«Город — это люди». Что происходило вечером в Оперном театре, куда съехались Андрей Малахов, Пелагея и еще 1500 человек
Эпатажные блогеры, известные артисты и народные герои — в душевном репортаже с церемонии награждения «Народной премии НГС»
Вечером 25 августа в Оперном театре прошла церемония награждения победителей четвертой «Народной премии НГС». Ее вели Андрей Малахов и Пелагея.
После выступления Пелагеи на сцену для приветственного слова пригласили президента корпорации Shkulev Media Holding Виктора Шкулёва, которого Андрей Малахов представил так:
— Для тех, кто не знает — это мой тесть.
Виктор Шкулев сказал, что сегодня в зале собрались представители действительно лучших компаний, которые оказывают хорошие услуги горожанам.
— В этом году как никогда была высокая активность жителей Новосибирска. У нас было более 35 тысяч выдвижений и более 110 тысяч голосов за топ-100. Мне очень приятно об этом говорить, потому что я увидел поддержку бизнеса от города в непростое для него время.
После на сцену вышла Пелагея.
— В отличие от меня, ты стала ведущей не через постель, — пошутил Андрей Малахов.
— Через родственную связь с землей, — ответила ему соведущая.
Первая номинация, в которой объявили победителя, — «Доставка года». Кстати, всех победителей поздравляли звездные гости и герои публикаций НГС.
— Наш первый герой, точнее — героиня, при желании могла бы научить курьеров быстро добираться куда угодно, даже в Пашино, — пошутил Андрей Малахов.
На экране показали фильм о Нине Лакизе — 74-летнем инструкторе парашютного спорта. За много лет работы она подготовила тысячи спортсменов и любителей, сама прыгала с парашютом, уже будучи на пенсии. И работает до сих пор!
— Запомнился первый год моей работы. Зима 1969 года. Мы приезжали на аэродром в Бердск, было -42 градуса. Самолет можно запускать только при -35 градусах. Сидели, ждали, прыгали в валенках десантники, — рассказала Нина Лакиза.
Вместе с Ниной Лакизой на сцену вышла самая эпатажная женщина Сибири, блогер Ольга Платонова, которая раньше работала налоговым инспектором. На синюю ковровую дорожку перед НОВАТом она приехала на верблюде.
Нина Лакиза объяснила Ольге Платоновой базовые упражнения, которым обучает тех, кто собирается прыгнуть с парашютом. А поскольку на часах было уже больше 19 часов, Ольга Платонова решила не изменять своему распорядку дня и прямо на сцене встала в планку. Она делает это каждый день, где бы ни находилась.
И после этого они объявили победителя: «Доставкой года» стала компания «Самокат». За наградой вышла старший креативный продюсер компании Дарья Чиркова. В предыдущие годы компания уже получала статуэтку, но как победитель в номинации «Открытие года».
Следующая номинация — «Кофейня и кондитерская года». На сцену вышел рэпер Артем Гейко, который сейчас восстанавливается после серьезной травмы и длительной комы. С ним была его мама Наталья Сентегова. Именно она верила в то, что ее сын однажды снова сможет встать на ноги, заново научится ходить, говорить и писать. Наталья отметила, что музыка тоже помогает Артему возвращаться к жизни.
С ними на сцену вышел заместитель директора Новосибирского филиала ПАО «Ростелеком» Юрий Куприянов. Победителем в этой категории снова, как и в прошлом году, стала семейная кондитерская BISCUIT HOUSE — именно ее горожане выбрали в номинации «Кофейня и кондитерская года» .
За наградой поднялись основатели кондитерской Артем и Галина Печенины и администратор Степан Козлов.
— В прошлом году мы посвятили победу нашим гостям, потому что это было неожиданно. В этом году мы смогли открыть наш тернистый второй проект, поэтому эту победу мы посвящаем нашей команде, — со слезами на глазах рассказала Галина.
Следующим свои спецноминации вручил губернатор Новосибирской области Андрей Травников. «Лучшим гуманитарным проектом» стал фонд «Интеграция». На сцену вышла руководитель фонда Ирина Фёдорова.
Лучшим «Патриотическим проектом» стала организация «Защитник»: статуэтку забрала руководитель исполнительного комитета Ирина Негода.
Для следующего награждения ведущие пригласили на сцену автора стрит-арт-мозаики Галину Боярищеву и новосибирского актера театра и кино Павла Полякова. Победителем в номинации «Базы отдыха года» стала компания «Мира Термы».
Следующей стала номинация «Жилой комплекс года», в которой награждал тренер по адаптивным танцам Роман Панин, обучающий детей с особенностями развития. Его ученики Варя и Вадим исполнили танец на сцене НОВАТа. Также на сцену вышла народная артистка России из Новосибирска Ирина Алфёрова.
Лучшим ЖК, по мнению жителей города, был признан микрорайон «Европейский берег» — на сцену вышел руководитель подразделения продаж в Сибирском федеральном округе Денис Гузенко.
Для номинации «Бар и ресторан года» ведущие позвали народного героя — Евгению Романову, которая за одну ночь собрала 6,6 миллиона просмотров, выложив видео о том, как правильно резать лук. Сибирячка вышла на сцену под песню «Лук-лучок».
— Сейчас идет прямая трансляция «Народной премии НГС». Чтобы она набрала хотя бы 6 миллионов просмотров, можно попросить вас ненадолго уснуть? Ладно, это шутка, — обратился к Евгении Андрей Малахов.
После этой шутки на сцену вышли настоящие юмористы — Александр Коптель и Наталья Медведева.
Ведущие предложили им пофантазировать и «импортозаместить» названия блюд — по-новосибирски. Например, суп том ям супруги предложили назвать «Том Яма на Котовского», а сыр дорблю — «ароматный сыр Кудряшовский».
Затем гости назвали победителя — статуэтка в номинации «Бар и ресторан года» досталась SABAI BAR.
«Спортивный центр года» вышли награждать тренер женской хоккейной команды «Гризли» Роман Фокин и олимпийская чемпионка СССР по баскетболу, президент клуба «Динамо», советник мэра Новосибирска по спорту Ирина Минх. Статуэтку снова получил клуб функционального тренинга Crossbox Kontora.
Следующая номинация — «Медицинский центр года».
— Некоторые истории заставляют задуматься о ценности, казалось бы, привычных и естественных вещей. Когда одни в поисках счастья задают вопросы о смысле жизни, другим достаточно всего лишь вновь обрести крышу над головой, — представила Пелагея следующих гостей.
На сцену поднялись основатели домов милосердия в Новосибирске Наталья и Алексей Першины.
— Сейчас на сцену выйдет еще один небезразличный человек, который уже 31 год заботится о жителях своего города, — продолжил Андрей Малахов.
Это мэр наукограда Кольцово Николай Красников. Кроме основной работы, у него много хобби. Николай — многократный чемпион России, призер чемпионатов мира и Европы по бегу среди мастеров старше 35 лет, автор шести сборников стихотворений, член союза писателей… А еще он участвовал в TEDx!
Перед тем как ответить, Николай просит «использовать микрофон в личных целях». Он передает Пелагее привет от своих однокурсников — оказывается, они все вместе играли в «Конторе братьев Дивановых».
А лучшим медцентром, по версии новосибирцев, является «Евромед».
«Цветочный салон года» вышла награждать Наталья Иванцова, которая за 6 лет превратила свалку около дома в цветущий сад. Вместе с ней на сцену поднялась солистка легендарной группы REFLEX — сибирячка Ирина Нельсон. Победителем стала цветочная база «Букет Опт».
После награждения Ирина Нельсон зажгла на сцене и исполнила хит группы Reflex — «Нон-стоп».
«Детский центр года» вышла награждать директор новосибирской школы
Компанию Елене на сцене составили самые известные школьники 80-х, которые были записаны в школьном журнале как один человек. Сыроежкин и Электроник — Юрий и Владимир Торсуевы. Они объявили победителя в номинации «Детский центр года» — победа досталась сети семейных активити-парков «РИО kids».
— Следующая номинация — самая народная. Она называется «Сделано в Сибири». Мы посвятили ее компаниям, без которых сложно представить сибирский бизнес, — представила Пелагея.
Для вручения награды на сцену позвали Александра Васенёва, который делает одежду, обувь и аксессуары из рыбьей кожи, аналогов которым в России нет. К нему в пару на сцену поднялась девушка, которая тоже занимается изготовлением одежды. Блогер, модель и основатель бренда Maman Folle — Марина Трубицына — хотя больше ее знают как Марипулю.
Они объявили победителя — косметический бренд и сеть салонов красоты SHIK.
И финальной номинацией стала — «Бизнес года».
— Я верю, что город — это люди, которые в нем живут и которые его меняют. И сейчас я хочу пригласить на сцену человека, который делает это от души и для души. Именно благодаря нему в Новосибирске есть где по-настоящему хорошо провести время. Вы все знаете и любите его проекты. Но один из них ни на что не похож. Каждый раз, когда мы писали новости и фоторепортажи об этом смелом проекте, они собирали больше 100 тысяч прочтений. Потому что никто в Новосибирске не строил частный парк, — отметила исполняющая обязанности главного редактора Елена Гурьянова.
Победителем стал «Мира Парк». Его создатель Андрей Алексеев вышел за наградой второй раз за вечер.
Здесь вы можете посмотреть видеотрансляцию четвертой «Народной премии НГС».