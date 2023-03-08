Толпа новосибирцев собралась в торговом центре ради встречи с Кристиной Орбакайте — о чем она говорила

Певица часто бывает в Новосибирске, но посмотреть город ей не удается из-за плотного графика, говорит, видит лишь 4 постоянные точки: гостиница, концертная площадка, аэропорт, вокзал.

— Сегодня я отметилась в «Рив Гош», рада, что есть возможность поздравить вас не только на сцене. Давно не была в ваших музеях, очень хочу в ваш театр, наслышана о нем. Нужно менять график, приезжать заранее, до концерта, или оставаться после, а то всё расписано по минутам, — говорит певица.