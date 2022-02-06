Света, жги! Красивая участница шоу «Русский ниндзя» из Новосибирска поднимает штангу весом 155 кг, но любит розовое

В январе на телеканале СТС в эфир вышло шоу «Русский ниндзя» с участием сибирячки Светланы Абрамовой. Девушка занимается кроссфитом, является КМС и чемпионкой России по функциональному многоборью среди юниоров, мастером спорта по пауэрлифтингу. Зрителей Светлана привлекла не только достойным выступлением на полосе препятствий, но и яркой мультяшной внешностью. Мы решили поближе узнать эффектную спортсменку и поговорили с ней о спорте, личной жизни, любви к розовому и блесткам.



К занятиям спортом Светлану Абрамову подтолкнули родители, чтобы разбавить сидячий образ жизни дочери: девушка училась в 11-м классе и много времени проводила за учебниками, готовилась к ЕГЭ. Светлана пришла в спортзал около дома на групповые занятия и неожиданно для себя сильно увлеклась, старательно занималась и демонстрировала успехи. Тренер разглядел в ней потенциал, и Светлана поняла, что хочет поступать на факультет физической культуры, а не на исторический, как изначально планировала. Со второго раза у нее получилось это сделать.