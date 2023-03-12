Мама, я в телике: 5 ярких сибирячек, которые прорвались на телевидение и получили свою минуту славы

— На шоу пришла новая участница — артистка, стрип-танцовщица, хореограф и сексолог Анастасия Яровикова. Прежде чем девушка зашла на виллу, участники увидели ее фото. Было видно, что парни занервничали: яркая участница может вызвать симпатию даже у тех, кто находится в парах, — рассказывали в пресс-службе ТНТ.



Анастасия из Новосибирска в то время путешествовала по Бали. По образованию она хореограф-постановщик, полтора года работала в театре-кабаре 18+, занимается стрип-танцами. Кроме того, у нее есть образование в сфере сексологии: она учит женщин быть раскрепощенными в сексе и получать оргазм с помощью танцев. В шоу Анастасия поделилась, что мужчины ни разу не разбивали ей сердце, обычно так поступала она.