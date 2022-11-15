Секс-коуч и стрип-транцовщица из Новосибирска появилась в шоу про любовь на ТНТ — смотрим фото красотки

В проект «Влюбись, если сможешь» (16+) на канале ТНТ появилась новая участница — секс-коуч из Новосибирска Анастасия Яровикова, которая раньше танцевала с MARUV. Как рассказали в пресс-службе ТНТ, Анастасия пришла с целью влюбиться в первый раз в жизни.
Участие в шоу
В новом проекте телеканала ТНТ участники живут на вилле и ищут свою любовь, но им также приходится проходить испытания, чтобы получить денежный приз. Съемки шоу проходят в городе Кейптаун в Южно-Африканской Республике. Шоу ведут Марина Кравец и Анна Хилькевич.
— На шоу пришла новая участница — артистка, стрип-танцовщица, хореограф и сексолог Анастасия Яровикова. Прежде чем девушка зашла на виллу, участники увидели ее фото. Было видно, что парни занервничали: яркая участница может вызвать симпатию даже у тех, кто находится в парах, — рассказали в пресс-службе ТНТ.
Анастасия из Новосибирска в последнее время путешествует по Бали. По образованию она хореограф-постановщик и полтора года работала в театре кабаре 18+. Анастасия занимается стрип-танцами. Кроме того, у женщины есть образование в сфере сексологии.
Как рассказали в пресс-службе ТНТ, участница шоу учит женщин быть раскрепощенными в сексе и получать оргазмы путем танцев. В шоу Анастасия поделилась, что мужчины ни разу не разбивали сердце, разбивала лишь она.
— Возможно, цель моего участия в проекте прозвучит банально, но я действительно хочу встретить мужчину своей мечты и в первый раз влюбиться по-настоящему. Настоящей любви я никогда не испытывала, я даже не знаю, как она выглядит, как ощущается. Больше не хочется вступать в отношения ради отношений и статуса, не чувствуя того, что я хочу испытать на самом деле, — призналась Настя.
Влог танцовщицы
Вчера Анастасия опубликовала влог у себя в социальных сетях. Она рассказала, что она летом была в Москве, когда увидела, что начался кастинг на новый телепроект. Девушка отправила свою заявку, а через несколько дней улетела на Бали
— Мне спустя пару дней приходит сообщение: запишите видео и отправьте нам более подробное интервью. Я всё отправляю. И мне не отвечают больше. А я знала, в какие даты запускается проект, и мне не ответили. Я думаю: «Ну и ладно, не сильно-то и хотелось». И я вообще забыла про этот проект, если честно, — поделилась Анастасия.
Спустя три недели Анастасии пришло сообщение с просьбой созвониться. На интервью девушке задавали, как она говорит, разные провокационные вопросы. После разговора с сотрудницей канала ТНТ, Анастасия быстро поняла, что ее пригласят.
— Я изначально решила быть собой, не притворяться, ничего не выдумывать, не пытаться показаться лучше, чем я есть, — сказала участница шоу.
Для Анастасии это новый этап в жизни. Она надеется, что всё будет хорошо, и сейчас наслаждается жизнью.
— Такая интересная история, спонтанная. Как в фильме. Я не хочу ничего загадывать. Пока летела, поняла, что я реально хотела бы влюбиться на проекте. Представьте, какая бы это была красивая история: встретить мужчину своей мечты на проекте о любви, — говорит Анастасия.
Работа с MARUV и переезд из Новосибирска
Ранее НГС писал, что Анастасия занимается танцами больше 17 лет: начинала с эстрадного центра «Апельсин», потом увлечение переросло во взрослый балет. Вместе со своей командой девушка выступала на городских мероприятиях, ездила по разным городам, участвовала в соревнованиях и даже Дельфийских играх, преподавала танцы и продолжала изучать другие стили. Сейчас ее основной стиль — стрип и танцы на каблуках «хай хилс». А несколько лет назад сибирячка прошла кастинг в театр кабаре и переехала в Москву.
— Мне было тесно в Новосибирске, я не видела дальнейшего масштабного развития. Я много что попробовала, меня многие знали в этой сфере, и мне хотелось чего-то большего. В нашем городе не у кого было учиться. Приходилось самой всё это делать: развиваться, привозить знания в город, привозить других преподавателей из Москвы, чтобы город развивался в этом направлении, — рассказывает девушка.
Через пару лет Анастасия ушла из театра кабаре и начала работать у украинской певицы MARUV.
MARUV, или Анна Корсун, — украинская певица, композитор, поэтесса и продюсер. Победительница финала украинского национального отбора на «Евровидение-2019».
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