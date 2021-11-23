В аэропорту Санкт-Петербурга задержали тренера из Новосибирска за отказ надеть маску

Как сообщила Виталина Симонова порталу «Матч ТВ», конфликт начался у стойки регистрации, когда Александр Ильин попросил выдать ему респиратор, так как не считает маску средством индивидуальной защиты.

— Ему сказали, что маски нет, в итоге потом пришла охрана. Попросили предъявить паспорт, он спросил, на каком основании. Попросил еще принять жалобу на девушку, которая отказалась его зарегистрировать. Они сказали, что нужно пойти в дежурную часть. Он ответил: «Я что, задержан»? Началась перепалка. Потом его «заломали» — и вот он уже лежит на полу. Я так поняла, что когда его вели, он жаловался на то, чтобы его не держали, так как идти тяжело — проблема с бедром, нога болит, но они не поверили и то, что он пытался высвободиться, поняли так, будто он вырывается… — рассказала девушка.

Она также сообщила, что сейчас находится в Санкт-Петербурге под подпиской о невыезде — ее обвиняют за оскорбление по статье 319 УК РФ («Оскорбление представителя власти»). Тренер также находится под подпиской о невыезде.