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Обзор

Весь интернет обсуждает близняшек из Atomic Heart, и вот кто сыграл одну из них: 10 обжигающих фото

За основу для игровой графики взяли движения балерины Аниты Пудиковой

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Первый пост о том, что Анита принимает участие в работе над игрой, она опубликовала еще год назад, но персонажа не раскрывала

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В последние дни в интернете только и разговоров, что о «ЧВК Редан», которые неожиданно для самих себя стали главной угрозой человечества, да об игре Atomic Heart. О первых мы вам рассказывали во всех деталях и даже разобрались с юристом, что грозит участникам массовых драк, а вот на второй остановимся подробнее прямо сейчас.

Atomic Heart — это игра-ностальгия и игра-вдохновение, в основу которой легло множество артефактов времен СССР. Но полюбили (одни) и возненавидели (да, есть и такие!) ее не только за отголоски прошлого. Игра щедро сдобрена нюансами, от которых глаз не оторвать. Чего стоят одни только роботы-близняшки с привлекательными формами и полимерным покрытием — они уже свели с ума половину геймеров, в то время как другая половина возмущается из-за их чрезмерной сексуальности. Чтобы вам было легче определиться, на чью сторону встать, вот вам их, так сказать, семейный снимок.

Роботы-близняшки быстро стали любимицами публики

Роботы-близняшки быстро стали любимицами публики

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Прототипом одной из близняшек стала балерина Большого театра Анита Пудикова — именно ее пластика легла в основу движений железной сестрички.

Еще чуть-чуть и видео загрузится
Так выглядели репетиции кат-сцены из игры

Видео: atomicheart_official / Instagram (деятельность запрещена в РФ)

Вот так балерина выглядит в образе робота в самой игре.

Еще чуть-чуть и видео загрузится
Движения балерины нашли свое воплощение в графике Atomic Heart

Видео: diamondpond / Instagram (деятельность запрещена в РФ)

Анита Пудикова (в последнее время больше известная как Левая близняшка из Atomic Heart) родилась в Москве в семье артистов, ее мама, так же как и сама Анита, выступала в балетных партиях. Работать в Большом театре девушка начала еще в 2015 году, сразу после того, как закончила Московскую государственную академию хореографии.

Анита с 2015 года выступает на сцене Большого театра

Анита с 2015 года выступает на сцене Большого театра

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За без малого восемь лет службы в Большом театре в репертуаре балерины появились роли в одиннадцати спектаклях, в том числе в «Ромео и Джульетте», «Дон Кихоте» и «Щелкунчике».

А это Анита в образе жены Штальбаума из балета «Щелкунчик»

А это Анита в образе жены Штальбаума из балета «Щелкунчик»

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А еще «та самая близняшка из Atomiс Heart» активно ведет свои социальные сети и абсолютно не боится ярких, креативных и порой вызывающих образов.

Ну что, геймеры, похожа балерина на робота из игры?

Ну что, геймеры, похожа балерина на робота из игры?

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— «Здравствуйте, меня зовут Анита, и я одна из тех роботов-близняшек в Atomic Heart». Только так теперь буду представляться, — написала балерина у себя в социальных сетях.

При взгляде на идеальную фигуру Аниты не возникает вопросов, почему разработчики сделали робота по ее образу и подобию

При взгляде на идеальную фигуру Аниты не возникает вопросов, почему разработчики сделали робота по ее образу и подобию

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Благодаря роботам-близняшкам геймеры живо заинтересовались игрой (жаль, что у Аниты близняшки нет)

Благодаря роботам-близняшкам геймеры живо заинтересовались игрой (жаль, что у Аниты близняшки нет)

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Подозреваем, что у Аниты все-таки есть сестра-близнец — кто-то ведь ее всё время фотографирует!

Подозреваем, что у Аниты все-таки есть сестра-близнец — кто-то ведь ее всё время фотографирует!

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До сих пор Аниту знали только любители балета, но сейчас она стала знаменита на весь интернет

До сих пор Аниту знали только любители балета, но сейчас она стала знаменита на весь интернет

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Примерно такой Аниту привыкли видеть коллеги на сцене

Примерно такой Аниту привыкли видеть коллеги на сцене

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Первым делом у близняшек появилась страничка в социальных сетях, а вот у Аниты она уже давно, и там у девушки почти 20 тысяч подписчиков

Первым делом у близняшек появилась страничка в социальных сетях, а вот у Аниты она уже давно, и там у девушки почти 20 тысяч подписчиков

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Так и не скажешь, что эта милая девушка в виртуальном мире буквально может стать железной леди

Так и не скажешь, что эта милая девушка в виртуальном мире буквально может стать железной леди

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