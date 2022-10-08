Ангел в квадрате: как сейчас живут и выглядят самые красивые близняшки в мире

Сейчас Ава и Лея много работают, за плечами девочек уже сотни фотосессий. Однако всё же это происходит не каждый день. Девочки ходят в школу, на плавание, в танцевальный класс или просто играют во дворе с друзьями.

— Если они работают по несколько часов, после я делаю им сюрприз и планирую обед или ужин или даже просто веселую небольшую прогулку с одним из их друзей в Лос-Анджелесе, — рассказывает Джеки.

