Весь интернет обсуждает близняшек из Atomic Heart, и вот кто сыграл одну из них: 10 обжигающих фото

Atomic Heart — это игра-ностальгия и игра-вдохновение, в основу которой легло множество артефактов времен СССР. Но полюбили (одни) и возненавидели (да, есть и такие!) ее не только за отголоски прошлого. Игра щедро сдобрена нюансами, от которых глаз не оторвать. Чего стоят одни только роботы-близняшки с привлекательными формами и полимерным покрытием — они уже свели с ума половину геймеров, в то время как другая половина возмущается из-за их чрезмерной сексуальности. Чтобы вам было легче определиться, на чью сторону встать, вот вам их, так сказать, семейный снимок.