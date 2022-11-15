Секс-коуч и стрип-транцовщица из Новосибирска появилась в шоу про любовь на ТНТ — смотрим фото красотки

В проект «Влюбись, если сможешь» (16+) на канале ТНТ появилась новая участница — секс-коуч из Новосибирска Анастасия Яровикова, которая раньше танцевала с MARUV. Как рассказали в пресс-службе ТНТ, Анастасия пришла с целью влюбиться в первый раз в жизни.

Участие в шоу

В новом проекте телеканала ТНТ участники живут на вилле и ищут свою любовь, но им также приходится проходить испытания, чтобы получить денежный приз. Съемки шоу проходят в городе Кейптаун в Южно-Африканской Республике. Шоу ведут Марина Кравец и Анна Хилькевич.