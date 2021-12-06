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«Называла ее дурой, тупой». 12-летняя теннисистка переехала из Новосибирска в Рязань из-за конфликта с тренером

Ее мать добивается отстранения педагога от занятий с детьми. У тренера — своя версия событий

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Свою спортивную карьеру девочка продолжит в теннисной академии в Рязани. Ее отец из-за работы в Новосибирске теперь живет на два города

Свою спортивную карьеру девочка продолжит в теннисной академии в Рязани. Ее отец из-за работы в Новосибирске теперь живет на два города

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Из-за конфликта с тренером спортшколы олимпийского резерва СК «Север» родители 12-летней теннисистки приняли решение сменить место жительства ради спасения спортивной карьеры дочери. Мама девочки жалуется на хамство и нецензурную брань, а сама тренер говорит, что во всём виноват отец девочки. В запутанном конфликте взрослых, отразившемся на судьбе юной теннисистки, разбирался корреспондент НГС.

«Тренер не должен так себя вести!»


Софья (имя девочки изменено - прим.ред.) занимается теннисом с трех лет, он имеет большое значение в ее жизни. Заниматься девочка начинала в городском теннисном центре на Мочищенском шоссе, в 6-летнем возрасте перешла в спортивную школу олимпийского резерва СК «Север», там взяла первое место в своей возрастной категории по Новосибирской области. В начале коронавирусной пандемии тренером Софьи стала Виктория Климушкина.

В конце 2020 года юная теннисистка начала принимать участие в межрегиональных турнирах в Красноярске, Томске, Новокузнецке и других городах.

— Тогда Софьи не было еще и 12 лет, она перешла в возрастную категорию соперников до 13 лет. Начинать в новой категории всегда тяжело: большинство оппонентов старше, в такой ситуации год или два форы имеют огромное значение. Поэтому неправильно ждать от ребенка каких-то громких побед в это время. В апреле 2021 года она поехала на соревнования в Красноярск, оттуда нам ее тренер Виктория Климушкина написала, что заниматься с нашей дочерью больше не намерена, «так как результата нет, стоит на месте», — рассказала НГС мама девочки. — Дочь узнала об этом от меня, ей тогда предстоял полуфинальный матч, который она, расстроившись, проиграла.

Уже по приезде домой теннисистка сказала родителям, что на тренировки ходить больше не хочет.

— Она рассказала, что Климушкина называла ее дурой, тупой, что она проигрывает только лохушкам и прочее. Мы начали выяснять у тренера, что это за хамство, в итоге она и нас покрыла нецензурной бранью, — добавила мама Софьи, предоставив НГС переписку в WhatsApp с Климушкиной, содержащую маты.

Еще летом родители спортсменки пришли с жалобой к директору «Севера», который, по их словам, пообещал принять меры. Не дождавшись результата, родители юной теннисистки приняли решение переехать в Рязань, где есть хорошая академия тенниса. Ее отец из-за работы в Новосибирске вынужден жить на два города, мама — на хозяйстве, занимается воспитанием дочери.

Как-то после очередной тренировки Совья пришла домой, заявив, что хочет бросить заниматься теннисом. Как говорит ее мама, девочка сквозь слезы рассказала о неуважительном отношении тренера

Как-то после очередной тренировки Совья пришла домой, заявив, что хочет бросить заниматься теннисом. Как говорит ее мама, девочка сквозь слезы рассказала о неуважительном отношении тренера

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Родители теннисистки в конце августа подали жалобу на Викторию Климушкину в департаменты образования и физической культуры мэрии Новосибирска, в Российский теннисный тур.

— Тренер Климушкина В. А. в своей работе с моим ребенком продемонстрировала себя человеком, эмоционально неуравновешенным, импульсивным, с низким самоконтролем, не имеющим представления об этике и здоровой коммуникации, показала свое безразличие к подопечному ей ребенку на соревнованиях по теннису и своим прямым трудовым обязанностям. Как показала практика взаимодействия с вышеуказанным тренером на протяжении короткого периода времени, до полного соответствия профессиональным стандартам ей предстоит работать над собой еще не один год, не только профессионально, но и психологически, — говорится в жалобах (есть в распоряжении НГС).

Также там указывается, что приказ Минспорта РФ № 325 «О методических рекомендациях по организации спортивной подготовки в Российской Федерации» не содержит положений о том, что тренер может отказаться от своего воспитанника. Мама Софьи добавила, что после того, как Климушкина узнала об этих жалобах, она звонила им с оскорблениями, заявив, что устроит так, что девочку больше не возьмут ни в одну государственную теннисную академию.

Директор СК «Север» отказался общаться с корреспондентом НГС, потребовав официальный запрос в департамент спорта (был оправлен редакцией).

«Лучше бы за мужем своим следила!»


Виктория Климушкина заявила, что не отказывалась от занятий с девочкой, просто предложила ей перевестись в другую группу.

— То, что рассказала вам и в своих жалобах Мисько, — клевета, с которой я уже устала бороться. У меня ученики показывают хорошие результаты, и Софья была одной из них. Что касается планов супругов о переезде в Рязань для продолжения тренировок в академии, я о них слышала задолго до конфликта, — заявила НГС Климушкина.

Климушкина предоставила НГС скриншоты из постов теннисистки и ее мамы в Instagram из периода, когда отношения между женщинами не испортились

Климушкина предоставила НГС скриншоты из постов теннисистки и ее мамы в Instagram из периода, когда отношения между женщинами не испортились

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По словам тренера, весь сыр-бор начался не из-за проблем между ней и воспитанницей, тут замешаны только родители. Климушкина рассказала свою версию событий.

— Этим летом папа девочки начал оказывать мне знаки внимания, поджидать после тренировок возле моего автомобиля, звонить и писать мне постоянно, цветы отправлял. Чего они сейчас добиваются, мне не понятно: чтобы меня уволили? Меня увольнять не за что, я люблю свою работу и не позволяю себе тех поступков, о которых говорится в жалобах на меня. Просто женская месть, не более того! — прокомментировала НГС ситуацию Виктория Климушкина.

На момент публикации этого материла пресс-центр мэрии Новосибирска не ответил на запрос НГС об этой ситуации.

23 ноября НГС сообщал, что в Санкт-Петербурге в аэропорту Пулково был задержан заслуженный тренер России по плаванию Александр Ильин, который возвращался с чемпионата России на короткой воде. Он отказался надеть маску по требованию сотрудников аэропорта.

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