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Спортсмен из Новосибирска стал чемпионом России по плаванию

Он одержал победу на дистанции 50 метров вольным стилем

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Он преодолел дистанцию за 21.21 секунды

Он преодолел дистанцию за 21.21 секунды

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В чемпионате России по плаванию победил пловец из Новосибирска

В субботу, 20 ноября, в Санкт-Петербурге прошел четвертый день соревнований чемпионата России по плаванию. На дистанции 50 метров вольным стилем первое место занял новосибирский спортсмен Даниил Марков.

«На 50 метрах вольным стилем, как и в любом спринте, главное не ошибаться в элементах — старте, повороте, касании. Нужно «взорваться» на дистанции и быть хладнокровным, нервы нужно оставить в отеле, а в бассейн приходить с чистой головой. Последнее время много работаю над психологической составляющей соревнований. По сравнению с прошлым годом есть прогресс, скинул больше одной десятой, значит иду в правильном направлении», цитируют слова Даниила на сайте Всероссийской федерации плавания.

Спортсмен преодолел дистанцию за 21.21 секунды. Второе место занял Павел Самусенко из Мурманской области (21.34 секунды), третье — Дмитрий Жаворонков из Самарской области (21.58 секунды).

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плаваниечемпиончемпионат России
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