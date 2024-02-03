Космические пучки: как выглядит самая популярная прическа сезона, и еще 7 нескучных идей из 90-х

Спорная прическа времен 90-х и начала 2000-х, которую мамы тщательно крутили дочерям к утренникам в школу. Пресловутые жгутики с торчащими вверх кончиками волос по всей голове нравились не всем девочкам того времени, но их мнение не всегда учитывалось. Вполне возможно, для кого-то такая прическа стала психотравмой, особенно если этот кто-то носил очки или скобы на зубах. Сегодня есть шанс посмотреть страхам прошлого в лицо и победить их.