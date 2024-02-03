Космические пучки: как выглядит самая популярная прическа сезона, и еще 7 нескучных идей из 90-х

О том, какой будет самая модная стрижка наступившего 2024 года мы уже написали — помните то самое каре из 90-х, закрученное кончиками вниз? Тренд на эпоху продолжает занимать лидирующие позиции, вспоминаем все варианты самых безумных причесок, которые мамы собирали нам в школу. В топ выбились космические пучки — пышные, как булочки, желательно не симметричные. Универсальная прическа будет отлично смотреться на любом типе волос — рассказываем, как ее сделать и показываем другие неожиданные варианты.
Один пучок хорошо, а два — еще лучше. Забавной прическе дали название космические пучки, и она моментально выбилась в лидеры — фэшн-паблики пестрят фотографиями модных блогеров и инфлюенсеров с рожками на голове. Секрет прически в том, что формируется она при помощи поролоновых бубликов. Делим волосы на две равные части, собираем в высокий хвост, продеваем поролоновый бублик, аккуратно распределяем по нему волосы, стягиваем резинкой, кончики прячем внутрь.
Еще вариант — часть волос оставить в распущенном виде, часть собрать в пучки — получится игривый вариант в стиле «преппи», то есть школьный или университетский. Украсить прическу можно ленточками, бантами, заколками или невидимками.
Стильно смотрятся пучки с косами на затылке — вы можете сформировать рожки внизу или поднять их на макушку.
Спорная прическа времен 90-х и начала 2000-х, которую мамы тщательно крутили дочерям к утренникам в школу. Пресловутые жгутики с торчащими вверх кончиками волос по всей голове нравились не всем девочкам того времени, но их мнение не всегда учитывалось. Вполне возможно, для кого-то такая прическа стала психотравмой, особенно если этот кто-то носил очки или скобы на зубах. Сегодня есть шанс посмотреть страхам прошлого в лицо и победить их.
Разделяем волосы на несколько прядей, формируем тонким кончиком расчески ряды, скручиваем жгут, закрепляем прозрачной резинкой или невидимкой, фиксируем лаком. Прическа не на каждый день, весьма инфантильна — прежде чем примерить такую, оцените степень уместности. Хорошо будет смотреться на девушках с кукольным типом лица — «бэби фейс».
Много косичек, которые вырастают из хвостов, — такое мы тоже носили в школьные годы, но стрессов прическа вызывала меньше. Самое важное в этом варианте — не забыть заплести косы из прядей у лица. Количество — на ваше усмотрение. В бьюти сезоне 2024 в целом будут популярны косы, но не в естественно-романтичном варианте, а в инопланетном — будто вы героиня сериала про постапокалипсис.
Необъяснимо, но факт — эффект грязных волос. Прическа формируется при помощи большого количества геля — волосы необходимо тщательно зализать назад. Можно украсить ободком-невидимкой — едва заметный в волосах аксессуар, но прическа уже будет смотреться интереснее. В моде также крупные массивные украшения — зачешите волосы назад, нанесите гель, прочешите и соберите большой заколкой — из пластика, бусин или страз — не важно. Неуместны будут разве что заколки из жемчуга.
Невозможно представить 90-е без эффектных объемных кудрей. Если вам не повезло от природы, то можно сделать химическую завивку, — сегодня это щадящая процедура, которая при правильном профессиональном подходе не испортит вам волосы.
Мелкие кудри будут выглядеть стильно и игриво на любую длину волос — эффектно смотрятся ретро завитки с челкой. Если давно хотели примерить образ молодых Сары Джессики-Паркер или Энди Макдауэлл — самое время.
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