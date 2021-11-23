В аэропорту Санкт-Петербурга задержали тренера из Новосибирска за отказ надеть маску

За отказ надеть маску в Пулково задержали тренера из Новосибирска
В Санкт-Петербурге в аэропорту Пулково задержан заслуженный тренер России по плаванию Александр Ильин, который возвращался с чемпионата России на короткой воде. Об этом на своей странице в «Инстаграме» сообщила его подопечная, чемпионка Европы Виталина Симонова.
— В аэропорту Пулково задержали заслуженного тренера России за то, что он отказался одевать маску. Так бы преступников задерживали! Меня тоже хотели заломать. Прошу максимально распространить, — написала на своей странице спортсменка.
Как сообщила Виталина Симонова порталу «Матч ТВ», конфликт начался у стойки регистрации, когда Александр Ильин попросил выдать ему респиратор, так как не считает маску средством индивидуальной защиты.
— Ему сказали, что маски нет, в итоге потом пришла охрана. Попросили предъявить паспорт, он спросил, на каком основании. Попросил еще принять жалобу на девушку, которая отказалась его зарегистрировать. Они сказали, что нужно пойти в дежурную часть. Он ответил: «Я что, задержан»? Началась перепалка. Потом его «заломали» — и вот он уже лежит на полу. Я так поняла, что когда его вели, он жаловался на то, чтобы его не держали, так как идти тяжело — проблема с бедром, нога болит, но они не поверили и то, что он пытался высвободиться, поняли так, будто он вырывается… — рассказала девушка.
Она также сообщила, что сейчас находится в Санкт-Петербурге под подпиской о невыезде — ее обвиняют за оскорбление по статье 319 УК РФ («Оскорбление представителя власти»). Тренер также находится под подпиской о невыезде.
Александр Михайлович Ильин — известный новосибирский тренер по плаванию и плаванию в ластах. Как сообщается на сайте Федерации плавания Новосибирской области, он подготовил несколько выдающихся спортсменов, в том числе двукратную чемпионку Европы и пятикратную рекордсменку Европы Валентину Артемьеву, многократную чемпионку, призера Всемирной Универсиады 2009 года Алену Алексееву, чемпиона мира, победителя Всемирной Универсиады 2007 года Сергея Гейбеля, а также чемпионку России и Европы Виталину Симонову.
В минувшую субботу, 20 ноября, стало известно, что новосибирский пловец Даниил Марков стал чемпионом России на дистанции 50 метров.