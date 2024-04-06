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Стиль и красота Кризис-2024 Модные советы обзор На волне распродаж: собираем базовую косметичку за 3500 рублей — 9 бюджетных средств для макияжа лица

На волне распродаж: собираем базовую косметичку за 3500 рублей — 9 бюджетных средств для макияжа лица

Пудра с эффектом фотошопа, сияющий консилер, 3D-блеск для губ, идеальная тушь и другие бриллианты бюджетной косметики

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В магазинах косметики и парфюмерии женщины будто попадают в рай: яркие коробочки, тени, румяна, блестки так и манят. Но увидев стоимость, мы так же стремительно возвращаемся с небес на землю. И без того кусачие цены стали еще кусачее. Женская косметичка переживает непростые времена. Нанося на лицо остатки роскоши, мы думаем, как же быть дальше. Пересмотрев огромное количество обзоров, мы поняли — не все так страшно, как казалось: пользуясь распродажами, можно собрать базовую косметичку до 3500 рублей.

Начнем с главного — тональная основа. Выбор пал на Superfluid от бренда Influence с эффектом припудренной кожи. Тональное средство выравнивает рельеф и маскирует несовершенства на лице. На него сейчас скидка аж 46%: крем стоит 483 рубля вместо 895 рублей. Считаем, надо брать.

У тональной основы приятная легкая текстура

Идем дальше — консилер. Его мы наносим специальной кисточкой либо кончиками пальцев под глаза поверх тонального крема. Хит продаж — средство марки B. Color — сейчас стоит 539 рублей вместо 1078 рублей. У консилера легкая текстура и легкое покрытие, которое не забивается в мелкие морщинки, с эффектом сияния.

Отличный консиллер — рекомендуем

Ищем пудру — выбираем компактную матовую марки Shu с мелкодисперсной структурой. Отлично выравнивает тон, фиксирует макияж и создает эффект фотошопа. Сейчас купить средство можно за 412 рублей вместо 688 рублей.

Пудра с эффектом Photoshop — кому?

Следующий шаг — румяна. Многие блогеры рассказывают о марке Stellary — в магазинах представлено несколько тонов, мы же обратили внимание на нежный сливовый оттенок, которым можно заменить скульптор, чтобы уложиться в нужную сумму. Стоимость — 333 рубля при скидке 25%.

Румяна также можно использовать как тени для век — получится нежный макияж

Гель для бровей от Art Vasige, расхваленный визажистами за качество, стойкость и цену, сейчас стоит всего 138 рублей. Профессионалы держат его в своих косметичках на постоянной основе. Вы можете просто уложить им брови и зафиксировать или же слегка подкрасить, а поверх нанести гель.

Многие считают, что лучше этого геля пока ничего не придумано

Базовая палитра теней — Ninelle la mirada. Четыре цвета разных текстур, с мерцанием и без, от светло-бежевого до черного с интенсивной пигментацией. Тени легко тушуются и очень стойкие. Цена — 412 рублей вместо 687 рублей, скидка 40%.

Черными тенями можно рисовать стрелки при помощи скошенной кисточки — экономим на подводке

Тушь для ресниц — Luxvisage mascara XXL brown: коричневый оттенок смотрится не менее красиво, чем привычный черный, и больше подходит для дневного макияжа. Удобная силиконовая щеточка хорошо удлиняет и разделяет ресницы с первого нанесения. Хваленая Vivienne Sabo в последнее время сильно испортилась, считают бьюти-блогеры: оставляет комочки, быстро портится, так что мы решили поискать альтернативу. Цена — 314 рублей.

Еще вариант — бренд Mixit, который тоже выпускает хорошие туши по невысокой стоимости

Карандаш для губ в красивом нюдовом оттенке 05 от бренда Stellary. Подходит абсолютно к любому оттенку помады. Кстати, карандаш для губ отлично применим и для глаз: нарисуйте им стрелки на веках — получите монохромный базовый макияж. На карандаш сейчас скидка 25%, и купить его можно всего за 200 рублей.

Кто сказал, что карандаш для губ нужно наносить исключительно на губы? Рисуем стрелки

Идеальный блеск для губ с эффектом увеличения — Ninelle 3d volume fantasia. Нам понравился оттенок какао (723). Средство очень быстро разбирают, так что делаем вывод, что блеск популярен и хорош, и встаем в очередь. Цена 411 рублей.

У бренда широкая косметическая линейка — есть на что посмотреть

В середине недели мы рассказывали, как быстро и эффектно убрать отеки с лица — информация наверняка окажется для вас полезной. Сделайте лимфодренажный массаж лица, прежде чем наносить макияж, и позаботьтесь заранее о своем рационе, чтобы не страдать утром от отечности.

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