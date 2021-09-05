В итоге перед тем как уйти в армию, Иван успел взять золото на нескольких соревнованиях по тяжелой атлетике, получить звание мастера спорта и окончить институт физкультуры.



— Ректор такой у нас знаменитый, [Юрий] Катуков, был — во время того как на распределении зачитывали мою характеристику, он отвлекался, смотрел какие-то записи, но, когда ему сказали, что я поступил с третьим разрядом по легкой атлетике, а выпускаюсь мастером спорта, у него упали очки, он поднял голову и на мне сконцентрировал взгляд, — рассказывает спортсмен.