Красивые, сексуальные и богатые: 7 самых завидных холостячек страны

После развода с футболистом Дмитрием Тарасовым Ольга строила отношения с другими мужчинами, но так и не вышла замуж. Правда, в октябре прошлого года на фестивале «ЖАРА Cool Fest» она заявила, что вновь готова стать женой — возможно, это шанс для кого-то из вас.

Диана Манасир

24-летняя Диана — дочь основателя холдинга «Стройгазконсалтинг» Зияда Манасира, ставшего одним из богатейших российских предпринимателей по версии Forbes. Его состояние оценивается в 600 миллионов долларов.

