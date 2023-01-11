Вот это глаза: близняшки потратили 19 миллионов на пластику и показали, как выглядели раньше — фото до и после

После очередной операции Чие опубликовала свои новые фотографии, и люди начали писать что-то вроде «это ошибка, раньше было лучше». Она продолжала ложиться под нож, чтобы изменить свой нос и угодить другим подписчикам. Всего ей сделали пять операций подряд — пока она не поняла, что никогда не сможет угодить всем.

Как выглядит женщина с самым идеальным телом в мире

В отличии от знаменитых японок, бывшая финалистка конкурса «Мисс Словакия — 2016» Вероника Райек не прибегала к пластическим операциям, но говорит, что именно идеальная внешность немало портит ей жизнь. 26-летняя Райек считает: жизнь красивых людей тяжелее, чем у человека со среднестатистической внешностью.