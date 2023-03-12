Мама, я в телике: 5 ярких сибирячек, которые прорвались на телевидение и получили свою минуту славы

Многие люди с детства мечтают попасть в телевизор, получить автограф знаменитости и вставить его в рамочку. Участие в реалити- или ток-шоу смело можно заносить в список достижений, рассказывать о своих приключениях в компании друзей и наслаждаться своим звездным часом. Сибиряки любят проверять себя на прочность, разыгрывать драму в прямом эфире, искать жениха перед всей страной — мы решили вспомнить самые яркие выпуски с участием новосибирцев на федеральных каналах. Как это было — подробности в нашем материале.
Секс-коуч в шоу про любовь на ТНТ
Танцовщица и секс-коуч Анастасия Яровикова пришла на проект «Влюбись, если сможешь», чтобы найти свою любовь. Участники шоу жили на вилле, кроме главной цели — влюбиться, они проходили испытания, чтобы получить денежный приз. Съемки проходили в городе Кейптаун в Южно-Африканской Республике, вели его Марина Кравец и Анна Хилькевич.
— На шоу пришла новая участница — артистка, стрип-танцовщица, хореограф и сексолог Анастасия Яровикова. Прежде чем девушка зашла на виллу, участники увидели ее фото. Было видно, что парни занервничали: яркая участница может вызвать симпатию даже у тех, кто находится в парах, — рассказывали в пресс-службе ТНТ.
Анастасия из Новосибирска в то время путешествовала по Бали. По образованию она хореограф-постановщик, полтора года работала в театре-кабаре 18+, занимается стрип-танцами. Кроме того, у нее есть образование в сфере сексологии: она учит женщин быть раскрепощенными в сексе и получать оргазм с помощью танцев. В шоу Анастасия поделилась, что мужчины ни разу не разбивали ей сердце, обычно так поступала она.
— Возможно, цель моего участия в проекте прозвучит банально, но я действительно хочу встретить мужчину своей мечты и в первый раз влюбиться по-настоящему. Настоящей любви я никогда не испытывала, я даже не знаю, как она выглядит, как ощущается. Больше не хочется вступать в отношения ради отношений и статуса, не чувствуя того, что я хочу испытать на самом деле, — призналась девушка.
Мультяшная красотка на «Русском ниндзя»
Профиль Светланы Абрамовой нашли редакторы программы и предложили ей участие. Девушка занимается кроссфитом, является КМС и чемпионкой России по функциональному многоборью среди юниоров, мастером спорта по пауэрлифтингу. Зрителям Светлана запомнилась не только достойным выступлением на полосе препятствий, но и яркой мультяшной внешностью.
Несмотря на рельеф и внушительную мышечную массу, в душе Светлана хрупкая и нежная. Свою внутреннюю красоту девушка демонстрирует через внешний облик: розовые длинные волосы порой придают ей сходство с русалкой. Светлана любит наносить блестки на лицо и тело, одеваться в яркие цвета и принты с изображением анимационных персонажей.
— Я была в третьей серии и прошла три препятствия. На третьем, где «грибы», которые шатались, я случайно задела их рукой, меня пошатнуло. Расстроилась, было не очень приятно. Пройти их было не так сложно, просто не проконтролировала свои движения, — поделилась впечатлениями сибирячка.
Организаторы шоу сообщили девушке, что ее позовут на следующий сезон шоу. Светлану эта новость обрадовала:
— Ведь у нас в Новосибирске вообще нет ничего такого, где можно было бы для таких испытаний потренироваться. В Москве есть специализированные залы, где можно это опробовать.
Бывшая Рассела Кроу сражалась за сердце московского стоматолога
Новосибирская модель Олеся Романо (Романенко) была участницей реалити-шоу «Холостяк» на канале ТНТ. Ее анкета появилась на сайте программы наряду с анкетами других претенденток, которые собрались бороться за сердце главного героя. В седьмом сезоне шоу холостяком стал стоматолог Антон Криворотов. Чтобы найти любовь, она вернулась из Америки в Россию.
Четыре года Олеся жила в Лос-Анджелесе, занималась модельным бизнесом, снималась в клипах, пробовалась в кино, какое-то время встречалась с актером Расселом Кроу. В 2019 году Романенко вернулась в Россию после того, как закончились ее последние отношения — избранником Олеси был американец с модельным прошлым.
До участия в шоу «Холостяк» Олеся принимала участие в телепроекте «План Б», сходила на свидание с Тимуром Батрутдиновым, но комик не выбрал ее. С Антоном Криворотовым у Олеси, увы, тоже не получилось, но попытаться явно стоило.
Многодетная мать на «Давай поженимся»
Татьяна Кузнецова приняла участие в шоу два раза. В первом выпуске она отправилась в качестве невесты к жениху, где рассказала, как жила с мужем-тираном, который заставлял ее рожать, пока не получится мальчик, пилить замороженное мясо, грузить дрова и не выпускал за пределы дома. Татьяна, набравшись смелости, забрала четырех дочек, уехала жить к родителям и подала на развод.
Спустя время она встретила мужчину, влюбилась и родила ему сына, но отношения снова не сложились: Станислав, со слов Татьяны, изменял ей. Женщина решила продолжить искать свое счастье и отправилась на передачу «Давай поженимся», но жених не выбрал ее. Во второй раз Татьяна эффектно появилась уже в качестве главной героини.
На шоу Татьяна пришла, чтобы откровенно рассказать о своем прошлом и навсегда избавиться от преследований экс-супруга — она рассказывает, что он угрожал ей и обвинял в клевете после выхода первой передачи. Сибирячка не знала, что в этот момент Станислав находится в студии (он приехал со своей версией происходящего). С ходу он дал понять всем троим женихам, что из жизни Татьяны никуда не денется, даже несмотря на то, что они не женаты. Говорил, что не знал, что их отношения закончены, — эфир чуть не закончился дракой.
Потерянная дочь Эвелины Бледанс
Анна Шелкова воспитывалась в детском доме, где одна из сотрудниц сказала ей, что она дочь известной актрисы театра и кино Эвелины Бледанс.
— Конечно, я не поверила, мне было 9 лет. Я даже не знала, кто она такая, — говорит Анна и добавляет, что позже всё же начала интересоваться жизнью актрисы и искать схожие черты.
Ей и хотелось, и не хотелось видеть их: девушка понимала, что история была бы фантастическая. Во взрослом возрасте Анна решила разобраться в этой запутанной истории. Вопрос родителей всегда стоял для нее особняком — в свидетельстве о рождении указаны имена мамы и папы, но она не уверена, что они были настоящими.
В раннем детстве от Ани отказалась мать, отец забрал дочь к себе в Киселевск. Какое-то время девочка жила с отцом и мачехой, но потом отца посадили в тюрьму, а Аню отдали в детский дом, где она прожила до 16 лет.
— Когда я написала на передачу Андрею Малахову, мне никто не поверил. Они созвонились с Эвелиной, но она бросила трубку, — рассказывает Аня.
Позже актриса сама позвонила Малахову и сказала, что в ее жизни действительно была история с потерянным ребенком. Аню нашли через Instagram* и пригласили на передачу «Прямой эфир». В Москве Анна Шелкова сделала тест на ДНК, прошла тест и сама Эвелина Бледанс вместе с бывшим мужем Юрием Стыцковским.
В эфире у Андрея Малахова Эвелина сказала: «Это возможно, но нереально». В молодости у Эвелины из-за несчастного случая начались преждевременные роды. Ей сказали, что ребенок умер, но не показали его мертвым.
Результатов теста заранее никто не знал, их озвучили только в конце — они оказались отрицательными. Анна говорит, что во время эфира уже чувствовала, что Блёданс не ее мать.
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