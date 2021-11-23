Красотки-близняшки из Новосибирска зажгли на шоу «Давай поженимся»: эти блондинки скоро станут хирургами

Чем похожи и чем отличаются

До рождения Эли и Даши в семье Дементьевых не было близнецов ни по линии отца, ни по линии матери, поэтому появление девочек на свет стало сюрпризом для родителей. Сестры рады тому, что их двое. Безусловно, есть свои минусы, но плюсов, по их словам, ощутимо больше.

Эля и Даша привыкли всё делать вместе, девушкам ни разу не приходила в голову мысль о том, а что бы было, если бы у них, к примеру, был разный день рождения. Напротив, общему празднику они рады вдвойне, как и тому, что в такой день у них всегда есть компания.

— Со стороны нам трудно друг друга судить, но что странно: у нас всегда одинаковый вес, до грамма, одинаковый рост. Мы красим волосы, но пигмент ложится на нас одинаково, единственная наша отличительная черта внешности — зубы: у Эли они более ровные, потому что она носила брекеты, — рассказывает Даша Дементьева.