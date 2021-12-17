«Вгрызались в каждый кусочек льда»: как хоккеистки из Новосибирска стали лучшими в стране среди любителей

В этом году новосибирская женская хоккейная команда «Гризли» стала лучшей в стране. Девушки обыграли москвичек, которые несколько лет подряд становились победителями Ночной хоккейной лиги — главного соревнования среди любителей.
Спортсменки приезжают тренироваться на стадион рано утром — это единственная возможность не платить за лед. У команды практически нет спонсоров, но это ей не мешает играть уже 10 лет и при этом становиться победителями разных турниров. НГС побывал на тренировке сибирской женской команды — подробности в нашем репортаже и видео.
В пять утра стадион «Локомотив» на Первомайке уже работает. Сонный охранник провожает нас в раздевалку, куда вот-вот придут участницы любительской хоккейной команды «Гризли». Тренировки начинаются в
Девушки катят по коридору огромные баулы со снаряжением — форма, коньки, шлем весят не меньше 20 килограммов. Вообще, человеку, далекому от хоккея и утренних тренировок, кажется, что встать зимой в 4 утра и приехать с этим баулом на Первомайку — уже подвиг. Не говоря уже о самой тренировке, после которой придется еще и ехать на работу через весь город. Когда-то они тренировались в
— Занимаюсь лет десять, наверное. Вот мы с Мариной начинали, — улыбается Наталья, которая зашла раньше всех. — Мы вместе в футбол играли, а потом даже не помню, с чего пришла такая мысль — играть в хоккей.
Кто-то из команды шутит, что, наверное, мяч хорошо прилетел в голову. Многие занимались хоккеем с детства, а некоторые занимались другим видом спорта. Защитник «Гризли» Наталья Губина — учитель физкультуры в коррекционной школе, Марина Исаева — тренер по мини-футболу. Есть юристы, госслужащие, автоняни, специалисты по кадрам.
Капитан команды Анастасия Южакова говорит, что еще с детства играла в Свердловской области, но в начале
— В Новосибирске я живу 10 лет. А там начинала играть с мальчишками в хоккей с мячом. Отыграла прилично, уже даже не вспомню, сколько лет. Но там грустная история: не сложилось немножко с профессиональным спортом, поддержку особо не дали, так сказать, — рассказала она про свой хоккейный путь перед «Гризли». — Я психанула и 10 лет на коньки не вставала. Здесь уже пришла в «Гризли».
Несколько человек играют уже почти 10 лет. Кто-то за это время успел выйти замуж, сходить в декрет и снова вернуться в команду. Кстати, в хоккейную команду набор открыт для всех. Тренер команды Роман Фокин говорит, что главное — отсутствие проблем со здоровьем и желание кататься. Самой старшей участнице команды 57 лет. Младшие — школьницы, которых привел заниматься папа. Кстати, папу тоже решили взять в команду.
— Дима поначалу привозил своих дочерей и ждал их в машине, — вспоминает тренер. — Это надо в четыре утра встать, детей свозить на тренировку, отсидеть в машине два часа, а потом еще на работу поехать на весь день. Думаю, надо привлекать парня. И вот он уже целый год с нами катается. Мало того что с дочерями, я его еще взял в мужскую свою команду, так что теперь он вообще каждый день катается.
Тренировки команды начинаются в пять утра, потому что другой возможности получить бесплатный лед просто нет. Пока с тренировками помогли связи в мэрии, остальное время на льду — только за деньги.
Вообще, со спонсорами всё грустно, говорит Роман Фокин. Команда сама оплачивает выезды на соревнования, не говоря об экипировке, на которую нужно не меньше 50 тысяч. Причем это будет б/у и, скорее всего, форма старых моделей. Клюшки стоят 10–15 тысяч. Игры по выходным стоят 5–6 тысяч — эту сумму собирает вся команда, за сезон играют примерно 25 раз.
— Да, мы занимаемся любимым делом, играем в хоккей. Так со стороны можно посмотреть и сказать, что это наши хотелки, — рассуждает тренер новосибирской команды. — Но у нас есть лед, так или иначе худо-бедно одеты, что-то делаем, катаемся. Но всегда хочется идти вперед, развиваться, делать новые шаги. Для этого в наше время без денег, к сожалению, ничего не сделаешь.
Первые тренировки команда «Гризли» начала на базе МБУ МЦ «Кристальный» в 2012 году. В том же году они приняли участие в
Тренер команды Роман Фокин говорит, что благодарен своему отцу Владимиру Фокину, без которого ничего бы не получилось.
— В 2012 году Владимир Григорьевич организовал нас, когда был первый фестиваль Ночной хоккейной лиги. И с его легкой руки мы начали заниматься: съездили на турнир, провели тренировки у него на базе. Сначала катались на улице, потом потихонечку начали заходить на стадион, развиваться, расти, достигать успехов, — говорит тренер «Гризли».
По его словам, отец не только организовал команду, до сих пор поддерживает, благодаря чему «Гризли» достигают успехов. В мае новосибирская хоккейная команда завоевала кубок Ночной хоккейной лиги. Они обыграли своих давних соперников — столичные команды «Град» и «Гроза».
— «Град» и «Гроза» прошли мимо Сибири, — сообщила новосибирская команда в своем аккаунте в «Инстаграме». — Шесть лет мы шли к этому и наконец забрали звание чемпионов Ночной хоккейной лиги в дивизионе «Амазонки», став обладателем Ночной лиги женского хоккея сезона 2020/2021. — Не зря на наших майках нарисован грозный медведь. Игроки вгрызались в каждый кусочек льда, терпеливо ждали своих моментов, и в третьем периоде соперник занервничал и стал удаляться.
Тренер «Гризли» Роман Фокин когда-то играл в хоккей на профессиональном уровне. Продолжить не получилось из-за травмы. Теперь он тренирует не только женскую команду, но и мужскую. На тренировках сам выходит на лед с клюшкой.
— Для меня это немного разные ощущения — когда ты тренер и когда ты игрок, — делится он впечатлениями о главной победе своей женской команды. — Для девчонок — это, конечно, сильные эмоции, ощущения, там прямо взрыв был. Для меня путь к этому был сочнее, чем итог, потому что, когда ты идешь, насыщаешься разными ситуациями, моментами, переживаниями.
Кстати, название, логотип команды придумывали коллегиально. Большинству по душе оказались именно «Гризли» — сибиряки всё-таки.
Тренировка идет без драк, криков и ора тренера. Роман говорит, что его стиль не подразумевает повышения голоса, потому что грамотную работу можно выстроить и без этого. Народу сегодня меньше, поэтому тренировка интенсивнее. Роман рисует на доске схемы, объясняет стратегии, которые сегодня отрабатывают на льду. Драки в женском хоккее бывают, но, как говорят в «Гризли», нечасто и в играх с другими командами. А вот синяков от шайб избежать не удается.
Уже семь утра. Кто-то покидает лед раньше. Потому что работа, учеба, школы, садики — обычные проблемы обычного дня. Кстати, тренер «Гризли» уверен, что заниматься утром даже лучше. Потому что вечером пришлось бы тренироваться с другой эмоциональной нагрузкой. А тут с чистого листа, с новыми силами.
— Это и физическая нагрузка, и эмоциональная, — говорит Наталья, которой предстоит ехать на работу в Калининский район. — Эмоции где-то хочется получать. Вот здесь их достаточно. Агрессии у меня нет, чтобы ее выплескивать. Поэтому я, наоборот, питаюсь этими моментами.
Через несколько дней у «Гризли» очередная тренировка. Сезон заканчивается в мае, когда нужно будет обновить свой статус лучшей команды.
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