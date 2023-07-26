«Когда прихожу в налоговую, люди рассматривают меня, как в галерее»: 5 человек показали свои фото до увлечения татуировками и после

Люди с плотно забитыми под кожу рисунками на руках и ногах, кажется, уже совсем не удивляют. Черно-красная треш-полька, японские драконы и гейши, блэкворк, причудливая биомеханика или традиционный олдскул. Только встретив такого человека на улице, невольно задумываешься: «А каким он был без татуировок, пирсинга и дред?» Наши тюменские коллеги из 72.RU попросили тех, кто увлекается татуировками, показать свои фото до и после, а заодно рассказать про свои рисунки.
Из серой мышки в незабываемую брюнетку
О таком искусстве, как тату, Катя узнала еще в подростковом возрасте, просто увидев их то ли по телевизору, то ли в журнале. В средних классах девушка была скромной «мышью-отличницей», как она сама себя называет. Но постоянно мечтала о красивых рисунках на коже. До того как начать свое активное преображение, Катя работала репетитором по русскому языку и математике, готовила школьников к ЕГЭ. А потом устала от этого и ушла совершенно в другую сферу. Сейчас она — рекомендованный мастер ассоциации пирсеров России, а еще создает свой бренд футболок.
— После шести татуировок я стала ходить к мастерам регулярно. Сейчас у меня 42 тату, четыре перекрыты новыми эскизами, — говорит девушка. — В жизни внешность мне не мешает, я не замечаю ничего девиантного в себе. Люди реагируют не всегда положительно, но кто их спрашивал? На работе иногда возникает у людей приятный диссонанс, когда человек с маргинальной внешностью перед процедурой читает лекцию по раневому процессу. Отношение меняется.
Языческие татуировки
Про Руслана Шолохова и его жену Ирину мы уже рассказывали. Эффектная пара уже несколько лет вместе. Когда Ира и Руслан идут по улице, то даже не обращают на любопытные взгляды прохожих внимание. Руслан всё детство рисовал, пока в 2011-м ему не сказали, что на его творчестве можно неплохо заработать. Он обучился татуировке и два года спустя открыл собственный салон. Многие знают Руслана в Сети под псевдонимом Марс.
— Первая татуировка появилась в 19 лет, и это была моя счастливая цифра 13 на икре. Сейчас на моем теле очень много работ разных мастеров из разных городов. Любимых татуировок много, я бы даже сказал, что все, потому что каждую делал осознанно. Мой стиль — языческая татуировка, это славянский и скандинавский орнамент. Самая странная реакция была у людей, когда проходящие мимо осматривались и кричали: «Крутые татухи, братец!» А еще когда я прихожу в налоговую, люди постоянно рассматривают меня, как в галерее.
Тату о жизни, людях и питомцах
До 18 лет Юлия никогда не задумывалась о татуировках. А потом попала в компанию, где был свой тату-мастер, и всё завертелось. Первыми партаками на теле девушки стали браслеты на щиколотках. Она еще не раз пожалеет о них и долго будет выводить лазером краску из-под кожи, а потом просто перекроет новыми татуировками. Год спустя, в 19 лет, Юля решается на полноценный «рукав», в основе которого одна картина. Однако воплотить идею оказалось совсем не просто.
— Мне отказали около пяти мастеров, мол, неконтрастный исходник, быстро выцветет и тому подобное. Разумеется о дополнении, переделке эскиза и задумки никто и не заикнулся. Так, плюнув на всё, я пришла к мастеру и решила сделать что-то нейтральное: «Давай сделаем четыре времени года?» — «Четыре много, давай два». Дальше я сама начала заниматься татуировкой. Так на моём теле появились мои любимые тату-миниатюры. Это отсылки к переживаниям, любимым людям, важным периодам жизни, — рассказывает Юлия Мурашова.
Таких миниатюр на теле девушки четыре. Помимо них есть и четыре крупные работы: «рукав» на левой руке, тату на половине правой руки, на груди и на половине правой ноги. Эти рисунки она называет своей второй кожей, которые помогают распознать «своих» людей в обычных прохожих. Юля говорит, что до сих пор периодически сталкивается с насмешливыми взглядами и отвращением. Хотя есть и те, кто делает девушке комплименты.
«Ты людей портишь, иди лучше учись»
В 14 лет Антон играл на гитаре, мечтал создать свою группу, а вместо занятий рисовал в тетрадке маленькие эскизы для тату. Однажды его друг позвал посмотреть, как ему будут делать татуировку. Недолго думая, Антон тоже отважился на небольшой рисунок. Как только игла начала вбивать краску под кожу, мальчик подумал, что тоже хотел бы заняться этим. Он выпросил у мамы дешевенький китайский набор для татуировок на 23 Февраля и начал делать татуировки другим, конечно, сначала это были обычные партаки. После неудачного опыта работы в местной студии Антон забыл про свое увлечение. Вспомнил о тату-машинке он лишь в 19 лет. Сначала тюменец бил татуировки у себя дома, а после по счастливой случайности его заметил владелец тату-студии и пригласил работать к себе.
— В школе у меня была огромная тетрадка, где я рисовал разных супергероев, комиксы, другие эскизы. Я тогда даже не знал, что это для татуировок. Вешал рисунки на стену, а бабушка их разрывала, потому что я часто рисовал черепа с розами. Меня в жизни вообще никто не поддерживал, кроме мамы. Сначала все вокруг говорили: «Ты людей портишь, иди лучше учись, ты ничего не добьешься». Чтобы делать более-менее хорошие татуировки у меня ушло около пяти лет. Пробовал работать и один, и в команде. Решил в итоге остаться сам по себе, и, кстати, те люди, которые говорили, что я занимаюсь херней, сейчас сами приходят бить ко мне татушки.
У Игната Каркачева всего около 20 татуировок, притом несколько на лице. Самая любимая из них — с изображением его собаки. Этот рисунок к тому же самым первым появился на его теле.
— Первое тату я сделал в 13, после того, как завел собаку. Потом просто продолжил делать татуировки. В жизни они никак не мешают: люди реагируют спокойно, конфликтных ситуаций из-за этого у меня не было, — рассказал 72.RU молодой человек.
Некоторые готовы не только платить огромные деньги за красивые рисунки на теле, но и даже продать места на своей коже под татуировку. Так, блогер продала татуировку на своем теле за 120 тысяч рублей. Читайте истории людей, которые решили сделать тату на лице.