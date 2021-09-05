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«Соберись, тряпка, — и иди в зал»: тяжелоатлет, потерявший кисть, смастерил суперпротез и в 65 лет жмет 120 кило

Тренер Иван Жердий не унывает, что лишился части руки

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Иван Жердий выглядит круче голливудских актеров

Иван Жердий выглядит круче голливудских актеров

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Челябинец Иван Жердий в 65 лет жмет 120 килограммов, отжимается на брусьях и гимнастических кольцах и ловит завистливые взгляды молодых. А еще у него нет правой кисти. Спортсмен потерял часть руки, когда ему было около 50. Чтобы вернуться к тренировкам, он смастерил себе суперпротез. Сейчас Иван не только занимается сам, но и работает тренером в зале. История про силу характера и мышц — в материале 74.RU.

Протез вместо руки — не отговорка

Протез вместо руки — не отговорка

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— В тяжелую атлетику я пришел поздно по тем временам — в десятом классе, — вспоминает Иван. — Меня уже тренер не хотел брать, ссылаясь на то, что меня заберут в армию, а он потратит на меня силы. Но я его уговорил: «Возьмите, у меня что-нибудь получится».

Спортсмен поднимает штангу весом до 120 килограммов

Спортсмен поднимает штангу весом до 120 килограммов

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В итоге перед тем как уйти в армию, Иван успел взять золото на нескольких соревнованиях по тяжелой атлетике, получить звание мастера спорта и окончить институт физкультуры.

— Ректор такой у нас знаменитый, [Юрий] Катуков, был — во время того как на распределении зачитывали мою характеристику, он отвлекался, смотрел какие-то записи, но, когда ему сказали, что я поступил с третьим разрядом по легкой атлетике, а выпускаюсь мастером спорта, у него упали очки, он поднял голову и на мне сконцентрировал взгляд, — рассказывает спортсмен.

Усы и мышцы — вот его документы

Усы и мышцы — вот его документы

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Отслужив, атлет вернулся в Челябинск и устроился тренером в зал «Надежда». Иван работал с железом на износ и рассчитывал стать мастером спорта международного класса, но как раз перед стартом, где он должен был подтвердить это звание, для тяжелоатлетов ввели возрастные ограничения. Спортсмен «пролетел».

Протез, с которым можно тренироваться, атлет сделал сам

Протез, с которым можно тренироваться, атлет сделал сам

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— Мне предлагали разные аферы, но я отказался, сказав, что лучше буду хорошим мастером, чем липовым международником, — объясняет он. — На этом и завязал. Один раз только на спартакиаде в Москве выступил, а потом полностью перешел на тренерскую работу.

Иван Жердий работает тренером в зале «Надежда»

Иван Жердий работает тренером в зале «Надежда»

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Уйти из зала Иван решил через несколько лет, когда, как он сам выражается, «всё поставили на коммерческие рельсы». Вместо качалки для профессиональных спортсменов из зала сделали тренажерку.

— Я работал на результат и, как любой тренер, ставил задачу на Олимпийские игры. А тут я не видел никакой цели, — объясняет он. — Оздоровление? Для меня это мотивацией никак не считалось. Я был уверен, что для этого есть другие люди.

И с одной кистью можно свернуть горы

И с одной кистью можно свернуть горы

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После тренерской работы Иван год трудился учителем физкультуры, а затем наступили каникулы. Он решил подработать на производстве — в компании, которая занималась трубами.

— Поработал месяц — получаю зарплату, пять часов улыбаюсь — зарплата в пять раз больше, чем у учителя, — говорит мужчина. — А у меня семья. Ну и всё, так я втянулся. Там же получил травму в 2004 году.

В жиме лежа у спортсмена работает только левая рука: протез на правой служит подпоркой

В жиме лежа у спортсмена работает только левая рука: протез на правой служит подпоркой

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Ивана увезли в больницу, там ему сразу ампутировали кисть. Взамен отрезанной части руки мужчине предлагали разные варианты, но ни один из них ему не понравился.

— Чего мне только не предлагали: подождать донорскую кисть, поставить большой палец с ноги, установить биоэлектрический протез. Но в последнем случае нужно было бы 2/3 предплечья ровненько обрезать. Я бы с этим аппаратом ходил, не мог бы вообще ничего делать: ни лежа жать, ни что-то еще. Зачем это тогда?

Он вернулся в тренажерный зал, когда уже был на пенсии

Он вернулся в тренажерный зал, когда уже был на пенсии

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Он говорит, что никакого уныния после ампутации не было. Быстро привыкнуть к жизни без одной конечности помогла поддержка семьи — жены и сына с дочерью. Иван остался на предприятии и проработал там до пенсии, но уже в должности, которая не требовала физической работы. Правда, пришлось учиться писать левой рукой: тогда еще документы почти никто не печатал, а заявки и служебные записки составлять было нужно.

— Может быть, фактурно я немного износился, но стержень-то у меня — кремень! — говорит Иван

— Может быть, фактурно я немного износился, но стержень-то у меня — кремень! — говорит Иван

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— Вышел я на пенсию и решил поработать охранником. И вот буквально в этот же день мне звонят из «Надежды», где начинал: «Не хочешь поработать? Никуда не устроился?» Я говорю: «Не устроился». «Всё, приходи».

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Так три года назад Иван вернулся на первое место работы. Он начал тренировать людей и вскоре понял, что сам тоже хочет заниматься.

— Я беру этот протез косметический, думаю: «Почему мне его не усилить?», — рассуждает тренер. — Вырезаю из нержавейки три полосы, пропускаю по профилю. Закрепляю, и всё: я могу и лежа жать, и отжиматься.

Атлет уверенно смотрит в будущее: он собирается получить звание мастера спорта в жиме лежа

Атлет уверенно смотрит в будущее: он собирается получить звание мастера спорта в жиме лежа

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Иван снова стал выступать на соревнованиях — на этот раз в жиме лежа среди спортсменов с повреждениями опорно-двигательного аппарата. Он говорит, что не только побеждал в своей категории, но и выигрывал у здоровых атлетов.

— У меня сейчас цель — сделать мастера спорта в жиме лежа. Потому что эту дисциплину включили в паралимпийскую программу. У меня друзья даже шутят: «Ну ты успеешь?» Я говорю: «Так мне всего 70 будет. Конечно, успею!», — смеется атлет. — Ясно, что меня в 70 лет никто не возьмет. Сделаю пластическую операцию, документы исправлю, но выступить надо.

Из косметического протеза (слева) Иван смастерил спортивный

Из косметического протеза (слева) Иван смастерил спортивный

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Усы — это часть благородства, считает наш герой

Усы — это часть благородства, считает наш герой

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Тренеру приходится поддерживать себя в форме и следить за питанием. Например, сейчас он на кабачковой диете.

— Такие, как Оксана, приходят тренироваться, и я должен быть не хуже их. Правильно? — спрашивает Иван, кивая на занимающуюся девушку. — Вот и всё. А представляете, у меня бы был бабон, Оксана бы сказала: «Да, Иван Иваныч... Найду другого тренера».

Такой тренер кого угодно замотивирует

Такой тренер кого угодно замотивирует

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Он признается, что чувствует себя молодым. Уверен, что кое-какие спортивные достижения у него еще впереди.

— Я парням 40-летним говорю: «Когда я был старым, мне было за 40». Ну а что, если они не могут меня обыграть, — улыбается атлет. — Ждут, когда мне будет 70. Ну дождутся — как бы им потом не было еще сложнее.

Для тех, кто хочет заняться спортом, но не может начать, у Ивана один совет:

— Скажи себе: «Соберись, тряпка, — и иди в зал! Там тебе что-нибудь точно подскажут».

Наивные, ждут когда ему исполнится 70!

Наивные, ждут когда ему исполнится 70!

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Челябинец справляется с жизненными сложностями одной левой. Даже с одной рукой может выполнять любые задачи.

— Могу кирпич класть, с инструментами работаю. Пишу левой рукой лучше, чем правой писал. У меня почерк корявый — как курица лапой. А левой лучше. То есть получается, что у меня вторая жизнь, и она более качественная. Хотя вроде у меня нет одной части тела, а жизнь более качественная.

А еще кажется, что Иван — прекрасный дед. Фото и видео из тренажерного зала в его Instagram разбавляют публикации, посвященные двум маленьким внучкам. Смотрится очень тепло!

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