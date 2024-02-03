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Космические пучки: как выглядит самая популярная прическа сезона, и еще 7 нескучных идей из 90-х

Легкая небрежность, эффект немытых волос, жуткие жгутики — смотрим, что приготовили для нас стилисты

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Рассматриваем самые модные прически сезона

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О том, какой будет самая модная стрижка наступившего 2024 года мы уже написали — помните то самое каре из 90-х, закрученное кончиками вниз? Тренд на эпоху продолжает занимать лидирующие позиции, вспоминаем все варианты самых безумных причесок, которые мамы собирали нам в школу. В топ выбились космические пучки — пышные, как булочки, желательно не симметричные. Универсальная прическа будет отлично смотреться на любом типе волос — рассказываем, как ее сделать и показываем другие неожиданные варианты.

Один пучок хорошо, а два — еще лучше. Забавной прическе дали название космические пучки, и она моментально выбилась в лидеры — фэшн-паблики пестрят фотографиями модных блогеров и инфлюенсеров с рожками на голове. Секрет прически в том, что формируется она при помощи поролоновых бубликов. Делим волосы на две равные части, собираем в высокий хвост, продеваем поролоновый бублик, аккуратно распределяем по нему волосы, стягиваем резинкой, кончики прячем внутрь.

Будет интереснее, если пучки получатся на разных уровнях и немного небрежные

Будет интереснее, если пучки получатся на разных уровнях и немного небрежные

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Еще вариант — часть волос оставить в распущенном виде, часть собрать в пучки — получится игривый вариант в стиле «преппи», то есть школьный или университетский. Украсить прическу можно ленточками, бантами, заколками или невидимками.

Аккуратнее, такая прическа сделает ваш образ слегка инфантильным, следите за уместностью

Аккуратнее, такая прическа сделает ваш образ слегка инфантильным, следите за уместностью

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Стильно смотрятся пучки с косами на затылке — вы можете сформировать рожки внизу или поднять их на макушку.

Носили ли вы такие прически в детстве?

Носили ли вы такие прически в детстве?

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Спорная прическа времен 90-х и начала 2000-х, которую мамы тщательно крутили дочерям к утренникам в школу. Пресловутые жгутики с торчащими вверх кончиками волос по всей голове нравились не всем девочкам того времени, но их мнение не всегда учитывалось. Вполне возможно, для кого-то такая прическа стала психотравмой, особенно если этот кто-то носил очки или скобы на зубах. Сегодня есть шанс посмотреть страхам прошлого в лицо и победить их.

Привет из прошлого — жгутики снова вошли в моду

Привет из прошлого — жгутики снова вошли в моду

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Разделяем волосы на несколько прядей, формируем тонким кончиком расчески ряды, скручиваем жгут, закрепляем прозрачной резинкой или невидимкой, фиксируем лаком. Прическа не на каждый день, весьма инфантильна — прежде чем примерить такую, оцените степень уместности. Хорошо будет смотреться на девушках с кукольным типом лица — «бэби фейс».

Много косичек, которые вырастают из хвостов, — такое мы тоже носили в школьные годы, но стрессов прическа вызывала меньше. Самое важное в этом варианте — не забыть заплести косы из прядей у лица. Количество — на ваше усмотрение. В бьюти сезоне 2024 в целом будут популярны косы, но не в естественно-романтичном варианте, а в инопланетном — будто вы героиня сериала про постапокалипсис.

Рискнете примерить?

Рискнете примерить?

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Необъяснимо, но факт — эффект грязных волос. Прическа формируется при помощи большого количества геля — волосы необходимо тщательно зализать назад. Можно украсить ободком-невидимкой — едва заметный в волосах аксессуар, но прическа уже будет смотреться интереснее. В моде также крупные массивные украшения — зачешите волосы назад, нанесите гель, прочешите и соберите большой заколкой — из пластика, бусин или страз — не важно. Неуместны будут разве что заколки из жемчуга.

Прическа в духе фильма Дарена Аронофски «Черный лебедь». Согласны?

Прическа в духе фильма Дарена Аронофски «Черный лебедь». Согласны?

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Невозможно представить 90-е без эффектных объемных кудрей. Если вам не повезло от природы, то можно сделать химическую завивку, — сегодня это щадящая процедура, которая при правильном профессиональном подходе не испортит вам волосы.

Вдохновляемся мамиными фото и идем в салон

Вдохновляемся мамиными фото и идем в салон

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Мелкие кудри будут выглядеть стильно и игриво на любую длину волос — эффектно смотрятся ретро завитки с челкой. Если давно хотели примерить образ молодых Сары Джессики-Паркер или Энди Макдауэлл — самое время.

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