5 младенцев за 2 года: сибирячка в 40 лет родила тройню, а следом двойню — раньше она думала, что бесплодна

Историю материнства Виктории Алексеевой можно назвать чудом: медицинским или обыкновенным, как хотите. В 22 года женщина впервые стала мамой — ей казалось, что в ней настолько много материнской любви, что одного ребенка мало для того, чтобы отдать ее всю. Виктория непременно решила родить еще детей, но судьба распорядилась иначе. 10 лет безуспешных попыток забеременеть толкнули ее на процедуру ЭКО — неожиданно для всей семьи Виктория родила девочек-тройняшек. Казалось бы, когда главная мечта уже была исполнена, Виктория узнала, что снова беременна двойней. Сейчас Виктория — мама пятерых маленьких детей и одной взрослой дочери. Специально для НГС она рассказала свою необычную историю.
Пытались целых 10 лет
— Моя старшая дочь родилась, когда мне было 22 года. Я настолько сильно погрузилась в материнство, что мне сразу захотелось родить еще одного, чтобы были погодки. Мне казалось, что во мне настолько много любви, что одного ребенка мало для того, чтобы отдать ее всю. Но как часто бывает, события в жизни разворачиваются не так, как мы того желаем. Я развелась с мужем, погрузилась с головой в работу, и мысли о рождении второго ребенка отошли на второй план.
Снова задумываться о детях я начала после 30 лет. К тому моменту я уже познакомилась со своим вторым мужем Сашей. Он так же, как и я, хотел ребенка. Долгие годы у нас ничего не получалось, а если быть точнее — мы пытались целых 10 лет. Врачи говорили, что причин для отсутствия беременности они не находят. Предположительно, у нас с Сашей иммунологическая несовместимость. Мы сдали необходимый анализ и выяснили, что по двум параметрам из четырех мы похожи, и эта похожесть не дает состояться беременности.
Мы с мужем понимали, что если естественная беременность не будет наступать долго, то мы пойдем на процедуру ЭКО. Конечно, мне хотелось забеременеть без медицинского вмешательства, но, к сожалению, не получилось. Я и так тянула долго, дальше тянуть было уже нельзя, ведь мне было 39 лет. Мы решили больше не испытывать судьбу и пошли на экстракорпоральное оплодотворение.
Процедура ЭКО
— Первую процедуру ЭКО нам сделали по квоте, мы заплатили только за предварительные анализы. Протокол был неудачный, беременность не наступила, заморозки не осталось, нужно было заново проходить весь цикл. Я запереживала, засомневалась. Мы с мужем посоветовались и решили сменить клинику, уже платили сами — процедура обошлась в
Было очень волнительно, ожидание давалось непросто: получится или не получится? Ищешь признаки беременности, кажется, будто они уже есть, хотя мне и в первый раз так казалось. На
Я не знаю, какие эмоции в тот момент испытывал мой муж, я не видела лица, потому что была занята своими ощущениями. Было удивительно, ведь мне перенесли один эмбрион, мы даже не подозревали, что он может разделиться на две части, а он разделился на три. У нас генетически идентичные близнецы, они развились из одной яйцеклетки и одного сперматозоида, у них генетически идентичный набор хромосом.
Конечно, было страшно, монохориальная беременность имеет больше рисков, чем когда у каждого ребенка своя плацента. Один близнец может перекачивать на себя кровь, кто-то может что-то недополучать, могут быть внутриутробные задержки развития, вплоть до гибели. Мне озвучили все риски, предлагали редукцию, предлагали прервать беременность. Мы отказались, решили, что я буду вынашивать детей и рожать, ведь мы так долго ждали этого момента.
Наши близкие были рады, поддерживали, говорили, что всё будет хорошо, раз бог дал детей, значит даст силы вырастить их. Свекровь поделилась, что накануне ей приснился сон, будто ее бабушка принесла ей в пакете три перца — будто бы вещий сон. Мой дочери тогда было уже 18 лет — тройняшками ее не удивишь, потому что со стороны отца у нее есть троюродные два брата и сестра — тоже тройняшки. Дочь к новости отнеслась весьма по-философски и, конечно же, обрадовалась.
Девочек зовут: Таисия — она родилась первая, Лариса — вторая, София — третья, она же и самая маленькая, сейчас чуть меньше своих сестер. Несмотря на то что девочки генетически идентичны, они всё равно отличаются характерами, поведением, голосом, смехом.
Как это — быть мамой тройняшек?
— Сначала быть мамой тройняшек кажется чем-то необычным, но потом быстро привыкаешь и воспринимаешь себя обычной мамой, просто всё умножаешь на 3 (а теперь на 5): и любовь, и заботу, и расходы. Мой самый главный лайфхак — моя семья. Дети объединили нас еще больше, теперь мы все по-настоящему близки. Очень помогают бабушки, моя мама и мама мужа, и его отец тоже принимает активное участие, очень любит детей, и они его обожают. Еще мне помогает осознанность. Каждый раз, думая о предстоящих сложностях, я начинаю сомневаться, а вдруг я не справлюсь, вдруг не получится. В такие моменты я говорю себе: главное, что я справляюсь сейчас, а когда наступят новые сложности, справлюсь и с ними, и просто каждый день делаю всё, что могу. С такими мыслями я перестала бояться будущих проблем, а с поддержкой семьи мы точно со всем справимся и вырастим наших детей хорошими людьми. Хотя муж шутит, что я живу одним днем.
Со стороны может казаться, что нам всегда весело — девчонки действительно выдают нам много поводов посмеяться, они растут очень забавными, но есть и обратная сторона. Самое сложное для меня — полная потеря моей самостоятельности. Я всегда была очень решительной и самостоятельной, а теперь мне во всём нужен помощник. Невозможно погулять с детьми без помощи. Первый год я даже не могла кормить их в одиночку, так как у нас было грудное вскармливание, и, пока я кормила грудью одну или сразу двоих девочек, нужно было, чтобы кто-то присматривал за третьей дочкой.
Я никогда не путала девочек. Соня всегда отличалась тем, что миниатюрнее своих сестер. Таисия была самая крупная, потом они сравнялись с Ларисой, но у них совершенно разный взгляд: у Таисии распахнутые глаза, а Лариса смотрит с хитринкой. Когда они начали говорить, отличать стало еще проще — интонация, мимика, я это вижу и без проблем сразу понимаю, кто есть кто. Муж и бабушки их тоже запросто отличают, а дедушка иногда путает, но мне кажется, он это делает для юмора.
Для того чтобы наполняться энергией, я ищу что-то хорошее в каждом дне. Даже если каждый день похож на предыдущий, всё равно в нём есть то, чтобы стать чуточку лучше, и это нужно запомнить. Чтобы в новом дне чувствовать себя бодрой, мне нужно поспать. Мой муж часто дает мне такую возможность. Он самозанятый, поэтому рабочий день он подстроил под нашу необычную семью. Саша уходит работать около 10 утра, и это дает мне возможность доспать утром те часы, которых мне не хватило ночью. Думаю, в этом есть и мой ресурс, ведь мои усилия не остаются незамеченными, и я знаю, как муж ценит то, что я делаю. Наши чувства взаимны.
Неожиданно еще одна двойня
— О новой беременности мы узнали не сразу. Я продолжала грудное вскармливание и цикла еще не было, но появились признаки: меня тошнило, по утрам не могла пить воду. Мне был 41 год, и я решила сделать тест. Честно говоря, особо не верила, что там может появиться вторая полоска, но она появилась — я испытала смешанные чувства. Вначале обрадовалась: это же чудо — после стольких лет бесплодия такой подарок, и, конечно, я испугалась. Девочкам было тогда всего полтора года, одна из них еще была на грудном вскармливании, столько забот, а тут новая беременность. Как со всем этим справляться, выношу ли я, ведь было кесарово, опасения были серьезные и у меня, и у мужа, и у врачей. Многие тогда предложили аборт.
Я не хотела и слышать об этом, внутренне понимала, что никогда не решусь на такое. Столько лет мечтать о детях и так поступить — это просто невозможно. Поэтому я была тверда в своем намерении выносить и родить еще раз. Чуть позже мы узнали, что ждем двойняшек: я пошла на УЗИ, чтобы узнать срок беременности, доктор перед осмотром спросила, что я хочу узнать, я в шутку сказала, что пришла проверить, не тройня ли там, а то у меня уже есть, она улыбнулась и сказала, что я жду двойню. Это был шок, я не верила, что это происходит с нами — с людьми, которые чуть больше двух лет назад не смели надеяться и на одного ребенка, враз стали многодетными и с каждым годом становятся всё многодетнее и многодетнее. Казалось, это какая-то шутка, я шла домой и плакала. Мне трудно сказать, от чего, но это не были слезы радости — я понимала, как сложно нам будет, но и знала, что это наши дети и я хочу их.
Нам не ставили диагноз конкретного бесплодия, в карте писали «бесплодие неясного генеза». По результатам обследований причин ненаступления беременности не находили, но ее не было. Потом, как я говорила, вроде нашли зацепку, про совместимость, вернее — несовместимость между нами, но всё это гипотезы, на самом деле нет точных доказательств, что такая несовместимость может влиять на зачатие, но есть кое-какие статистические исследования.
После первого пролетного протокола ЭКО мы прошли курс имунизации лимфоцитами партнера, и беременность во втором протоколе наступила. Как нам объяснили, действие этих прививок ограничено, всего 4–6 месяцев, потом всё возвращается обратно, поэтому после рождения тройняшек о возможности новой самостоятельной беременности мы и не задумывались. Были уверены, что это невозможно. Мне иногда подписчики писали, чтобы уколоть меня: как так — дожили до 40 лет и не знали, как предохраняться. Конечно, мы знали, но 10 лет безуспешных попыток забеременеть не прошли даром. Ни я, ни он не могли предположить, что забеременеть возможно.
У двойняшек с тройняшками разница 2 года и 1 месяц. Что интересно, у меня за мою жизнь было три беременности, и все они начинались в октябре, а заканчивались по прогнозам в июле, но тройняшки родились раньше срока, в мае, хотя предполагаемая дата родов значилась 12 июля. Старшая дочь родилась в срок, а мальчики-двойняшки родились чуть раньше.
Справиться с пятью детьми без помощи близких было бы очень сложно. Сейчас двойняшкам 4 месяца, и постоянно кто-то из родных со мной. Первый месяц очень помогала старшая дочь, пока была на каникулах (она студентка, учится в Томске), потом приехала моя мама, нам очень помогают Сашины родители. С сентября девочки начали ходить в детский сад, и у меня появилось чуть больше времени.
Материнство с разницей почти в 20 лет — как это?
— 20 лет назад мне было 22 года. Когда я впервые взяла на руки дочь, влюбилась в нее безумно. Конечно же, и тогда рядом были бабушки, я во всём прислушивалась к их советам. Помню, попробовала начать закаливать дочь, но бабушки протестовали, зачем окунать ее ножками в холодную воду, вдруг простынет, и я не стала, а тройняшек я с трех месяцев закаляла холодной водой, и сейчас с двойняшками мы тоже практикуем закаливание. Отношение к лечению детей с тех пор у меня тоже сильно изменилось: раньше казалось, что все назначения врачей непременно нужно выполнять, а сейчас я много изучаю, прежде чем дать какой-либо препарат своим детям. Однако и здесь важно иметь здравый смысл, я стараюсь придерживаться золотой середины. Материнство сейчас можно назвать осознанным, я меньше паникую, у меня больше уверенности в себе, и в своих решениях.
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