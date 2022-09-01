«Мы тогда попали на реальные деньги». Электроник и Сыроежкин рассказали о связях с Новосибирском, «Брате-3» и своей Рэсси

Ю. Т. Не факт, не факт…



В. Т. Тут история связана с санкциями (введенными из-за спецоперации на Украине. — Прим. ред.). У нас были европейские инвесторы, сейчас они поменялись. Но как сказал мудрый Валера Переверзев: «Володя, не волнуйся, одна дверь закрывается, другая обязательно откроется. И пусто место не бывает».



— Чем каждый из вас сегодня занимается?



Ю. Т. На сегодняшний день, конечно, наше основное занятие — съемки. Мы снимаемся в кино. Ну и музыкальный коллектив у нас остается: творческое объединение «Гараж Сыроежкина».



В. Т. И у нас есть еще одна очень важная миссия: нашей мамочке Ольге Дмитриевне — 93 года. И за ней надо ухаживать… И еще одно занятие, которое отнимает очень много времени, — мы сейчас снимаемся в картине… Просто нашелся один очень мудрый человек, который придумал, куда на сорок с лишним лет делся Электроник.



Ю. Т. Знаете, почему он мудрый? Потому что объяснил, почему Электроник появился в таком виде.



— Подождите, это что, будет сиквел «Приключений Электроника?»

