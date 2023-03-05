Обустраивает квартиру в Монако: как выглядит девушка самого дорогого российского футболиста (она из Новосибирска)

Отношения Ангелины Ващенко и Александра Головина начались давно, но слышно о них мало. Пара не любит распространять личную информацию, все соцсети Ангелины закрыты, публикации доступны только для близкого круга. И если биография футболиста Головина есть в открытом доступе, то о жизни Ангелины мало что известно.

Александр Головин — российский футболист, полузащитник французского клуба «Монако» и сборной России. Заслуженный мастер спорта России. Родился в городе Калтан Кемеровской области, ему 26 лет.