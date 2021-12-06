«Называла ее дурой, тупой». 12-летняя теннисистка переехала из Новосибирска в Рязань из-за конфликта с тренером

Из-за конфликта с тренером спортшколы олимпийского резерва СК «Север» родители
«Тренер не должен так себя вести!»
Софья (имя девочки изменено - прим.ред.) занимается теннисом с трех лет, он имеет большое значение в ее жизни. Заниматься девочка начинала в городском теннисном центре на Мочищенском шоссе, в
В конце 2020 года юная теннисистка начала принимать участие в межрегиональных турнирах в Красноярске, Томске, Новокузнецке и других городах.
— Тогда Софьи не было еще и 12 лет, она перешла в возрастную категорию соперников до 13 лет. Начинать в новой категории всегда тяжело: большинство оппонентов старше, в такой ситуации год или два форы имеют огромное значение. Поэтому неправильно ждать от ребенка каких-то громких побед в это время. В апреле 2021 года она поехала на соревнования в Красноярск, оттуда нам ее тренер Виктория Климушкина написала, что заниматься с нашей дочерью больше не намерена, «так как результата нет, стоит на месте», — рассказала НГС мама девочки. — Дочь узнала об этом от меня, ей тогда предстоял полуфинальный матч, который она, расстроившись, проиграла.
Уже по приезде домой теннисистка сказала родителям, что на тренировки ходить больше не хочет.
— Она рассказала, что Климушкина называла ее дурой, тупой, что она проигрывает только лохушкам и прочее. Мы начали выяснять у тренера, что это за хамство, в итоге она и нас покрыла нецензурной бранью, — добавила мама Софьи, предоставив НГС переписку в WhatsApp с Климушкиной, содержащую маты.
Еще летом родители спортсменки пришли с жалобой к директору «Севера», который, по их словам, пообещал принять меры. Не дождавшись результата, родители юной теннисистки приняли решение переехать в Рязань, где есть хорошая академия тенниса. Ее отец из-за работы в Новосибирске вынужден жить на два города, мама — на хозяйстве, занимается воспитанием дочери.
Родители теннисистки в конце августа подали жалобу на Викторию Климушкину в департаменты образования и физической культуры мэрии Новосибирска, в Российский теннисный тур.
— Тренер Климушки
Также там указывается, что приказ Минспорта РФ
Директор СК «Север» отказался общаться с корреспондентом НГС, потребовав официальный запрос в департамент спорта (был оправлен редакцией).
«Лучше бы за мужем своим следила!»
Виктория Климушкина заявила, что не отказывалась от занятий с девочкой, просто предложила ей перевестись в другую группу.
— То, что рассказала вам и в своих жалобах Мисько, — клевета, с которой я уже устала бороться. У меня ученики показывают хорошие результаты, и Софья была одной из них. Что касается планов супругов о переезде в Рязань для продолжения тренировок в академии, я о них слышала задолго до конфликта, — заявила НГС Климушкина.
По словам тренера, весь сыр-бор начался не из-за проблем между ней и воспитанницей, тут замешаны только родители. Климушкина рассказала свою версию событий.
— Этим летом папа девочки начал оказывать мне знаки внимания, поджидать после тренировок возле моего автомобиля, звонить и писать мне постоянно, цветы отправлял. Чего они сейчас добиваются, мне не понятно: чтобы меня уволили? Меня увольнять не за что, я люблю свою работу и не позволяю себе тех поступков, о которых говорится в жалобах на меня. Просто женская месть, не более того! — прокомментировала НГС ситуацию Виктория Климушкина.
На момент публикации этого материла пресс-центр мэрии Новосибирска не ответил на запрос НГС об этой ситуации.
23 ноября НГС сообщал, что в Санкт-Петербурге в аэропорту Пулково был задержан заслуженный тренер России по плаванию Александр Ильин, который возвращался с чемпионата России на короткой воде. Он отказался надеть маску по требованию сотрудников аэропорта.