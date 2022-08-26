«Город — это люди». Что происходило вечером в Оперном театре, куда съехались Андрей Малахов, Пелагея и еще 1500 человек

— В этом году как никогда была высокая активность жителей Новосибирска. У нас было более 35 тысяч выдвижений и более 110 тысяч голосов за топ-100. Мне очень приятно об этом говорить, потому что я увидел поддержку бизнеса от города в непростое для него время.

После на сцену вышла Пелагея.



— В отличие от меня, ты стала ведущей не через постель, — пошутил Андрей Малахов.

