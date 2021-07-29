«Флаг убрали и поставили Чайковского»: олимпийская медалистка — об обезличенной сборной, протестах в Японии и антисекс-кроватях

— Это не так важно, потому что каждый знает, откуда мы все, каждый знает, что мы русские спортсмены, что мы представляем Россию. Что они там флаг убрали и поставили Чайковского — ну и пожалуйста. Они могли вообще сказать, что российские спортсмены не выступают из-за, например, каких-то людей, которые нарушают антидопинговые правила. Почему люди, которые не нарушают их, должны оставаться без Олимпиады, без главного старта в своей жизни? Я вот этого не понимаю. Я слышала, что зимой, в 2018 году, когда так же нашу страну лишили флага и гимна, многие люди захейтили наших спортсменов, которые поехали. Для меня это глупо. В этот раз ничего такого не было.



— А японцы как отнеслись к приезду нашей обезличенной сборной?



— Перед Олимпиадой мы приехали в Анамидзу — это очень небольшой город недалеко от Токио, там одни почти что бабушки и дедушки живут. И было так смешно: они с флагами российскими стоят, никто не в курсе, мне кажется даже, что нам нельзя их. «Россия, вперед!» — написано везде. Японцы вообще милашки. В 2019 году мы с мужем ездили туда на соревнования (Константин Минин — тоже профессиональный тхэквондист. — Прим. ред.). Пошли в центр, где можно было поиграть в автоматы, примерно в часе ходьбы от отеля. Поиграли, выходим из здания, а там очень сильный ливень. Мы ни такси не можем вызвать, ничего не получается — и нас просто семья довезла. Сказали: «Да садитесь, мы вас довезем!»