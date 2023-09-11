Сибирячка дошла до финала реалити «Выжить в Дубае» и стала гостьей в шоу Павла Воли на канале ТНТ

В эфире «Шоу Воли» 20-летняя участница экстремальных гонок поделилась эмоциями от жизни в пустыне, рассказала про отношения между участниками на съемочной площадке и призналась, что шоу сильно повлияло на ее жизнь — Дарью стали узнавать на улице, но звездой девушка себя не считает. В эфире Дарья также отметила, что на нее вылилось и много хейта — недоброжелатели назвали ее лицемерной, тупицей и пожелали ей смерти.