Скинула 110 кило и стала звездой: как блогер из маленького российского городка завоевала любовь миллионов

А окончив школу, девушка быстро поняла свое призвание: она тянулась к творчеству, сцене. Очевидно, поэтому и выбрала для дальнейшего обучения Тюменский государственный институт культуры. София поступила на бюджет, на менеджмент социально-культурной деятельности.

Мы поговорили с куратором группы Софии Броян (он должен был помогать первокурсникам с учебой). Он вспоминает звезду так:

— Девушка она была пышная, яркая и с сильным акцентом! На дебюте первокурсница Софа очень классно выступила, заявила о себе. И так со временем начала снимать разные видео. Тогда было модно называть короткие юмористические ролики вайнами, но поклонники Софы называли их брайнами — по ее фамилии. Постепенно она обзавелась фанатами и даже проводила какие-то встречи, — рассказывает Валерий Курочкин. — Вообще уже тогда было видно, что Софа очень яркая, творческая и активная. Был виден ее запал и желание всего добиться. Я очень рад не только за ее творческие успехи, но и то, что она взялась за свое здоровье, превратилась в настоящую красотку.