ведь именно они могут быть первыми очевидцами, в это время, потраченное на съемку, пожар развивается, эти минуты могут стоить жизни — именно от времени поступления сигнала зависит спасение.

Во-вторых, эксперт советует приобрести автономные дымовые извещатели, они стоят недорого, их можно прикрепить к потолку, и они в случае задымления подадут сигнал. Если пожар произошел ночью, жители проснутся и успеют эвакуироваться.



— Так же есть автономные дымовые пожарные извещатели с GSM-модулем, они немного дороже, но туда вставляется SIM-карта, и в случае пожара вам придет SMS-сообщение уже на мобильный телефон. Это особенно важно, если в квартире живут пожилые люди или инвалиды, — объяснил Руслан Артемьев. — Третье — лучше всего приобрести и иметь дома индивидуальные фильтрующие устройства с маской, так называемые «капюшоны». Они надеваются на голову и в течение 15 минут защищают от продуктов горения.

