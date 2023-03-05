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Обустраивает квартиру в Монако: как выглядит девушка самого дорогого российского футболиста (она из Новосибирска)

Сибирячка училась в СГУПС, в родном городе она начала модельную карьеру

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Рассказываем, что известно о девушке полузащитника французского футбольного клуба «Монако» Александра Головина

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Следить за личной жизнью знаменитостей — это как смотреть сериал: ждать новые подробности, как очередную серию. Интерес возрастает, когда неожиданно выясняется, что партнером публичной личности становится ваш сосед или соседка, одногруппник или одногруппница — верно говорим? Девушкой самого высокооплачиваемого российского футболиста Александра Головина, ныне играющего за футбольный клуб «Монако», оказалась модель из Новосибирска Ангелина Ващенко — рассказываем, что известно о жизни красивой сибирячки, ставшей музой для спортсмена.

Отношения Ангелины Ващенко и Александра Головина начались давно, но слышно о них мало. Пара не любит распространять личную информацию, все соцсети Ангелины закрыты, публикации доступны только для близкого круга. И если биография футболиста Головина есть в открытом доступе, то о жизни Ангелины мало что известно.

Александр Головин — российский футболист, полузащитник французского клуба «Монако» и сборной России. Заслуженный мастер спорта России. Родился в городе Калтан Кемеровской области, ему 26 лет.

В 2022 году Александра Головина оценили в <nobr class="_">25 миллионов</nobr> евро

В 2022 году Александра Головина оценили в 25 миллионов евро

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Девушка футболиста — Ангелина — родилась и выросла в Новосибирске, в 17 лет начала модельную карьеру. В соцсетях ей написала представитель агентства «Грация» Ирина Волчкова, предложив принять участие в мастер-классе по прическам. У Ангелины подходящее для карьеры модели лицо — ярко очерченные скулы, правильный нос и губы, девушка быстро начала набирать популярность, несмотря на немодельный рост — 168 см.

Ангелине Ващенко <nobr class="_">27 лет</nobr>

Ангелине Ващенко 27 лет

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От отсутствия контрактов сибирячка не страдала — ей часто поступали выгодные предложения, а от бесплатных проектов она отказывалась. Модельная карьера ничуть не мешала учебе. До знакомства с Александром Головиным у нее были отношения с весьма обеспеченным парнем, которые завершились, когда девушка поступила в университет (СГУПС).

В Новосибирске Ангелина начала карьеру модели

В Новосибирске Ангелина начала карьеру модели

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Известно, что с футболистом Головиным сибирячка познакомилась в соцсети — парень написал ей сообщение, завязалась переписка, вскоре он пригласил ее в Москву. Девушка согласилась, переехала в столицу, перевелась в московский вуз и закрыла все свои страницы. Говорят, что она перестала общаться со многими новосибирскими друзьями.

Пара вместе уже несколько лет

Пара вместе уже несколько лет

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В Сети часто появляются слухи о том, что отношения пары закончились, но подтверждения этому нет. Напротив, иногда спортивные фанаты замечают их вместе на улицах, пророчат свадьбу.

Поклонники футболиста называют Ангелину его главной поддержкой и восхищаются красотой девушки

Поклонники футболиста называют Ангелину его главной поддержкой и восхищаются красотой девушки

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В прошлом году после чемпионата мира девушка совсем спряталась от людских глаз. Известно, что сейчас она занимается домашними делами в Монако, обустраивает квартиру, в которую они переехали с Головиным. Иногда модель можно встретить на улицах Москвы, приезжает она и в Новосибирск, и в Калтан — родной город футболиста.

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