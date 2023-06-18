Глаза разбегаются: 3 истории удивительно красивых близняшек — они хотят быть разными, но их воспринимают одним целым

Быть чьим-то отражением — интересно, необычно и, может быть, немного мистично. Пойти на кухню за кофе — а там стоишь ты и ешь печенье. Героини сегодняшнего материала — близняшки не представляют, как может быть по-другому. Внешне девушки выглядят одинаково, но это только обложка, у каждой свой характер и своя жизнь. Мы поговорили с сестрами о том, существует ли между ними телепатическая связь, как часто они меняются местами и пригодилось ли во взрослой жизни поразительное сходство.
Эля и Даша.
Студентки
Сёстры Дементьевы рады тому, что их двое. Безусловно, есть свои минусы, но плюсов, по их словам, ощутимо больше.
— Наша общая с сестрой черта — целеустремленность. Мы добрые по отношению к другим людям, всегда придем на помощь, только если это будет не в ущерб нам. Это немного эгоистично, но зато честно, — считает Даша.
Эля — более импульсивная, в отличие от сдержанной Даши. К примеру, Эля сначала говорит, а потом думает, а Даша — с точностью до наоборот, но если дело касается каких-либо действий, то тут уже Даша бежит впереди паровоза, а потом, как сама признаётся, может огорчиться из-за своего поступка.
В детстве сестры одевались одинаково, но в подростковом возрасте решили проявлять индивидуальность, а всё из-за того, что однажды им сделали замечание по поводу их внешнего вида.
— Нас спросили: «А где личность?» Говорили, мол, отвратительно, что мы всегда одинаковые. Мы были подростками, переживали из-за этого. Стали покупать разную одежду, но всё равно на двоих, просто менялись ею. Я даже обстригла челку, чтобы сильнее отличаться от сестры. Сейчас нам, конечно, без разницы, кто и что о нас скажет, одеваемся по настроению, бывает, ходим в одинаковом, бывает нет. Иметь сестру-близняшку в плане одежды — большой плюс: вещей всегда много. Минус — если вещь пострадает от рук сестры, тогда ссор и ругани не избежать, — улыбается Даша.
Девушки, как и все, ссорятся по бытовым вопросам: кто-то не помыл пол или не так сложил вещи, взял чужую ручку или не закрыл дверь — всё как у всех. Самая долгая ссора сестер длилась не больше полутора часов, обе без проблем делают первый шаг к примирению, и всё возвращается на круги своя. Глобальных ссор у близняшек не было ни разу.
Сестры считают, что особая связь есть между всеми близкими людьми. Когда много времени проводишь вместе и досконально знаешь эмоции, предпочтения и вкусы друг друга, не сложно понять, что человек чувствует в этот момент. Хотя бывали случаи, когда одной из сестер становилось больно или плохо, а второй также становилось нехорошо. Даша говорит, что не знает, что это: гиперсочувствие или правда телепатическая связь, но так бывает. Девушка рассказывает, что их суперспособность наверняка есть у всех близнецов: общаться так, чтобы было понятно только им двоим.
Сестры говорят, что одинаковая внешность привлекает всех людей. Часто люди улыбаются им вслед, радуясь тому, что обнаружили сходство, даже если Даша и Эля по-разному одеты.
— Мужчины одинаково обращают на нас внимание — и когда мы вместе, и когда мы по отдельности, поэтому я не берусь утверждать, что их привлекает именно то, что мы близняшки, — говорит Даша.
Алина и Регина. Предприниматели
Сестры отвечали друг за друга в школе и университете, а повзрослев, стали заполнять документы, забирать доставки друг за друга, иногда даже можно одолжить паспорт, всё равно никто не заметит. Характер у Алины и Регины в чем-то схож, а в чем-то разный, иногда бывает, что они будто меняются характерами.
— Мы как зеркало, но всё же очень разные, у каждой свои жизненные позиции, — говорит Алина.
Девушки стараются брать разную одежду, чтобы гардероб был больше, но бывает, что хочется одеться одинаково.
— Был период, когда нам очень сильно хотелось доказать, что мы разные и совсем не похожи друг на друга: мы красили волосы в разный цвет, делали разные стрижки и макияж, одевались по-разному, делали всё, чтобы отличаться, — продолжает рассказывать Алина.
— Мы ссоримся каждый день из-за всяких мелочей, может раздуться и большой конфликт, это нормально. Так мы как будто обновляемся, выговариваемся, выкрикиваемся. Конфликт может начаться просто с того, что кто-то ответил не с такой интонацией или слишком грубо, слово за слово, спор, иногда может дойти до драки, но во взрослом возрасте это бывает очень редко, раз в 5–7 лет — научились решать конфликты мирно.
Бывает, что Алина и Регина в голос могут выдать одну и ту же мысль или идею, которая пришла им в голову. Сестры могут секунда в секунду написать друг другу одно и то же.
— Мама рассказывала, что мы долго не говорили, но стоило посмотреть друг на друга, мы понимали, что хотим, и шли делать это совместно. Собственно, сейчас так же — достаточно взгляда, чтобы понять, что мы хотим друг от друга, — говорит Алина.
На день рождения сестрам Малинаускайте делают один подарок на двоих, относятся как к одному человеку. Бывает, кто-то напишет одной из сестер и добавит — передай сестре. Близняшки признаются, что уже давно привыкли и не ждут индивидуального подхода к каждой: люди воспринимают их как одно целое, но порой они всё же задумываются о том, а что было бы — будь они по отдельности или в одиночку?
— Близняшки всегда привлекательны для мужчин — у них всегда есть повод познакомиться, ведь так легко завести диалог: «О, а вы близняшки, что ли?» Почему-то парни любят нам писать параллельно — кто отреагирует первая, а нас это сильно бесит. В сексуальных фантазиях парни мечтают о связи с близнецами, многие в этом признавались, — рассказывают девушки.
Екатерина и Мария
Сестры уверены — необыкновенно здорово иметь такого близкого человека, который был с вами рядом еще до вашего рождения, которому можно доверить всё. Когда девочки были маленькие, родители одевали их одинаково — в то время был маленький выбор одежды, и они могли подраться из-за разных вещей. Сейчас каждая живет своей жизнью, поэтому одежда стала отличаться, стилевые предпочтения разделились.
— Иногда мы ссоримся, но с возрастом всё меньше, мы однозначно те близнецы, которые говорят друг другу всё в лицо: и хорошее, и плохое — из-за этого чаще всего и обиды, но длятся они не более 15 минут. После ссор мы даже не миримся, это функция стоит по умолчанию. Мы — самые близкие друг другу люди без перерывов на ссоры, — говорит Екатерина.
Девушки уверены — одинаковая внешность привлекает внимание как мужчин, так и женщин. Дефицита внимания у сестер никогда не было.
— Наши мужья нас очень давно и хорошо знают — их захочешь, не обманешь. У нас была одна попытка — как-то на пикнике мы ушли с Машей в лес и поменялись одеждой. Наши мужья, увидев нас еще издалека, спросили: «А зачем вы одеждой поменялись?» Фокус не удался, а вот наши дети часто нас путают и принимают тетю за маму, — говорит Екатерина.
Одеться одинаково, не договариваясь, — это классика, близняшки даже уже не удивляются. В детстве они часто говорили предложениями в один голос — не специально, а так получалось.
— Когда Маша получила травму головы, у меня болела голова, а когда Маша рожала, у меня сильно болел живот. Не знаю, психосоматика это или мистическая связь, но то, что у близнецов связь есть, это неоспоримо. Когда нам нужно что-то сделать вместе, если одна из нас говорит: «Ты первая», — то это уже не оспаривается. Ситуаций из серии «одна посмотрела, другая уже поняла» даже не перечислишь, — рассказывает девушка.
По мнению сестер, в том, что они близняшки — их некая сила, и им не хотелось бы ее лишаться.
— Мы — взрослые люди, и если уж нам хочется побыть одним, это несложно исполнить. Мы и так сейчас видимся крайне редко, так как обе очень занятые, — рассказывает Екатерина.
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