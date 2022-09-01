«Мы тогда попали на реальные деньги». Электроник и Сыроежкин рассказали о связях с Новосибирском, «Брате-3» и своей Рэсси
Сейчас легендарные Юрий и Владимир Торсуевы участвуют в двух новых неожиданных кинопроектах
На «Народную премию НГС», которая прошла в Новосибирском оперном театре, съехалось много российских звезд. Но, пожалуй, самыми обаятельными и какими-то, как это сейчас говорят, ламповыми оказались актеры Юрий и Владимир Торсуевы. Это те самые братья, которые сыграли в 1979 году главные роли в фильме «Приключения Электроника». Корреспондент NGS.RU Илья Калинин встретился с ними буквально за час до начала «Народной премии» и довольно подробно расспросил братьев о жизни после легендарного фильма, бизнесе в 1990-х, связях с Новосибирском и новых неожиданных кинопроектах.
Слава после Электроника и ошибки молодости
— Слава, пришедшая после фильма «Приключения Электроника», до сих пор вас преследует? Про кнопку у Электроника всё еще спрашивают?
Ю. Т. Еще как… По этому поводу у нас есть история из жизни. Как-то на «Авторадио» задали вопрос: «А где же все-таки у Электроника кнопка?» И дозванивается одна девушка и говорит: «А у него не кнопка». — «А что?» — удивляются на радио. «А у него — рычаг». — «Откуда вы знаете?» — спрашивают ее. «А потому что я его жена». Вот такая забавная ситуация была. Про кнопку сейчас, наверное, уже не очень спрашивают, но вообще всё это не просто аукается, а в корне, думаю, изменило нашу жизнь. Правда, сейчас мы для всех уже не Электроник и Сыроежкин, а братья Сыроежкины или братья Электроники.
— Помогает? Мешает?
В. Т. Конечно помогает. К счастью, так получилось, что наши герои очень положительны. Они вызывают улыбку. И люди когда нас узнают и идут навстречу, то улыбаются и протягивают руку. Когда, например, просят сделать селфи и т. д. Конечно, двери открываются… По-другому.
Ю. Т. Давайте честно говорить: сейчас мы стали намного более узнаваемы: если после [фильма про] Электроника нас узнавал из десяти человек, скажем, один человек, то сейчас из десяти нас узнают…
В. Т. Одиннадцать.
Ю. Т. Одиннадцать, да. Где бы мы ни появились… Вот сегодня мы летим (25 августа братья Торсуевы прилетели на «Народную премию НГС». — Прим. ред.): в самолете — селфи, на выходе из аэропорта — селфи и т. д. Люди подходят с улыбкой, и это очень важно. Люди к тебе идут навстречу с радостью, постоянным позитивом.
В. Т. Вот по поводу звездной болезни нас спрашивают: а как же такой успех и узнаваемость, брат всегда поправляет — известность, не повлияли на вас? Когда наши родители посмотрели фильм [«Приключения Электроника»] еще на закрытой премьере, тогда уже было понятно, что картина удалась, они, как люди мудрые, поняли, чем это может кончиться. И мама нам тогда рассказала одну историю.
Наши родители близко дружили с первым отрядом космонавтов. И как-то они отдыхали в одном месте — папа наш еще занимал достаточно высокую должность. А рядом отдыхал двенадцатилетний мальчик вместе с отцом. И вот мальчик узнал космонавта, который сидел на пляже. Я не буду называть его имя. Ну, и мальчик ходит кругами вокруг этого космонавта, но стесняется подойти. А родители всё это наблюдают. Мальчик ходил-ходил, ходил-ходил… Ну, мой папа ему и говорит, мол, давай, не стесняйся, он же нормальный человек, подойди, возьми автограф. Мальчик, значит, подходит к космонавту и просит автограф. И ты представляешь, что произошло? Космонавт ему отказал. И вот это же мальчик теперь на всю жизнь запомнил!
— Помните, какая мечта была у вас в детстве?
В. Т. А мы их все исполнили. (Улыбается.) Дело в том, что у нас было настолько благополучное детство… Мы никогда не думали, что станем актерами.
— А кем думали стать?
Ю. Т. Как таковой мечты [кем-то стать] не было. Мечта у меня — полететь в космос.
— Была?
Ю. Т. Она и сейчас есть. Мечта — полететь в космос, а все остальные, я считаю, вполне достижимы: главное — желать, хотеть и стремиться. Помнишь, в одной из интереснейших песен «Приключения Электроника» такие слова есть: «Ты человек, ты сильный и смелый, своими руками судьбу свою делай. Иди против ветра, на месте не стой, пойми, не бывает дороги простой».
В. Т. После того как режиссер-постановщик Константин Леонидович Бромберг снял «Приключения Электроника», следующая его картина была «Чародеи». И там точно так же есть совершенно великолепная фраза. Когда волшебника спрашивают: что надо сделать для того, чтобы проходить через стену? Видеть цель и верить в себя.
— У вас больше двадцати, а то и тридцати ролей в кино. Уже в наше время. Есть какие-то, которые не нравятся?
Ю. Т. Нам, конечно, посчастливилось работать с уникальными режиссерами и актерами. И большое им спасибо, что они нас вспомнили и сейчас приглашают на те или иные работы. Конечно, есть какие-то роли, которые хотелось бы, может, сделать по-другому.
В. Т. А у меня нет ролей, которые я хотел бы сделать иначе. Скажу честно: я когда смотрел «Приключения Электроника», всё время хотел что-то исправить, но потом к этому привык. Это теперь, когда снимают на цифру, режиссер говорит: «Ну-ка пойдем, посмотришь, что ты наделал». А в те времена нам к монтажной было запрещено подходить ближе чем на пятьдесят метров.
Ю. Т. Потому что обычно актер приходит и начинает: здесь не так свет на меня поставили, а давай переделаем, а здесь я не так сыграл… В этом смысле для нас режиссер на площадке — царь, Бог и самый главный капитан. Я считаю, что актер — это пластилин. Грамотный и профессиональный режиссер из этого пластилина лепит то, что считает нужным.
— Я понял, вы тактично ушли от негативной оценки каких-то фильмов, в которых участвовали, а какая роль была самой удачной? Или ответ тут будет предсказуемым?
Ю. Т. Предсказуемый. Но лучше так: не сыгранная. Конечно, Электроник для нас был, если хочешь, институт, университет. Опять же, случай из жизни: как-то Вове предложили поработать в театре, а Вова говорит: «У меня же нет актерского образования». На что режиссер заметил: «Володя, у тебя был такой мастер-класс! А потом, здесь есть я — я всё сделаю». Профессиональный режиссер знает, чего он хочет. А наша задача — сделать то, чего от тебя хочет режиссер.
В. Т. Воплотить его хотелки — в хорошем смысле — в жизнь.
Ю. Т. Конечно, таких ролей, как Электроник и Сыроежкин, пока нет, но какие наши годы? Я теперь играю отцов, очень разных… У нас была ошибка: мы сначала говорили, что мы вдвоем снимаемся, а для этого, естественно, нужен какой-то [особый] сюжет, какой-то сценарий. Потом, опять же, было ошибкой: я как-то прихожу обсуждать с режиссером очередной сюжет и говорю, мол, мы тебе не подойдем на эту роль. Понимаешь, говорю, когда увидят одного, у всех сразу будет мысль: «Где-то должен быть второй». И сразу интрига пропадает. А сейчас мы и по одному снимаемся.
Ларьки, водка, соски и другой бизнес братьев Торсуевых
— Как я знаю, в 1990-е вы активно занимались бизнесом. Каким? Я слышал, была какая-то история, когда вы погорели на финской водке.
В. Т. На «Абсолюте». Это шведская…
Ю. Т. У нас действительно вначале был такой успешный бизнес. Мы начали с небольших ларьков, потом это переросло в большие магазины.
— Ларьки? Что вы делали? Продавали или, может, контролировали?
В. Т. Продавали. Тогда вся страна продавала.
Ю. Т. А вот правильный, хороший вопрос. И продавали, и контролировали. Потом это переросло в какие-то магазины, потом магазин перерос в какие-то оптовые базы,.. И продукты, и алкоголь это был. У нас было на Украине производство совместно с украинцами — целый завод, на котором мы ваяли всякие интересные напитки. Но мы не просто бутлегерами были, назовем это так, у нас был интересный бизнес: фирма, которая называлась «Близнецы и Компания». В ней работало восемь пар близнецов, и мы занимались торговлей всего…
В. Т. Начиная от презервативов… И если они не помогли, значит, всё для девушек в положении. В общем, от минус девяти месяцев и до двенадцати лет.
Ю. Т. От сосочек, детской одежды до детских игрушек, товаров, одежды для беременных. Вот этим всем занималась фирма «Близнецы и Компания».
В. Т. Другая фирма занималась оптовыми базами, напитками, продуктами и так далее…
Ю. Т. Ну, и параллельно у нас было в Москве несколько ночных клубов.
— Ну, а что там всё же было со шведской водкой-то?
Ю. Т. Всё достаточно просто: мы старались заниматься качественными хорошими напитками, а в те времена было много всяческого суррогата. В один прекрасный день мы купили достаточно большой объем замечательного шведского «Абсолюта».
В. Т. Настоящего…
Ю. Т. Настоящего, да. И тут оказалось, что буквально в то же время в Москву приехало два эшелона паленого венгерского и чешского «Абсолюта». Ну, естественно, наша цена стала неконкурентоспособной. У нас, конечно, приезжали покупатели, брали для себя, но для оптовой торговли уже было невыгодно.
— Большую партию водки закупили? На какую сумму?
В. Т. Мы тогда в этот «Абсолют» вложили два миллиона… Долларов.
— И куда в итоге дели эту водку? Сами выпили?
В. Т. Сами выпили, конечно! (Смеется.)
Ю. Т. По друзьям раздали, что-то продали… Конечно, у нас были партнеры, которые покупали качественные напитки. И у нас были эксклюзивные поставки. Но, конечно, мы тогда попали на реальные деньги. И это было началом конца нашего бизнеса.
В. Т. Я бы сказал, что это было началом неудач.
Ю. Т. Мы же вложили в это много денег, а деньги были не только наши, но и какие-то привлеченные, кредитные... Конечно, мы начали нести большие убытки.
В. Т. И начался отстрел…
Ю. Т. И начался отстрел. Вы спросите: где доказательства? Я — жив. (Смеется.)
Сыроежкин, Электроник и Новосибирск
— Что вас связывает с Новосибирском? Вы здесь одно время жили, я знаю. Проекты какие тут были?
В. Т. Я первый раз приехал в Новосибирск в 2002 году. Тогда я работал в администрации Красноярского края, и не хочу обидеть сейчас любимый Новосибирск, но он мне не понравился очень.
— Серый?
В. Т. Серый.
Ю. Т. Но давайте честно: Красноярск намного старше Новосибирска. Это город с историей, это город с другой архитектурой. Новосибирск строился, по большому счету, в советские времена. И конечно, это отразилось.
В. Т. И вот приезжаю в Новосибирск, а мне здесь говорят: «Да ваш Красноярск — отстой, вот реальная столица Сибири». Я вам скажу честно, мне это не понравилось. Но спустя годы я снова приехал в Новосибирск — здесь у меня был строительный бизнес. Я приносил московские деньги в новосибирский строительный бизнес...
Ю. Т. Самое главное, что пребывание Вовы в Новосибирске дало возможность познакомиться с громадным количеством талантливейших, потрясающих людей. У нас появилось очень много действительно интересных друзей: музыкантов, поэтов, людей творческих. У нас в Москве тогда как раз был гараж Сыроежкина — такая техническая лаборатория. Это называлось «Гараж Сыроежкина», автомотобюро. Мы делали ретромашины, у нас был автосервис, у нас был автосалон, у нас был автоломбард и так далее. Такой действительно гараж Сыроежкина, который был семиэтажным на самом деле. И в один прекрасный день Вова приехал из Новосибирска и сказал: «Юрец, я запел». А я ему: «Да ладно тебе, ты в караоке поешь иногда, когда выпьешь». А он даже привез песню готовую, которая называлась «Старый пес». Мне сначала даже название не понравилось: я представил старого такого грязного пса…
— Ага, как в первых кадрах фильма «Собачье сердце».
Ю. Т. И, можно сказать, с этой песни начался наш музыкальный проект, который назвался «Гараж Сыроежкина». Так что музыкальный «Гараж Сыроежкина» родился здесь, в Новосибирске.
В. Т. И наш первый большой концерт был в ДКЖ… Мы киношные ребята и со зрителями всегда разговаривали через экран, через объектив, а тут, пожалуй, первый раз в нашей жизни был живой зритель, живое общение. И вот это очень заразно. (Смеется.)
— Музыкальный «Гараж Сыроежкина» — вы вдвоем и местные музыканты, как я понимаю?
Ю. Т. Это были местные музыканты, сибирские коллективы, детские танцевальные…
В. Т. Вдохновители всего этого — новосибирец Александр Белов (Прохоров) (поэт-песенник и музыкальный продюсер. — Прим. ред.), [певица] Татьяна Михайлова…
Ю. Т. И Барселона местная, и Черныш (музыкальный проект «Черныш и Барселона». — Прим. ред.), и коллектив «Папины дети»… В концерте участвовало человек восемьдесят. Несколько песен мы, конечно, перепели с «Приключения Электроника», будем называть это каверами.
— А ты, Юрий, никаким бизнесом не связан с Новосибирском?
Ю. Т. Я только надеюсь: у меня перспектива есть. Здесь у вас есть замечательная галерея времени. Кто-то называет ее Музей Советского Союза, а я считаю, что это — галерея времени. Потому что любой, кто туда попадает, что-нибудь обязательно находит из того, что у него было в детстве. И вот в одном из ангаров мы планируем сделать натуральный гараж Сыроежкина. Я не знаю, что это будет: или просто гараж, или кафе, или барчик какой-то. Вот такая идея у нас есть. Может, бизнес и получится. А потом, может, приеду в Новосибирск, женюсь…
— А вы свободны оба?
Ю. Т. Нет, оба женаты. (Смеется.)
В. Т. Когда я приехал в Сибирь, а до того мы достаточно поездили по миру: были и в Европе, и в Азии и так далее… И конечно же, первое, что я увидел, милые дамы, сибирячки — и в Красноярске, и в Новосибирске, — вашу особенную стать! Это совершенно великолепно!
Ю. Т. Вова в Новосибирске побольше поработал и пожил. Я тоже тогда поселился в Новосибирске почти на два года с нашим творческим проектом.
В. Т. Я сначала жил на Обкомовских дачах, потом стал жить на Советской, 32… А он жил у меня. (Смеется.) Мы знаем даже такое слово, как Обдорка, которую сейчас снесли.
— Обдорка?
Ю. Т. Ты не знаешь, что такое Обдорка? У-у-у! (Смеется.)
В. Т. Это Железнодорожная и угол… Туда… Там старые-старые домишки.
Ю. Т. Это было в центре Новосибирска: маленький такой оазис из бараков, который уже снесли. Такая деревня в центре города.
Электроник 40 лет спустя и фильм «Брат-3»
— Что за новый проект, в котором вы снимаетесь, фильм «Брат-3»? И который никак не связан с режиссером Балабановым и его «Братьями»? Валерий Переверзев делает этот фильм. Я посмотрел фильмографию этого режиссера, у него в основном короткометражки, а это чуть ли не один из первых крупных проектов.
Ю. Т. Валера Переверзев — потрясающий художник! Помимо того, я считаю, он действительно ученый. О нём можно рассказать, что он создатель ряда музеев в Москве. Один из них — Музей истории телесных наказаний. Все сразу: ой, какой-то БДСМ! Ничего подобного, это музей об истории мира, об истории страны… О том, что любое преступление так или иначе наказывается. Я считаю, это тесно связано и с театром: раньше не было театров, а что такое любая казнь? Это было шоу, где главные действующие лица — палачи и наказуемые... Но самая главная идея: любое преступление должно быть наказано. И вот я думаю, что фильм («Брат-3». — Прим. ред.) тоже перекликается с этой темой. Но он абсолютно не связан с теми фильмами.
— А почему же название такое? У всех сразу же будет первая ассоциация: продолжение фильмов Балабанова.
Ю. Т. Мало кто знает, что в одиннадцати странах сняты фильмы под названием «Брат». Почему-то это никого не беспокоит. А если бы мы назвали этот фильм «Брат-9»? Или «Брат-11»? Или хотя бы «Брат-4»? Ни у кого бы не вызывало таких ассоциаций?
В. Т. Ну да, злые языки и так далее… Мы (творческий коллектив фильма «Брат-3». — Прим. ред.) сейчас пишем «БраТТТ», или есть другая версия нашего «Брата»: слово «брат» стоит на римской цифре III.
— Я хочу понять, а режиссер как объясняет такое название?
В. Т. Представь: вы — талантливый режиссер, и у вас есть великолепный сценарий. И к вам подходит персонаж и говорит: «Я тебе дам 20 миллионов долларов, сними кино, но фильм должен называться "Брат-3"». Вы откажетесь?
— Это примерно такое предложение поступило Валерию Переверзеву?
Ю. Т. Да, пришел инвестор, который сказал: «Я хочу, чтобы ты снял».
В. Т. Но мы не берем деньги ни у Минкульта, ни у Госкино…
— Если очень коротко, о чём этот фильм?
Ю. Т. Для кого-то это будет криминальная драма, для кого-то — криминальная комедия.
В. Т. Коротко это называется «тамбовские истории».
— Понятно, режиссер Переверзев сам же из Тамбова…
Ю. Т. Там несколько новелл, которые очень интересно пересекаются. Само действие происходит вне времени и не имеет привязки к какой-либо местности. И сколько веревочки ни виться… Любое преступление рано или поздно наказывается. Может, оно наказывается здесь, на Земле, может, наказывается где-то там, наверху.
— Это идея фильма?
Ю. Т. Конечно, конечно.
— Мне кажется, должно получиться интересно: у Переверзева короткометражки в основном — ужасы…
Ю. Т. Но тут все-таки не совсем ужасы. Конечно, это кино из серии «не для всех». Некий такой арт-хаус. Но в нём снимаются голливудские актёры, снимается очень много красивых и интересных женщин. Но положительный персонаж в этом фильме всего один, и то это женщина-полуангел из будущего. Потому что все остальные, если честно, там гады. Абсолютно все. Хотя все красивые, брутальные, интересные.
Мне еще понравилось вот что, и это характеризует нашего Валеру Переверзева: у него спросили, мол, а если у тебя этот фильм никто не купит? На что он сказал: «Знаете, ребята, вот я занимался творчеством, писал картины, делал какие-то инсталляции… Ну и это кому-то было неинтересно. Я взял и на Арбате открыл музей… Вот никто не будет покупать, я куплю кинотеатр и буду крутить там только этот фильм».
— А «Брат-3» к декабрю успеют сделать? В конце года вроде премьера обещана.
Ю. Т. Не факт, не факт…
В. Т. Тут история связана с санкциями (введенными из-за спецоперации на Украине. — Прим. ред.). У нас были европейские инвесторы, сейчас они поменялись. Но как сказал мудрый Валера Переверзев: «Володя, не волнуйся, одна дверь закрывается, другая обязательно откроется. И пусто место не бывает».
— Чем каждый из вас сегодня занимается?
Ю. Т. На сегодняшний день, конечно, наше основное занятие — съемки. Мы снимаемся в кино. Ну и музыкальный коллектив у нас остается: творческое объединение «Гараж Сыроежкина».
В. Т. И у нас есть еще одна очень важная миссия: нашей мамочке Ольге Дмитриевне — 93 года. И за ней надо ухаживать… И еще одно занятие, которое отнимает очень много времени, — мы сейчас снимаемся в картине… Просто нашелся один очень мудрый человек, который придумал, куда на сорок с лишним лет делся Электроник.
Ю. Т. Знаете, почему он мудрый? Потому что объяснил, почему Электроник появился в таком виде.
— Подождите, это что, будет сиквел «Приключений Электроника?»
В. Т. Мы уже заканчиваем пилот…
— Ну, это продолжение?
Ю. Т. Неким образом. Через сорок лет.
— А кто режиссер, можно узнать?
Ю. Т. Нет, еще…
В. Т. Режиссер — Владимир Пасичник…
Ю. Т. Ну что ж ты, ну что ж ты выдаешь-то? (Смеется.) Рабочие названия пока разные, но это не будет называться «Возвращение Электроника». Мы снимаем пилот, и там действительно много юмора, много музыки, много замечательных актеров. Это полный метр, который, как мы планируем, перерастет в сериал.
В. Т. И мы не пошли с поклоном [за деньгами] ни в Минкульт, ни к кому-то еще. Наш режиссер убежден: пока мы делаем это сами, мы можем снимать кого хотим, что хотим и как хотим. Без руководителей, без художественных советов. Но зритель ведь задаст вопрос: вы вернули Электроника, а где Рэсси? И у нас вся съемочная группа два месяца искала по всему миру эрдельтерьера, потом мы еще два месяца ждали, пока он подрастет. И у нас сейчас дома растет такой артист.
25 августа в Новосибирском оперном театре прошла четвертая «Народная премия НГС», где собрались 1500 человек: приехали телеведущий Андрей Малахов, певица Пелагея, актриса Ирина Алферова и другие звезды. 29 августа НГС опубликовал интервью с супружеской парой — актерами и комиками Натальей Медведевой и Александром Коптелем, а 31 августа — с певицей Пелагеей.