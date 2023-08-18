Скинула 110 кило и стала звездой: как блогер из маленького российского городка завоевала любовь миллионов

София Броян — популярный в соцсетях блогер. Сначала интернет-пользователи полюбили жительницу небольшого города Ишим Тюменской области за искрометное чувство юмора и ее вайны, а потом смешная толстушка похудела и окружила себя еще большей армией поклонников. Теперь девушкой восхищаются не только за умение рассмешить, но и за ее силу духа. Еще бы! София Броян скинула больше сотни килограммов, не побоялась показать неидеальное тело и раскрыть секреты масштабного преображения. На днях этой улыбчивой девушке исполнилось 27 лет. По этому случаю журналисты 72.RU вспомнили, какой непростой путь прошла София, прежде чем забраться на олимп славы.
«С детства пичкали едой»
София Броян родилась в армянской семье в Ишиме. У нее есть сестра и братья. В одном из интервью звезда призналась, что ее проблемы с лишним весом начались еще в детстве. Родители ее буквально пичкали едой, а когда поняли, что у дочери расстройство пищевого поведения, то было уже слишком поздно. Сама маленькая Софа всегда была на позитиве, легко сходилась с людьми и, казалось, совсем не страдала от неидеальности фигуры.
А окончив школу, девушка быстро поняла свое призвание: она тянулась к творчеству, сцене. Очевидно, поэтому и выбрала для дальнейшего обучения Тюменский государственный институт культуры. София поступила на бюджет, на менеджмент социально-культурной деятельности.
Мы поговорили с куратором группы Софии Броян (он должен был помогать первокурсникам с учебой). Он вспоминает звезду так:
— Девушка она была пышная, яркая и с сильным акцентом! На дебюте первокурсница Софа очень классно выступила, заявила о себе. И так со временем начала снимать разные видео. Тогда было модно называть короткие юмористические ролики вайнами, но поклонники Софы называли их брайнами — по ее фамилии. Постепенно она обзавелась фанатами и даже проводила какие-то встречи, — рассказывает Валерий Курочкин. — Вообще уже тогда было видно, что Софа очень яркая, творческая и активная. Был виден ее запал и желание всего добиться. Я очень рад не только за ее творческие успехи, но и то, что она взялась за свое здоровье, превратилась в настоящую красотку.
Проснулась знаменитой
У обаятельной Софии Броян всегда было много друзей, она с удовольствием участвовала в творческих конкурсах. Поэтому ничего удивительного в том, что на ее страничку в соцсетях подписывалось всё больше и больше людей, нет. Но однажды, сняв один незамысловатый ролик, она проснулась настоящей звездой.
— У меня было 2–2,5 тысячи подписчиков: друзья, родственники, люди, которых я знала. Я случайно зарядила одно видео, из-за которого пришлось вести блог, — рассказала София Броян. — Это было видео о черной маске. Тогда (осенью 2016 года. — Прим. авт.) был хайп, она была везде. Это такая маска-пленка, которую мажут, а через 20 минут снимают. Ее рекламировали все американские блогеры. Я решила купить ее здесь, в Тюмени. Естественно, китайскую. Не знаю, что мне в голову ударило, но я решила записать видео. Села перед окном, чтобы на меня падал свет, качество было лучше, а я выглядела симпатичнее. Это было чисто для себя. На следующий день я просыпаюсь, а у меня уже 30 тысяч подписчиков. Я вообще не понимала, что происходит. Видео улетело в топ Instagram (запрещен в РФ), и все визажисты, блогеры бьюти-индустрии сделали репост, и так пошло-поехало.
Снимала Софа всё на свой iPhone и монтировала в одной из базовых программ. Первые съемки проходили у окна, на фоне шторы. Сначала это были смешные бьюти-советики — пародии на видео американских блогеров, рассказывающих о косметике и макияже.
Пародии на женщин из известной соцсети и жизненные ситуации пользовались огромной популярностью. В 2018 году блог Софии Броян вырос до 1,5 миллиона подписчиков. Вместе со славой девушке стали поступать и разные предложения по работе. Так София Броян снялась в фильме «Крымский мост» и музыкальном клипе Марии Погребняк.
Глядя на то, как развивалась карьера блогерши, снова казалось, что у нее всё замечательно. Однако гораздо позже София разоткровенничалась с журналистами и рассказала, что страдала от лишнего веса. Она несколько раз чуть не умерла (подробностями этих событий девушка не поделилась), не могла ходить в кинотеатры, а когда бывала в ресторанах, то первым делом оценивала столики и стулья — была опасность просто не влезть. А проходка по парковке и вовсе казалась блогеру настоящим мучением, поэтому если она и приезжала к торговому центру, то ставила машину рядом со входом.
София Броян периодически садилась на диету, но постоянно срывалась. Три года назад, в
Советы Софии, как бороться с лишним весом, довольно просты:
- поставить цель. Важно понять, зачем вам это нужно;
- найти мотивацию и полюбить себя. Обязательно нужно понять, что или кто вас мотивирует;
- сократить количество потребляемых килокалорий;
- заниматься спортом и сжигать все лишние калории;
- пить много воды. Иногда мы думаем, что хотим есть, но на самом деле организм просто требует воды;
- старайтесь ничего не заедать — ни стресс, ни скуку, ни безделье, а для этого стараться быть всё время занятым;
- заменить вредные продукты на полезные. Иногда можно позволить себе и что-то из «запрещенки», но всё должно быть в рамках вашего калоража.
О том, как стала популярной, как относится к подписчикам и почему променяла Тюмень на Москву, Софа рассказала в интервью 72.RU. Жмите на ссылку и читайте, когда удобно.