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«Я каждый день летел на красный»: Элджей выпустил новый альбом — в него вошли 14 треков

Один из треков называется просто «=(»

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Перед выпуском альбома Элджей показал фото в своем старом образе

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Рэпер из Новосибирска Элджей сегодня, 3 марта, выпустил новый альбом «Sayonara боль». В него вошли 14 треков. Название альбома переводится как «прощай, боль».

Пост во «ВКонтакте» с опубликованным альбомом за 3 часа набрал больше 50 тысяч просмотров и около 3 тысяч лайков. Название альбома продолжает предыдущий, четвертый альбом 28-летнего музыканта — Sayonara Boy. Это также отсылка к одному из псевдонимов Элджея.

Один из синглов к альбому Harakiri вышел в середине февраля. Клип вдохновлен самурайскими фильмами XX века. В альбом также вошел уже известный сингл «Изиранеры». Один из треков в альбоме просто называется «=(». В основном темы у треков привычные для Элджея — любовь, тусовки и алкоголь.

— Я каждый день летел на красный, делал это грязно. Красные купюры на тот самый грязный кайф, — поет Элджей в треке Punks Not Dead.

В октябре 2022 года Элджей выступил на стадионе «Сибирь» в честь юбилея хоккейного клуба. Знаменитый сибиряк появился на стадионе на заливочной машине под песню Cadillac до начала матча.

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