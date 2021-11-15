5 младенцев за 2 года: сибирячка в 40 лет родила тройню, а следом двойню — раньше она думала, что бесплодна

Пытались целых 10 лет

— Моя старшая дочь родилась, когда мне было 22 года. Я настолько сильно погрузилась в материнство, что мне сразу захотелось родить еще одного, чтобы были погодки. Мне казалось, что во мне настолько много любви, что одного ребенка мало для того, чтобы отдать ее всю. Но как часто бывает, события в жизни разворачиваются не так, как мы того желаем. Я развелась с мужем, погрузилась с головой в работу, и мысли о рождении второго ребенка отошли на второй план.

Снова задумываться о детях я начала после 30 лет. К тому моменту я уже познакомилась со своим вторым мужем Сашей. Он так же, как и я, хотел ребенка. Долгие годы у нас ничего не получалось, а если быть точнее — мы пытались целых 10 лет. Врачи говорили, что причин для отсутствия беременности они не находят. Предположительно, у нас с Сашей иммунологическая несовместимость. Мы сдали необходимый анализ и выяснили, что по двум параметрам из четырех мы похожи, и эта похожесть не дает состояться беременности.

Мы с мужем понимали, что если естественная беременность не будет наступать долго, то мы пойдем на процедуру ЭКО. Конечно, мне хотелось забеременеть без медицинского вмешательства, но, к сожалению, не получилось. Я и так тянула долго, дальше тянуть было уже нельзя, ведь мне было 39 лет. Мы решили больше не испытывать судьбу и пошли на экстракорпоральное оплодотворение.