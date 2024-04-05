Долина сделала подтяжку, а Лолита «сломала» ребра. На какие пластические операции идут российские звезды

Сегодня к услугам пластических хирургов обращаются всё больше звезд российского шоу-биза. Например, Виктория Боня установила лицевые импланты, Лолита сделала надлом ребер, а Лариса Долина — круговую подтяжку лица.
В то же время сами пластические хирурги говорят, что сейчас в моде естественность и аккуратность. Это касается и пластических операций, и косметических процедур.
— На мой взгляд, звезды сегодня хотят скрыть свои пластические операции, чтобы люди восхищались их «естественной» красотой, — рассказала нашим коллегам из MSK1.RU пластический хирург София Казарян.
В топе операций, которые аккуратно скрывают несовершенства, — эндоскопические методики, надлом ребер, маммопластика, блефаропластика. Подробнее о том, к каким услугам прибегали российские звезды, смотрите в видео чуть выше.
А как вы относитесь к изменению внешности с помощью врачей?
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