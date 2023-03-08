Толпа новосибирцев собралась в торговом центре ради встречи с Кристиной Орбакайте — о чем она говорила

Кристина Орбакайте посетила Новосибирск и встретилась с толпой поклонников в магазине «Рив Гош» — она ответила на вопросы гостей и поздравила женщин с 8 Марта. Мероприятие состоялось в ТЦ «Аура».
— Добрый день всем! С праздником, девушки всех возрастов, мужчин я тоже поздравляю с праздником, сегодня вы можете себя проявить, главное — фантазия. Ну что, отмечаем? Главное, хорошее настроение, — поприветствовала собравшихся Кристина Орбакайте.
Певица часто бывает в Новосибирске, но посмотреть город ей не удается из-за плотного графика, говорит, видит лишь 4 постоянные точки: гостиница, концертная площадка, аэропорт, вокзал.
— Сегодня я отметилась в «Рив Гош», рада, что есть возможность поздравить вас не только на сцене. Давно не была в ваших музеях, очень хочу в ваш театр, наслышана о нем. Нужно менять график, приезжать заранее, до концерта, или оставаться после, а то всё расписано по минутам, — говорит певица.
Из-за частых гастролей отмечать 8 Марта получается не всегда, зато в семье Орбакайте есть традиция устраивать праздник в первое воскресенье весны.
— Какой самый необычный подарок вы получали от мужа? — спросили у Кристины.
— Дочку! — пошутила она и добавила, что в их возрасте они с мужем перестали любить неожиданности, за много лет брака изучили вкусы друг друга и, выбирая подарок, прежде всего стараются угодить.
Кристина Орбакайте призналась, что в семье она самый строгий человек, старается не баловать детей, приучает их к ответственности.
— Как вам удается так хорошо выглядеть?
— Очень тяжело, ребята, очень...
Певица театрально заплакала, а затем рассказала, что дома она протирает лицо кубиками льда, а во время гастролей пользуется ночными и утренними масками, патчами.
— Лайфхак для женщин: мужская косметика. Там очень активные компоненты, и если вам нужно добиться быстрого результата, например, лифтинг, иногда можно ей пользоваться, — советует Кристина Орбакайте.
Кристина Орбакайте говорит, что любит экспериментировать с внешностью, но в жизни старается выбирать привычные образы. Перевоплощаться ей помогает кино — в новом сериале на Первом канале — «Тест на беременность», она предстала перед зрителями в роли жгучей брюнетки.
— Российские зрители очень консервативны, не любят когда артисты сцены часто меняются. Только они полюбят тебя в одном образе, как уже другой, и какой им выбрать? На сцене я стараюсь быть естественной — Кристиной, которая поет о любви, — объясняет певица.
Во время беседы Орбакайте легко и непринужденно держалась со зрителями, искренне отвечала на вопросы — рассказала, что она эмоциональная женщина, которая плачет над фильмами, любит гладить вещи, потому что ее это успокаивает, а не так давно у нее появилось новое хобби — готовка, по выходным она старается удивлять домашних новым блюдом.
— Вернусь с гастролей, целый день с дивана не встану, буду смотреть фильмы и сериалы, — признается Орбакайте.
В честь праздника она пожелала всем женщинам счастья.
— Счастье — это быть вместе с семьей, берегите свои семьи, свои отношения. Ваши близкие люди — ваша главная помощь, — улыбнулась Кристина, поблагодарила всех собравшихся за то, что пришли и попрощалась со зрителями.
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