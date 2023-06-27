«У мужика должны быть базовые вещи»: Дава шокировал команду на шоу «Выжить в Дубае» — что он сделал?

Давид Манукян проявил себя и решил поставить палатку — среди всех участников он один, кто обладает этим навыком.

— Кто-то актер, кто-то спортсмен, кто-то блогер, но всё равно у каждого мужика должны быть базовые вещи, — прокомментировал Дава свои действия. — Я не хочу, чтобы у ребят сложилось впечатление, что я тяну одеяло на себя. Я делал это ради удовольствия.

Первое испытание между командами определяло — кто будет жить в отеле класса люкс, а кто останется в пустыне. Победу одержала звездная команда, а представители простого народа были вынуждены съехать из роскошных апартаментов.