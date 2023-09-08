Сибиряк пригласил певицу Клаву Коку в кино на французский фильм в эфире шоу на «Пятнице» — что она ему ответила?

Сибиряк Александр Фатерин борется за сердце популярной поп-певицы Клавы Коки в новом реалити-шоу «Сердце Клавы» — проект стартовал на канале «Пятница» в конце августа.
Александр Фатерин родом из Томска, мужчина зарабатывает предпринимательством — у него сеть танцевальных школ по России, он в разводе, есть 9-летний сын.
На первом свидании вслепую сибиряк признался, что боится не понравиться певице и рассказал о том, что только что вышел из отношений. Клава Кока оценила его искренность и согласилась встретиться с Фатериным вживую. Танцор не растерялся и пригласил Клаву в кино на французскую драму «Влюблен без памяти» — Клава согласилась.
26 потенциальных женихов Клавы поселились у Истринского водохранилища в роскошном доме. Участники не знали, кто будет невестой — предполагали, что это Лолита, Анна Хилькевич или Ида Галич.
Первое свидание длилось вслепую через перегородку, второе — вживую, когда часть персонажей отсеялась. В итоге в списках на руку и сердце певицы осталось 12 человек, включая танцора из Томска Александра Фатерина, который сразу же узнал Клаву Коку по голосу.
Помогать отсеивать кандидатов будет главная сваха отечественного телевидения и ведущая «Давай поженимся» Роза Сябитова. Клава Кока уверена, что любовь можно встретить и таким способом - через реалити-шоу. В течение полутора месяцев она будет ходить на свидания, ужинать и обедать в компании претендентов на ее руку и сердце. А кандидаты, в свою очередь, постараются привлечь внимание героини, выделиться из толпы и удивить.
На канале ТНТ продолжается шоу «Выжить в Дубае», где участвует новосибирец Давид Манукян — он проверяет себя на прочность под пристальным взглядом Павла Воли и Лейсян Утяшевой.