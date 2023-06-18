Глаза разбегаются: 3 истории удивительно красивых близняшек — они хотят быть разными, но их воспринимают одним целым

Эля и Даша.

Студентки

Сёстры Дементьевы рады тому, что их двое. Безусловно, есть свои минусы, но плюсов, по их словам, ощутимо больше.

— Наша общая с сестрой черта — целеустремленность. Мы добрые по отношению к другим людям, всегда придем на помощь, только если это будет не в ущерб нам. Это немного эгоистично, но зато честно, — считает Даша.



Эля — более импульсивная, в отличие от сдержанной Даши. К примеру, Эля сначала говорит, а потом думает, а Даша — с точностью до наоборот, но если дело касается каких-либо действий, то тут уже Даша бежит впереди паровоза, а потом, как сама признаётся, может огорчиться из-за своего поступка.