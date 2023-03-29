Очки-щиток и стразы: изучаем самые модные солнцезащитные оправы сезона «весна-лето — 2023»

Нельзя сказать, что в наступившем сезоне есть четкая категоричность и какие-то конкретные оправы попали в список антитоповых. Модели, которые были актуальны несколько сезонов назад, по-прежнему с нами. Если вы предпочитаете классику, переживать не о чем, эти модели очков на покой не собираются. Тем, кому стало скучно и хочется немного огня, — для вас в новом сезоне сюрприз, и не один.

Что в тренде?

В список лидеров упрямо выбиваются очки в спортивном стиле: форма напоминает ту, что мы видим на велосипедистах и профессиональных спортсменах. Стекла могут быть зеркальные, цветные, классические черные или серебристые. Такая форма очков идеально дополнит образы в стиле спорт-шик.