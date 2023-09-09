Красивые, сексуальные и богатые: 7 самых завидных холостячек страны

Эти красивые девушки достигли огромных успехов и вошли во всевозможные рейтинги. Состояние некоторых из них исчисляется в миллионах, а то и в миллиардах долларов. Единственное, чего у них до сих пор нет, — мужа. В Международный день красоты мы расскажем вам о семи самых завидных холостячках России. Кто знает, вдруг это ваш шанс?
Виктория Михельсон
31-летняя дочь Леонида Михельсона, входящего в пятерку богатейших бизнесменов России (его состояние, по данным на 2022 год, составляет 14 миллиардов долларов), ведет закрытый образ жизни. Девушка не общается со СМИ и редко появляется на светских мероприятиях — ее больше интересуют искусство и благотворительность. Виктория обучилась истории искусств в университете Нью-Йорка, а также управляла работой собственной художественной галереи «Виктория» в Самаре. Правда, судя по информации на сайте «Виктории», сейчас Михельсон в списке команды галереи нет. Кроме того, не так давно девушка стала членом попечительского совета Музея современных искусств в Нью-Йорке.
Но Леониду Михельсону миллиарды принесло вовсе не искусство — он один из главных акционеров ОАО «Новатэк» и председатель совета директоров холдинга «СИБУР». В январе 2023 года, по данным Forbes, миллиардер передал дочери компанию «Оптима», которой принадлежало 2,3% акций «Новатэка» и 100% ООО «ГЭС-2» — юридического лица Дома культуры «ГЭС-2» в Москве.
Неизвестно, какую долю своей бизнес-империи (у Михельсона еще есть сын) бизнесмен передаст Виктории, но она и без того строит весьма успешную карьеру, оставаясь одной из самых завидных невест России. Сама девушка с замужеством не спешит, и понять ее можно: с таким статусом найти достойного — задача не из легких.
Мария Козицына
Дочь медного короля — гендиректора Уральской горно-металлургической компании — Андрея Козицына родилась в Верхней Пышме, но позже отец перевез семью в Москву. Девушка с золотой медалью окончила Ломоносовскую школу «Интек» в Истринском районе Подмосковья, а спустя четыре года и экономический факультет Высшей школы экономики. Затем она поступила в магистратуру ВШЭ и защитила выпускную квалификационную работу о влиянии цифровых маркетинговых инструментов на деятельность производителей одежды на домашнем и зарубежном рынках на примере Uniqlo и Zara.
Аккаунты Марии закрыты, и информация о личной жизни семьи держится в секрете. Но, судя по соцсетям друзей, девушка поддерживает контакт с бывшими сокурсниками и живет скромно. По данным E1.RU, дочь бизнесмена еще не замужем и живет в Москве. Мария входит в список 30 богатейших наследников российских миллиардеров. Ее будущий капитал оценивают в 4,3 миллиарда долларов.
Ольга Бузова
Ее имя известно, пожалуй, каждому россиянину.
Бузова занимает третье место в рейтинге самых успешных российских звезд от Forbes. Она заработала капитал в 3,3 миллиона долларов, купила роскошную недвижимость в центре Москвы, но так и не обрела семейного счастья.
После развода с футболистом Дмитрием Тарасовым Ольга строила отношения с другими мужчинами, но так и не вышла замуж. Правда, в октябре прошлого года на фестивале «ЖАРА Cool Fest» она заявила, что вновь готова стать женой — возможно, это шанс для кого-то из вас.
Диана Манасир
24-летняя Диана — дочь основателя холдинга «Стройгазконсалтинг» Зияда Манасира, ставшего одним из богатейших российских предпринимателей по версии Forbes. Его состояние оценивается в 600 миллионов долларов.
Благодаря родителям Диана получила блестящее образование: она окончила английскую школу-пансион Queen Ethelburga’s School и продолжила образование в Великобритании. Девушка ведет свой блог в социальных сетях, на который подписаны более 300 тысяч человек.
Диана уже была замужем: в 2018 году она стала женой
Анастасия Ивлеева
32-летняя Ивлеева стала популярной как блогер и телеведущая. Несколько лет Анастасия была главной путешественницей страны и исколесила весь мир в проекте «Орел и решка». Она заработала огромную аудиторию — больше 18 миллионов подписчиков.
Ивлеева регулярно запускает свои проекты, входила в рейтинг «100 сексуальных женщин России» по версии MAXIM и в 2021 году стала самым богатым блогером страны (Forbes оценил состояние Насти в 2,7 миллиона долларов).
Но построить счастливую семью Ивлеевой так и не удалось. В 2019 году звезда вышла замуж за рэпера Элджея, но их брак распался спустя два года. Осенью 2022 года девушка снова попыталась найти свою любовь в рамках реалити-шоу «Сердце Ивлеевой» на телеканале «Пятница», но в итоге осталась свободной и после проекта.
София Никитчук
29-летняя уральская фотомодель и актриса София Никитчук прославилась благодаря победам на конкурсе «Мисс Россия — 2015». Она с отличием окончила Уральский федеральный университет и получила специальность менеджера по управлению персоналом. София любит художественную литературу и книги по психологии, играет на фортепиано, а из композиторов ей нравится Людовико Эйнауди.
Сейчас София продолжает развивать свой бренд одежды и салон красоты, активно ведет социальные сети, но предпочитает не делиться подробностями личной жизни.
Девушка выкладывает фотографии, путешествует и большую часть года проводит за границей. За лето, например, она успела посетить Францию, Испанию и Грецию.
Наталья Михалкова
21-летняя Наталья — дочь актера Артема Михалкова от первого брака. Девушка — любимица своего знаменитого деда, режиссера Никиты Михалкова. Она учится на отделении искусствоведения исторического факультета МГУ, в планах — стать арт-дилером.
Многие были уверены, что Наталья продолжит актерскую династию или станет моделью, поскольку внешние данные это позволяют. Однако славе и блеску Наташа предпочла тихую жизнь вдали от светских мероприятий и вспышек камер. Что касается личной жизни, тут всё сложно. Сама Наталья связывает это с тем, что отец — идеал.