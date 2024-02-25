Рваные лохмы: как будем стричься в 2024 году — нескучные варианты для тонких волос без объема. И не только

Скоро весна, а это значит, что в обозримом будущем у женщин возникнет необъяснимое желание сменить прическу, перекрасить волосы, отрезать челку или рубануть каре. Закономерное явление, подкрепленное жаждой новизны. Начать с волос — самое простое, смена имиджа обойдется вам во много раз дороже. Рассказываем, какие стрижки будут популярны в 2024 году — идеальные варианты для тонких волос, которые будут смотреться одинаково хорошо и на обладательницах густой шевелюры.
Важно знать перед стрижкой
Прежде чем отправиться в салон и сесть в парикмахерское кресло, предлагаем изучить несколько нюансов, которые помогут вам сделать правильный выбор и сохранить волосы на голове в приличном виде. Тонкие негустые волосы стригут только прямыми ножницами — филировочные не подходят, как и бритва. Ровный плотный срез визуально добавит густоты.
Присматривались к завивке, но боялись навредить волосам? Нет причин для беспокойства. Современные корейские средства для долговременной завивки весьма щадящие. Выбирайте крупные палочки, чтобы получить объемный локон, который можно будет носить волной, а при желании — вытянуть. Легкая завивка будет хорошо смотреться на любом из предложенных ниже варианте стрижки.
Как подстричься
Набирает популярность простая в исполнении и укладке, но при этом очень красивая стрижка хэшкат (hush cut). Многослойная, с переходами в корейском стиле. Легкая, небрежная, структурированная. Одинаково хорошо ляжет как на прямые, так и на вьющиеся волосы любой длины. Hush в переводе с английского означает «тишина», оттого главная особенность стрижки — тихие и плавные переходы между слоями. Прическа смотрится будто у вас отросла короткая стрижка. Хэшкат универсальна, прямым и тонким волосам при достаточном количестве слоев она добавит объем, а густые и тяжелые облегчит за счет каскада.
Не сбавляет популярности стрижка маллет. Наверняка в вашем окружении нет тех, кто осмелился на такую — дерзкий вариант, отсылающий к
Вулфкат одно время носили преимущественно звезды, но, как это часто бывает, обычные люди желают быть похожими на своих кумиров. Так волчья стрижка или волчица перекочевала от богатых и знаменитых к простым смертным и стала очень популярной в TikTok — там показывают и процесс стрижки, и укладку, и с какой одеждой сочетать. Фишка прически — в ее многослойности, которая делает тонкие волосы пышными и объемными и избавляет от необходимости укладывать челку, а также имеет немало вариантов для трансформации. Главное — не переборщить с градуированием прядей, чтобы стрижка не стала похожа на классический маллет.
Стрижка шегги — вариант попроще, но не менее стильный. Структурированная, рваная прическа, пряди лежат хаотично. Будет хорошо смотреться на густых волосах средней длины, а тонким визуально добавит объем за счет укороченных прядей в области макушки. Длинные пряди можно собрать в хвост: так прическа будет смотреться строже. Прическа отлично впишется в образ любительниц ветра в волосах, к тому же ее легко укладывать, особенно на вьющихся и склонных к завиткам волосах.
Бикси — прическа для обладательниц коротких волос. Гибрид двух стрижек — пикси и боб. От первой берется рваная манера исполнения прически, от второй — длина. Бикси может быть с челкой и без нее. Также можно сделать завивку и придать образу игривости.
Популярная стрижка каскад, которая ложится абсолютно на любую длину. Каскад может быть аккуратным без четких переходов, так и более рваным. Нюанс — стрижка не для любой густоты волос, подойдет она вам или нет, лучше уточнить у мастера. Неопытный специалист может испортить вам волосы: при небольшой густоте велик риск состричь вообще всё и уйти домой лысой.
Романтичный вариант для обладательниц длинных и средней длины волос — стрижка бабочка. Она похожа на каскад, но пряди у лица чуть длиннее. Между верхним и нижним слоем заметна разница. Бабочка подразумевает очень длинную челку-шторку, которую по желании можно заправить за уши и забыть, что она у вас есть.
Как ухаживать за волосами дома
Раз в месяц делайте скраб для кожи головы мягкими и кислотными средствами. После скрабирования эксперты рекомендуют использовать шампунь для глубокой очистки — средство хорошо обезжиривает и придает волосам дополнительный объем. Используйте его один раз в месяц, а в остальное время — любой шампунь для объема и увлажнения.
На концы волос наносите бальзам. Используйте мелкую расческу, прочешите волосы — так чешуйки закрываются, волос берет всё, что ему нужно, остальное смывается. Обладательницам тонких лишенных объема волос эксперты не рекомендуют использовать маски, потому что в их составе много масел, которые утяжеляют волосы и лишают их объема.
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