Красотки-близняшки из Новосибирска зажгли на шоу «Давай поженимся»: эти блондинки скоро станут хирургами

Близняшки из Новосибирска приняли участие в шоу «Давай поженимся»
Будучи единственным ребенком в семье, хотя бы раз задумаешься, а что бы было, родись нас двое. Брат или сестра-близнец — это здорово: рядом всегда лучший друг, ты никогда не останешься один в этом мире. Истории о близнецах — это истории о хорошем: дружба, любовь, взаимопомощь, человек, который понимает тебя с полувзгляда. Эля и Даша Дементьевы родились с разницей в 15 минут — Эля старше. Уже 20 лет сестры идут по жизни рука об руку и вместе добиваются поставленных перед собой целей. Яркие и эффектные близняшки — студентки
Чем похожи и чем отличаются
До рождения Эли и Даши в семье Дементьевых не было близнецов ни по линии отца, ни по линии матери, поэтому появление девочек на свет стало сюрпризом для родителей. Сестры рады тому, что их двое. Безусловно, есть свои минусы, но плюсов, по их словам, ощутимо больше.
Эля и Даша привыкли всё делать вместе, девушкам ни разу не приходила в голову мысль о том, а что бы было, если бы у них, к примеру, был разный день рождения. Напротив, общему празднику они рады вдвойне, как и тому, что в такой день у них всегда есть компания.
— Со стороны нам трудно друг друга судить, но что странно: у нас всегда одинаковый вес, до грамма, одинаковый рост. Мы красим волосы, но пигмент ложится на нас одинаково, единственная наша отличительная черта внешности — зубы: у Эли они более ровные, потому что она носила брекеты, — рассказывает Даша Дементьева.
Эля — более импульсивная в отличие от сдержанной Даши. К примеру, Эля сначала говорит, а потом думает, а Даша — с точностью до наоборот, но если дело касается каких-либо действий, то тут уже Даша бежит впереди паровоза, а потом, как сама признается, может огорчиться из-за своего поступка.
— Наша общая с сестрой черта — целеустремленность. Мы добрые по отношению к другим людям, всегда придем на помощь, только если это будет не в ущерб нам. Это немного эгоистично, но зато честно, — считает Даша.
В детстве сестры одевались одинаково, но в подростковом возрасте решили проявлять индивидуальность, а всё из-за того, что однажды им сделали замечание по поводу их внешнего вида.
— Нас спросили: «А где личность?» Говорили, мол, отвратительно, что мы всегда одинаковые. Мы были подростками, запереживали из-за этого. Стали покупать разную одежду, но всё равно на двоих, просто менялись ею. Я даже обстригла челку, чтобы сильнее отличаться от сестры. Сейчас нам, конечно, без разницы, кто и что о нас скажет, одеваемся по настроению, бывает, ходим в одинаковом, бывает нет. Иметь сестру-близняшку в плане одежды — большой плюс: вещей всегда много. Минус — если вещь пострадает от рук сестры, тогда ссор и ругани не избежать, — улыбается Даша.
Девушки, как и все, ссорятся по бытовым вопросам: кто-то не помыл пол или не так сложил вещи, взял чужую ручку или не закрыл дверь — всё, как у всех. Самая долгая ссора сестер длилась не больше полутора часов, обе без проблем делают первый шаг к примирению, и всё возвращается на круги своя. Глобальных ссор у близняшек не было ни разу.
Особая связь
Сестры считают, что особая связь есть между всеми близкими людьми. Когда много времени проводишь вместе и досконально знаешь эмоции, предпочтения и вкусы друг друга, не сложно понять, что человек чувствует в этот момент. Хотя бывали случаи, когда одной из сестер становилось больно или плохо, а второй также становилось нехорошо. Даша говорит, что не знает, что это: гиперсочувствие или правда телепатическая связь, но так бывает. Девушка рассказывает, что их суперспособность наверняка есть у всех близнецов: общаться так, чтобы было понятно только им двоим.
— Все смеются и говорят, что это особый «близняшечный язык». Иногда мы используем придуманные слова или определенные фразы, когда хотим обсудить кого-то или что-то так, чтобы никто не понял. Это у нас с детства, — рассказывает Даша.
Любовь к медицине
Даша и Эля учатся на
— Мы с детства знали, что свяжем свою жизнь с медициной. Нашей любимой детской книгой был потрепанный атлас по анатомии. Интересно, что в университете нам выдали похожий. Говорят: «Не ты выбираешь медицину, а она тебя». Пока мы с Элей не можем сказать, что нас привлекает какая-то конкретная специальность, но склоняемся к хирургии, — рассказывает Даша.
Сестры будут первыми врачами в семье, до них никто не связывал свою жизнь с медициной. Студентки говорят, что в будущей профессии их особенно привлекает то, что они смогут дарит людям самое дорогое: жизнь и здоровье, но пугает ответственность и отсутствие права на ошибку.
— Медицина для нас всегда была чем-то недостижимым, врачи виделись нам чуть ли не богами. Очарование не прошло, огонек в глазах по-прежнему есть, по крайней мере, пока мы не столкнулись с реалиями нашей профессии, — делится Даша.
О том, где они будут работать, Даша и Эля еще не думали — рано, но студентки уже придерживаются мнения о том, что не видят ничего плохого в том, чтобы начинать свой путь в муниципальной клинике, а после перейти в частные.
Сестры признаются, что ни разу на парах не вводили в заблуждение преподавателей и не отвечали друг за друга, обе считают, что пришли в медицинский, чтобы получать знания.
— Бывало, что одна из нас ответит не очень хорошо, и второй тоже ставят плохую оценку. На первых курсах преподаватели могли нас спутать, но чем старше курс, тем серьезнее отношение, меньше студентов, больше внимания. Мы учимся, в первую очередь, для себя, хотим сами пройти все испытания и удостовериться, что сделали всё правильно. В нашей профессии не так страшна отработка, как ошибка, в медицинском только так, по-другому не работает, — говорит Даша.
Про парней
Сестры говорят, что одинаковая внешность привлекает всех людей. Часто люди улыбаются им вслед, радуясь тому, что обнаружили сходство, даже если Даша и Эля по-разному одеты.
— Мужчины одинаково обращают на нас внимание и когда мы вместе, и когда мы по отдельности, поэтому я не берусь утверждать, что их привлекает именно то, что мы близняшки, — говорит Даша. Сейчас обе девушки свободны от отношений, говорят, что приоритет отдают учебе, а не амурным делам.
— Когда мы были в отношениях, наши парни никогда нас не путали, для меня это вообще не приемлемо. Если бы мой молодой человек перепутал меня с сестрой, это было бы всё, табу, — говорит Даша. — Можно перепутать со спины, но когда отношения долгие, серьезные — нет. Мы с Элей очень разные в плане характера, поведения, манеры речи, и те люди, которым мы не безразличны, быстро учатся нас различать, это своего рода тест — нужен ли ты человеку, важен ли ты ему. Ведь в этом и проявляется заинтересованность, симпатия, умение разглядеть какие-то мелкие детали, которые у нас с сестрой различаются.
«Давай поженимся»
Осенью близняшкам поступило необычное предложение — принять участие в качестве невест в шоу «Давай поженимся».
— Предложение поступило еще в октябре, съемки назначили на начало ноября, у нас были каникулы, поэтому согласились. Мы очень не хотели пропускать учебу, но пришлось, так как съемки перенесли на неделю. Мы уже обо всём договорились с редакторами, нам оплатили проживание и проезд, отказываться было нельзя. Мы решили: один раз живем — надо пробовать, к тому же нам всегда было интересно, как работает телевидение. Конечно, были опасения, что это развод, нас обманут, еще и родители добавляли масла в огонь, но редакторы предоставили нам веские доказательства. Участие в съемках нам понравилось, мы уверенно чувствовали себя в кадре, считаем, всё прошло хорошо. Подумали даже, что если бы не медицина, мы бы попробовали себя в сфере телевидения, — делится Даша.
Серия с участием сестер Дементьевых еще не вышла в эфир, поэтому подробностями поделиться Даша и Эля не могут.
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