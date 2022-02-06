Света, жги! Красивая участница шоу «Русский ниндзя» из Новосибирска поднимает штангу весом 155 кг, но любит розовое

В январе на телеканале СТС в эфир вышло шоу «Русский ниндзя» с участием сибирячки Светланы Абрамовой. Девушка занимается кроссфитом, является КМС и чемпионкой России по функциональному многоборью среди юниоров, мастером спорта по пауэрлифтингу. Зрителей Светлана привлекла не только достойным выступлением на полосе препятствий, но и яркой мультяшной внешностью. Мы решили поближе узнать эффектную спортсменку и поговорили с ней о спорте, личной жизни, любви к розовому и блесткам.
К занятиям спортом Светлану Абрамову подтолкнули родители, чтобы разбавить сидячий образ жизни дочери: девушка училась в
— Удивительное чувство. Я до этого много чем занималась, обычно по полгода — танцы, биатлон, легкая атлетика, ничего серьезного. У меня не было базы, но так вышло, что в 18 лет я залетела в спорт и по сей день в нем, — рассказывает Светлана. — Сейчас я спортсмен, выступающий в многофункциональном многоборье, занимаюсь кроссфитом — это тренировки с тяжелым весом, со своим весом, на выносливость. Тяжелая атлетика — это один из блоков.
Сначала спорт для Светланы был как вызов самой себе и способ доказать другим, что она может. Говорит, не было веры в себя. Сутками она пропадала в спортзале, работала с большим весом, занималась по 6 и более часов каждый день, за исключением воскресенья. Такая нагрузка со временем привела к эмоциональному выгоранию и травме.
— У меня начались проблемы с пульсом, нервной системой. Депрессия, апатия, не было сил. На фоне высокой физической нагрузки у меня случился перелом надколенника, такую травму называют усталостной. Был перегруз мениска, воспаление жирового тела. Хотели удалить, но я отказалась. Что я потом делать буду? В общем, я почти вся переломалась, тело болело, — вспоминает спортсменка.
Дальше был долгий процесс восстановлений, который, по словам девушки, идет до сих пор. План тренировок был пересмотрен, рабочий вес снижен. Этот подход принес плоды: с новыми силами и новым настроем спортивная карьера Светланы пошла в гору.
Несмотря на рельеф и внушительную мышечную массу, в душе Светлана хрупкая и нежная. Свою внутреннюю красоту девушка демонстрирует через внешний облик: розовые длинные волосы порой придают ей сходство с русалкой. Светлана любит наносить блестки на лицо и тело, одеваться в яркие цвета и принты с изображением мультяшных персонажей.
Внешний облик Светланы Абрамовой у одних вызывает негодование: хейтеры пишут, чтобы она бросила штангу, потому что это не женственно и ей не идет, а другие, напротив, восхищаются силой характера девушки и делают ей комплименты.
— Неужели люди думают, что я брошу, раз мне об этом пишут? Что мнение неизвестного человека может быть важным для меня? Нет, — улыбается девушка. — Женственность — это не про внешность, она внутри. Я считаю, что одно другому не мешает. Я давно занимаюсь спортом и не собираюсь прекращать. Я чувствительная девушка, добрая и отзывчивая, но умею переключаться. Сила, на мой взгляд, придает еще больше женственности и красоты. Я не зациклена на фигуре. Когда я тренируюсь, я не думаю о том, что у меня вырастут «банки». У меня цель — не форма, а результат. А красота у каждого своя.
Помимо спорта, в жизни Светланы есть место творчеству: девушка любит петь, иногда играет на фортепиано, любит танцы, а еще умеет играть на ударной установке.
У Светланы есть молодой человек — Александр. Пара вместе около года. Познакомились молодые люди в спортзале — он пришел на открытую тренировку, чтобы поддержать открытие зала, в котором занимается Светлана.
— После тренировки мы просто сфотографировались, и с этого всё началось. Он борец греко-римского стиля, состоит в сборной России.
К своим 22 годам Светлана Абрамова добилась больших результатов: она уже чемпионка России по функциональному многоборью среди юниоров, мастер спорта по пауэрлифтингу, КМС по функциональному многоборью. В планах у девушки — взять мастера спорта по функциональному многоборью, попасть в сборную и выступить на чемпионате мира. Еще Светлана хочет попасть на кроссфит-игры и сняться в спортивном сериале или фильме.
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