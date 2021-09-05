Челябинец Иван Жердий в 65 лет жмет 120 килограммов, отжимается на брусьях и гимнастических кольцах и ловит завистливые взгляды молодых. А еще у него нет правой кисти. Спортсмен потерял часть руки, когда ему было около 50. Чтобы вернуться к тренировкам, он смастерил себе суперпротез. Сейчас Иван не только занимается сам, но и работает тренером в зале. История про силу характера и мышц — в материале 74.RU.
— В тяжелую атлетику я пришел поздно по тем временам — в десятом классе, — вспоминает Иван. — Меня уже тренер не хотел брать, ссылаясь на то, что меня заберут в армию, а он потратит на меня силы. Но я его уговорил: «Возьмите, у меня что-нибудь получится».
В итоге перед тем как уйти в армию, Иван успел взять золото на нескольких соревнованиях по тяжелой атлетике, получить звание мастера спорта и окончить институт физкультуры.
— Ректор такой у нас знаменитый, [Юрий] Катуков, был — во время того как на распределении зачитывали мою характеристику, он отвлекался, смотрел какие-то записи, но, когда ему сказали, что я поступил с третьим разрядом по легкой атлетике, а выпускаюсь мастером спорта, у него упали очки, он поднял голову и на мне сконцентрировал взгляд, — рассказывает спортсмен.
Отслужив, атлет вернулся в Челябинск и устроился тренером в зал «Надежда». Иван работал с железом на износ и рассчитывал стать мастером спорта международного класса, но как раз перед стартом, где он должен был подтвердить это звание, для тяжелоатлетов ввели возрастные ограничения. Спортсмен «пролетел».
— Мне предлагали разные аферы, но я отказался, сказав, что лучше буду хорошим мастером, чем липовым международником, — объясняет он. — На этом и завязал. Один раз только на спартакиаде в Москве выступил, а потом полностью перешел на тренерскую работу.
Уйти из зала Иван решил через несколько лет, когда, как он сам выражается, «всё поставили на коммерческие рельсы». Вместо качалки для профессиональных спортсменов из зала сделали тренажерку.
— Я работал на результат и, как любой тренер, ставил задачу на Олимпийские игры. А тут я не видел никакой цели, — объясняет он. — Оздоровление? Для меня это мотивацией никак не считалось. Я был уверен, что для этого есть другие люди.
После тренерской работы Иван год трудился учителем физкультуры, а затем наступили каникулы. Он решил подработать на производстве — в компании, которая занималась трубами.
— Поработал месяц — получаю зарплату, пять часов улыбаюсь — зарплата в пять раз больше, чем у учителя, — говорит мужчина. — А у меня семья. Ну и всё, так я втянулся. Там же получил травму в 2004 году.
Ивана увезли в больницу, там ему сразу ампутировали кисть. Взамен отрезанной части руки мужчине предлагали разные варианты, но ни один из них ему не понравился.
— Чего мне только не предлагали: подождать донорскую кисть, поставить большой палец с ноги, установить биоэлектрический протез. Но в последнем случае нужно было бы 2/3 предплечья ровненько обрезать. Я бы с этим аппаратом ходил, не мог бы вообще ничего делать: ни лежа жать, ни что-то еще. Зачем это тогда?
Он говорит, что никакого уныния после ампутации не было. Быстро привыкнуть к жизни без одной конечности помогла поддержка семьи — жены и сына с дочерью. Иван остался на предприятии и проработал там до пенсии, но уже в должности, которая не требовала физической работы. Правда, пришлось учиться писать левой рукой: тогда еще документы почти никто не печатал, а заявки и служебные записки составлять было нужно.
— Вышел я на пенсию и решил поработать охранником. И вот буквально в этот же день мне звонят из «Надежды», где начинал: «Не хочешь поработать? Никуда не устроился?» Я говорю: «Не устроился». «Всё, приходи».
Так три года назад Иван вернулся на первое место работы. Он начал тренировать людей и вскоре понял, что сам тоже хочет заниматься.
— Я беру этот протез косметический, думаю: «Почему мне его не усилить?», — рассуждает тренер. — Вырезаю из нержавейки три полосы, пропускаю по профилю. Закрепляю, и всё: я могу и лежа жать, и отжиматься.
Иван снова стал выступать на соревнованиях — на этот раз в жиме лежа среди спортсменов с повреждениями опорно-двигательного аппарата. Он говорит, что не только побеждал в своей категории, но и выигрывал у здоровых атлетов.
— У меня сейчас цель — сделать мастера спорта в жиме лежа. Потому что эту дисциплину включили в паралимпийскую программу. У меня друзья даже шутят: «Ну ты успеешь?» Я говорю: «Так мне всего 70 будет. Конечно, успею!», — смеется атлет. — Ясно, что меня в 70 лет никто не возьмет. Сделаю пластическую операцию, документы исправлю, но выступить надо.
Тренеру приходится поддерживать себя в форме и следить за питанием. Например, сейчас он на кабачковой диете.
— Такие, как Оксана, приходят тренироваться, и я должен быть не хуже их. Правильно? — спрашивает Иван, кивая на занимающуюся девушку. — Вот и всё. А представляете, у меня бы был бабон, Оксана бы сказала: «Да, Иван Иваныч... Найду другого тренера».
Он признается, что чувствует себя молодым. Уверен, что кое-какие спортивные достижения у него еще впереди.
— Я парням 40-летним говорю: «Когда я был старым, мне было за 40». Ну а что, если они не могут меня обыграть, — улыбается атлет. — Ждут, когда мне будет 70. Ну дождутся — как бы им потом не было еще сложнее.
Для тех, кто хочет заняться спортом, но не может начать, у Ивана один совет:
— Скажи себе: «Соберись, тряпка, — и иди в зал! Там тебе что-нибудь точно подскажут».
Челябинец справляется с жизненными сложностями одной левой. Даже с одной рукой может выполнять любые задачи.
— Могу кирпич класть, с инструментами работаю. Пишу левой рукой лучше, чем правой писал. У меня почерк корявый — как курица лапой. А левой лучше. То есть получается, что у меня вторая жизнь, и она более качественная. Хотя вроде у меня нет одной части тела, а жизнь более качественная.
А еще кажется, что Иван — прекрасный дед. Фото и видео из тренажерного зала в его Instagram разбавляют публикации, посвященные двум маленьким внучкам. Смотрится очень тепло!