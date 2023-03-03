«Я каждый день летел на красный»: Элджей выпустил новый альбом — в него вошли 14 треков

Рэпер из Новосибирска Элджей сегодня,
Пост во «ВКонтакте» с опубликованным альбомом за
Один из синглов к альбому Harakiri вышел в середине февраля. Клип вдохновлен самурайскими фильмами XX века. В альбом также вошел уже известный сингл «Изиранеры». Один из треков в альбоме просто называется «=(». В основном темы у треков привычные для Элджея — любовь, тусовки и алкоголь.
— Я каждый день летел на красный, делал это грязно. Красные купюры на тот самый грязный кайф, — поет Элджей в треке Punks Not Dead.
В октябре 2022 года Элджей выступил на стадионе «Сибирь» в честь юбилея хоккейного клуба. Знаменитый сибиряк появился на стадионе на заливочной машине под песню Cadillac до начала матча.