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Обзор

Вот это глаза: близняшки потратили 19 миллионов на пластику и показали, как выглядели раньше — фото до и после

Сестры из Японии так переживали из-за сравнений друг с другом в детстве, что посвятили жизнь погоне за идеалом

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Девушки старались приблизиться к общепринятым стандартам красоты. Как думаете, у них получилось?

Девушки старались приблизиться к общепринятым стандартам красоты. Как думаете, у них получилось?

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Сестры-близняшки Чие и Чика Йошикава известны в родной Японии как адепты пластической хирургии. Свой путь к совершенству девушки начали, когда им было чуть за 20, а сейчас сестрам по 34 года и разница между их старыми и актуальными фото просто поражает. Спорим, их не узнают на улицах одноклассники. Наши коллеги из Wday.ru посмотрели на чудесное преображение.

Так выглядели сёстры до пластики

Так выглядели сёстры до пластики

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Чие и Чика Йошикава инвестировали около 275 тыс. долларов (около 19,2 млн. рублей по сегодняшнему курсу) в косметические процедуры, начиная от инъекций и подтяжек лица, заканчивая многочисленными операциями.

Так японки выглядят сейчас

Так японки выглядят сейчас

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И Чие, и Чика утверждают, что их одержимость изменением своей внешности происходит из детства, когда родные сравнивали близняшек между собой. У одной глаза выразительнее, зато у сестры лучше волосы и фигура. Эти сравнения негативно сказались на их психическом здоровье, и они постоянно рассматривали свои лица в зеркале, пытаясь выявить дефекты. Когда они выросли, то решили, что пластическая хирургия — это самый простой способ изменить свою внешность.

Чие первой решилась на операцию, потом и сестра последовала ее примеру

Чие первой решилась на операцию, потом и сестра последовала ее примеру

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Близнецы не только прошли через одни и те же процедуры, но и вместе накопили деньги на них. Например, последние процедуры Чики включают удаление жира из уголков рта и еще одно вмешательство по удалению жира между скулами и носогубными складками. Чие же исправила впалые области под глазами и щеками, введя под кожу жировую ткань.

Чие и Чика Йошикава остались очень похожими, несмотря на многочисленные операции

Чие и Чика Йошикава остались очень похожими, несмотря на многочисленные операции

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Хотя сестры считают, что пластическая хирургия изменила их жизнь к лучшему, Чие и Чика признают, что они слегка переусердствовали. Когда они начали делиться своими фотографиями в социальных сетях, один из пользователей назвал нос Чие «свиным» — девушка приняла это так близко к сердцу, что попросила своего пластического хирурга опустить кончик носа.

После очередной операции Чие опубликовала свои новые фотографии, и люди начали писать что-то вроде «это ошибка, раньше было лучше». Она продолжала ложиться под нож, чтобы изменить свой нос и угодить другим подписчикам. Всего ей сделали пять операций подряд — пока она не поняла, что никогда не сможет угодить всем.

Как выглядит женщина с самым идеальным телом в мире

В отличии от знаменитых японок, бывшая финалистка конкурса «Мисс Словакия — 2016» Вероника Райек не прибегала к пластическим операциям, но говорит, что именно идеальная внешность немало портит ей жизнь. 26-летняя Райек считает: жизнь красивых людей тяжелее, чем у человека со среднестатистической внешностью.

Из-за чрезмерной сексуальности модели люди думают, что она — всего лишь нарисованная картинка и не существует на самом деле

Из-за чрезмерной сексуальности модели люди думают, что она — всего лишь нарисованная картинка и не существует на самом деле

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Также пользователи Сети считают, что такого идеального тела невозможно добиться без операций. Бывшая финалистка конкурса «Мисс Словакия — 2016» даже прошла обследование груди в Дубае, которое включало быстрое сканирование.

— Меня заставили пройти эту проверку, чтобы люди мне поверили. Хейтеры сомневаются в натуральности моей груди, поэтому я пошла к врачу, чтобы пройти обследование груди и доказать, что они настоящие, без каких-либо улучшений, вставок или шрамов, — рассказывает Райек.

Конечно, основные хейтеры Вероники — это женщины. Именно они жалуются на ее публикации в социальных сетях, ссылаясь на то, что на самом деле такой красивой девушки не может существовать в природе.

— Я называю себя инопланетянкой, потому что люди не верят, что я настоящая. Они думают, что я робот с искусственным интеллектом. Все говорят, что красивым людям легко, но в моем случае это не так, — сокрушается Вероника.

Вероника утверждает, что регулярно получает сотни сообщений от женщин, стыдящих ее тело, ее обвиняют, что она использует фильтры, чтобы улучшить свою внешность. Модель признается, она, как и многие блогеры, любит и применяет инструмент «для разглаживания кожи» и не видит в этом ничего плохого.

— Только женщины могут так сильно ранить других женщин. В реальной жизни я естественна, но люди боятся меня и не хотят со мной разговаривать, — жалуется она.

По словам модели, она много тренировалась в подростковом возрасте, поэтому у нее развились мышцы, которые придают груди красивую форму. Вероника заботится о своем теле — не пьет и не ходит на вечеринки, вместо этого занимается спортом пять раз в неделю.

Впрочем, самой Веронике не привыкать к насмешкам и оскорблениям. Еще в школе она подвергалась буллингу, одноклассники называли ее «партой» и «жирафом» за плоскую грудь и высокий рост. Так что Вероника не отказывается от соцсетей и продолжает радовать поклонников (а они у красавицы, безусловно, тоже есть) многочисленными кадрами.

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