Сибиряк пригласил певицу Клаву Коку в кино на французский фильм в эфире шоу на «Пятнице» — что она ему ответила?

Александр Фатерин родом из Томска, мужчина зарабатывает предпринимательством — у него сеть танцевальных школ по России, он в разводе, есть 9-летний сын.



На первом свидании вслепую сибиряк признался, что боится не понравиться певице и рассказал о том, что только что вышел из отношений. Клава Кока оценила его искренность и согласилась встретиться с Фатериным вживую. Танцор не растерялся и пригласил Клаву в кино на французскую драму «Влюблен без памяти» — Клава согласилась.