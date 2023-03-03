Весь интернет обсуждает близняшек из Atomic Heart, и вот кто сыграл одну из них: 10 обжигающих фото

В последние дни в интернете только и разговоров, что о «ЧВК Редан», которые неожиданно для самих себя стали главной угрозой человечества, да об игре Atomic Heart. О первых мы вам рассказывали во всех деталях и даже разобрались с юристом, что грозит участникам массовых драк, а вот на второй остановимся подробнее прямо сейчас.
Atomic Heart — это игра-ностальгия и игра-вдохновение, в основу которой легло множество артефактов времен СССР. Но полюбили (одни) и возненавидели (да, есть и такие!) ее не только за отголоски прошлого. Игра щедро сдобрена нюансами, от которых глаз не оторвать. Чего стоят одни только роботы-близняшки с привлекательными формами и полимерным покрытием — они уже свели с ума половину геймеров, в то время как другая половина возмущается из-за их чрезмерной сексуальности. Чтобы вам было легче определиться, на чью сторону встать, вот вам их, так сказать, семейный снимок.
Прототипом одной из близняшек стала балерина Большого театра Анита Пудикова — именно ее пластика легла в основу движений железной сестрички.
Вот так балерина выглядит в образе робота в самой игре.
Анита Пудикова (в последнее время больше известная как Левая близняшка из Atomic Heart) родилась в Москве в семье артистов, ее мама, так же как и сама Анита, выступала в балетных партиях. Работать в Большом театре девушка начала еще в 2015 году, сразу после того, как закончила Московскую государственную академию хореографии.
За без малого восемь лет службы в Большом театре в репертуаре балерины появились роли в одиннадцати спектаклях, в том числе в «Ромео и Джульетте», «Дон Кихоте» и «Щелкунчике».
А еще «та самая близняшка из Atomiс Heart» активно ведет свои социальные сети и абсолютно не боится ярких, креативных и порой вызывающих образов.
— «Здравствуйте, меня зовут Анита, и я одна из тех роботов-близняшек в Atomic Heart». Только так теперь буду представляться, — написала балерина у себя в социальных сетях.