«Когда прихожу в налоговую, люди рассматривают меня, как в галерее»: 5 человек показали свои фото до увлечения татуировками и после

— В школе у меня была огромная тетрадка, где я рисовал разных супергероев, комиксы, другие эскизы. Я тогда даже не знал, что это для татуировок. Вешал рисунки на стену, а бабушка их разрывала, потому что я часто рисовал черепа с розами. Меня в жизни вообще никто не поддерживал, кроме мамы. Сначала все вокруг говорили: «Ты людей портишь, иди лучше учись, ты ничего не добьешься». Чтобы делать более-менее хорошие татуировки у меня ушло около пяти лет. Пробовал работать и один, и в команде. Решил в итоге остаться сам по себе, и, кстати, те люди, которые говорили, что я занимаюсь херней, сейчас сами приходят бить ко мне татушки.