«Вгрызались в каждый кусочек льда»: как хоккеистки из Новосибирска стали лучшими в стране среди любителей

В этом году новосибирская женская хоккейная команда «Гризли» стала лучшей в стране. Девушки обыграли москвичек, которые несколько лет подряд становились победителями Ночной хоккейной лиги — главного соревнования среди любителей.

Спортсменки приезжают тренироваться на стадион рано утром — это единственная возможность не платить за лед. У команды практически нет спонсоров, но это ей не мешает играть уже 10 лет и при этом становиться победителями разных турниров. НГС побывал на тренировке сибирской женской команды — подробности в нашем репортаже и видео.