Сибирячка дошла до финала реалити «Выжить в Дубае» и стала гостьей в шоу Павла Воли на канале ТНТ

Девушка из Новосибирска Дарья Александрова дошла до финала проекта «Выжить в Дубае» на ТНТ, а после стала гостьей Павла Воли на его персональном шоу.
В эфире «Шоу Воли» 20-летняя участница экстремальных гонок поделилась эмоциями от жизни в пустыне, рассказала про отношения между участниками на съемочной площадке и призналась, что шоу сильно повлияло на ее жизнь — Дарью стали узнавать на улице, но звездой девушка себя не считает. В эфире Дарья также отметила, что на нее вылилось и много хейта — недоброжелатели назвали ее лицемерной, тупицей и пожелали ей смерти.
Напомним, что реалити-шоу «Выжить в Дубае» стартовало в начале лета 2023 года. На протяжении нескольких месяцев зрители следили за тем, как разворачивается борьба в пустыне между звездной и народной командами. Участники проекта проверяли себя на прочность, сражаясь за главный приз — 10 000 000 рублей.
Дарья Александрова — участница народной команды. Вместе с ней до финала дошла Татьяна Минжуренко из Красноярска, от представителей звездной команды остались актриса Анна Хилькевич и футболист Павел Мамаев — он выиграл и забрал главный приз.
С первого выпуска шоу Дарья Александрова проявляла себя с самых сильных сторон, достойно сражаясь за победу — она ловко справлялась и с физической нагрузкой, и с заданиями на смекалку.
— В начале пути, в начале проекта было непросто. Но я понимала, что так будет изначально, потому что я практически всегда нахожусь в коллективе, где люди старше меня. Я доказала всем, что я не маленькая, не хрупкая, проходила все испытания с достоинством, — сказала Дарья в последней серии проекта.
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