«Называла ее дурой, тупой». 12-летняя теннисистка переехала из Новосибирска в Рязань из-за конфликта с тренером

В конце 2020 года юная теннисистка начала принимать участие в межрегиональных турнирах в Красноярске, Томске, Новокузнецке и других городах.



— Тогда Софьи не было еще и 12 лет, она перешла в возрастную категорию соперников до 13 лет. Начинать в новой категории всегда тяжело: большинство оппонентов старше, в такой ситуации год или два форы имеют огромное значение. Поэтому неправильно ждать от ребенка каких-то громких побед в это время. В апреле 2021 года она поехала на соревнования в Красноярск, оттуда нам ее тренер Виктория Климушкина написала, что заниматься с нашей дочерью больше не намерена, «так как результата нет, стоит на месте», — рассказала НГС мама девочки. — Дочь узнала об этом от меня, ей тогда предстоял полуфинальный матч, который она, расстроившись, проиграла.



Уже по приезде домой теннисистка сказала родителям, что на тренировки ходить больше не хочет.



— Она рассказала, что Климушкина называла ее дурой, тупой, что она проигрывает только лохушкам и прочее. Мы начали выяснять у тренера, что это за хамство, в итоге она и нас покрыла нецензурной бранью, — добавила мама Софьи, предоставив НГС переписку в WhatsApp с Климушкиной, содержащую маты.

