Ангел в квадрате: как сейчас живут и выглядят самые красивые близняшки в мире

Лея Роуз и Ава Мари Клементс из Лос-Анджелеса стали популярны в свой седьмой день рождения — 7 июля 2017 года. Их мама Джеки всегда считала семерку счастливым числом, и комбинация цифр действительно приносит девочкам удачу. В конце 2017 года близняшек заметило издание Daily Mail и окрестило их «самыми красивыми близняшками в мире», с тех пор количество подписчиков в их социальных сетях перевалило за полтора миллиона, а Лея Роуз и Ава Мари стали подписывать контракты с ведущими мировыми брендами. Наши коллеги из Woman.ru узнали, как сейчас живут звездные близняшки.
Девочкам уже по 12 лет, свой громкий титул они получили, когда их мама Джеки Клементс завела для фото дочерей аккаунт в социальных сетях. Женщине не пришлось обивать пороги модельных агентств, она просто выложила снимок с дочерьми в соцсеть, а наутро они проснулись знаменитыми. Брат близняшек Чейз Роберт, который старше их на два года, — тоже начинающая модель.
Сейчас Ава и Лея много работают, за плечами девочек уже сотни фотосессий. Однако всё же это происходит не каждый день. Девочки ходят в школу, на плавание, в танцевальный класс или просто играют во дворе с друзьями.
— Если они работают по несколько часов, после я делаю им сюрприз и планирую обед или ужин или даже просто веселую небольшую прогулку с одним из их друзей в Лос-Анджелесе, — рассказывает Джеки.
Аккаунт ведет мама школьниц, но иногда она разрешает им пообщаться с фанатами или провести прямой эфир. Но женщина всегда сама решает, с какими комментариями стоит знакомиться юным моделям, а какие лучше не показывать им.
Подписчики часто пишут маме моделей, что на фото у девочек грустные глаза и амбиции родителей лишили юных красавиц детства. Но супруги Клементс категорически с этим не согласны.
Карьерой девочек также занимается их отец Кевин. Но в 2019 году в семью пришла беда: отцу Авы и Леи поставили диагноз — острая лимфома и лейкемия. Кевину потребовалась пересадка костного мозга, но найти подходящего донора было довольно сложно.
Девочки искали донора для папы среди своих подписчиков, они призвали всех пройти тестирование, чтобы дать шанс как можно большему количеству людей победить болезнь.
— Стать донором костного мозга легко, многие думают, что это сложно и болезненно, но на самом деле это не так. Это просто потрясающе, что у моих девочек есть такой шанс помочь и мне, и многим другим людям со схожими заболеваниями, — делился в интервью отец близняшек.
Донора для Кевина нашли, трансплантация прошла успешно. Сейчас он уверенно идет на поправку — родители близняшек считают, что в этом есть заслуга не только врачей, но и их дочек.
В профессиональном плане девчонки тоже не остановились: они не только работают моделями, но еще и запустили собственную линию купальников и лака для ногтей. Осталось только надеяться, что слава малышек не испортит.
У нас тоже такие есть
Год назад NGS.RU рассказывал истории 5 пар близняшек, которые сводят с ума мужчин и даже... обладают телепатическими способностями. Например, чувствуют на расстоянии боль друг друга.
Екатерине и Марии сейчас по 30 лет. По их словам, дети иногда путают мам и подбегают к тете, а вот мужей не проведешь.
— Иногда мы ссоримся, но с возрастом всё меньше, мы однозначно те близнецы, которые говорят друг другу всё в лицо, и хорошее, и плохое — из-за этого чаще всего и обиды, но длятся они не более 15 минут. После ссор мы даже не миримся, эта функция стоит по умолчанию. Мы — самые близкие друг другу люди без перерывов на ссоры, — рассказывает Екатерина. — Не знаю, как у Маши, но у меня никогда не было желания быть поодиночке или иметь отдельный день рождения. В том, что мы близняшки, наша некая сила, и не хотелось бы ее лишаться. Мы — взрослые люди, и если уж нам хочется побыть одним, это несложно исполнить. Мы и так сейчас видимся крайне редко, так как обе очень занятые.
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