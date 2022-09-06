«Я в шоке от Новосибирска»: Ирина Алфёрова — о своей Констанции, современном кино, красоте и движении #MeToo

Одна из последних картин… Все очень талантливые — и актеры, и режиссеры, и продюсеры, но у них свое видение. Я подчинялась, и в итоге именно это они не взяли. Так что я в очередной раз убедилась в своей правоте. Почему «Три мушкетера» и получились — там не лезли ко мне, не говорили, что и как играть, на меня вообще не обращали внимания. Давали текст, я шла в кадр и что делала, то делала. Там я — это я, хотя, естественно, с характером героини. И, слава богу, так, потому что, если бы режиссер влез, репетировал бы со мной, это был бы ужас. Он потом такие вещи говорил неприятные. Что надо было двигаться, а я не умею, и якобы все отказывались со мной работать. Для меня это был просто шок.



Я посмотрела почти все фильмы «Три мушкетера», которые существуют. И американскую, и французскую версии. Моей роли нигде нет, по большому счету, ее плохо играют. Она как-то обозначена, но никакая везде, промелькнула и всё. А у нас не то что есть, как-то недавно девочка трехлетняя мне: «Зачем ты пила яд, зачем?» Ее мама просит по телефону: «Поговорите с ней, она плачет, потому что Констанция выпила яд». Это чего-то же стоит.

