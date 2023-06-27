«У мужика должны быть базовые вещи»: Дава шокировал команду на шоу «Выжить в Дубае» — что он сделал?

Известный артист и уроженец Новосибирска Давид Манукян участвует в новом шоу «Выжить в Дубае» — в воскресенье, 25 июня, на канале ТНТ вышел первый выпуск передачи. Две команды — народная и звездная — борются за главный приз —
— Долго думал, для чего я приехал на проект. В первую очередь, для меня это вызов. Я очень люблю проекты, где нужно сталкиваться со своими страхами, хотелось бы пройти через всё это достойно, — сказал Давид Манукян.
Вместе с Давой в звездную команду попали актрисы Анна Хилькевич и Наталья Рудова, певица Ольга Серябкина, футболист Павел Мамаев, блогер Серго и комик Тимур Батрутдинов. Представителям шоу-бизнеса и мира кино противостоят простые люди, которые ни разу не бывали за границей — их оставили в роскошном отеле, а звезд увезли в пустыню и оставили на ночь.
Давид Манукян проявил себя и решил поставить палатку — среди всех участников он один, кто обладает этим навыком.
— Кто-то актер, кто-то спортсмен, кто-то блогер, но всё равно у каждого мужика должны быть базовые вещи, — прокомментировал Дава свои действия. — Я не хочу, чтобы у ребят сложилось впечатление, что я тяну одеяло на себя. Я делал это ради удовольствия.
Первое испытание между командами определяло — кто будет жить в отеле класса люкс, а кто останется в пустыне. Победу одержала звездная команда, а представители простого народа были вынуждены съехать из роскошных апартаментов.
В начале июня Давид Манукян прилетал в Новосибирск на Народную премию НГС. В беседе с корреспондентом он рассказал о том, как выживал на Затулинке.
Сибиряки часто принимают участие в различных шоу: они любят проверять себя на прочность, разыгрывать драму в прямом эфире или искать жениха перед всей страной.
* Деятельность Meta Platforms, Inc. по реализации продуктов — социальных сетей Facebook и Instagram — на территории России запрещена.