Очки-щиток и стразы: изучаем самые модные солнцезащитные оправы сезона «весна-лето — 2023»

Солнцезащитные очки не только спасают нас от ультрафиолета, но и добавляют образу изюминку. Это отличный аксессуар, который говорит о нашем настроении: романтичная ретрооправа намекает на игривость и легкий флирт, черная маска на пол-лица сообщает, что вы не в духе, необычная форма, яркое стекло или градиент говорят, что вы натура яркая и любящая внимание. Рассказываем, какие оправы очков самые модные в весенне-летнем сезоне 2023 (с прошлого года мало что поменялось, но несколько неожиданных вариантов всё же нашлось).
Нельзя сказать, что в наступившем сезоне есть четкая категоричность и какие-то конкретные оправы попали в список антитоповых. Модели, которые были актуальны несколько сезонов назад, по-прежнему с нами. Если вы предпочитаете классику, переживать не о чем, эти модели очков на покой не собираются. Тем, кому стало скучно и хочется немного огня, — для вас в новом сезоне сюрприз, и не один.
Что в тренде?
В список лидеров упрямо выбиваются очки в спортивном стиле: форма напоминает ту, что мы видим на велосипедистах и профессиональных спортсменах. Стекла могут быть зеркальные, цветные, классические черные или серебристые. Такая форма очков идеально дополнит образы в стиле спорт-шик.
Очки-щиток, или маска, — да, буквально маска сварщика, но в миниатюре. Предположительно на трендовость модели повлияла пандемия, с нижней части лица маски переместились на верхнюю. Форма уже пользуется популярностью у самых ярых модниц. Приживется ли надолго? Не будем гадать, самые горячие тренды затухают быстрее остальных.
Очки для тех, кто не выспался или перебрал накануне с алкоголем, — шутим, конечно же. Мода на оверсайз чувствует себя комфортно не первый год. Гипертрофированный объем, массивные оправы, большие линзы в разных формах и оттенках продолжают помогать девушкам и женщинам скрывать пол-лица не только потому, что им хочется спрятаться от назойливых взглядов, а просто потому, что это стильно.
Для любителей выделяться — цветные оправы в мармеладно-ярких и нежно-зефирных оттенках. Самый пик — оправы в неоновых оттенках: лимон, лайм, оранжевый или розовый. Стекла очков могут быть как на контрасте — черные, так и в тон цвету пластика. Цветные очки хорошо смотрятся с монохромными образами.
Кроме монохромных цветных очков, модными в этом сезоне будут сочетания тонкой оправы и цветных линз. Розовые, голубые, красные, желтые стекла отлично смотрятся в разных моделях очков, будь это круглые, большие или модные авиаторы.
Стильно в новом сезоне 2023 будут выглядеть женские солнцезащитные очки с эффектом омбре. В основном это будет классический темный градиент, но если с прошлого сезона у вас остались градиентные очки с цветным переходом — не возбраняется.
Здравствуй, Пэрис, или стразы возвращаются. Мы носили такие в 2000-х, вдохновившись образами Риз Уизерспун из фильма «Блондинка в законе». Если у вас сохранились такие (и даже все стразины на месте), смело достаем, если нет — покупаем опять и блистаем.
Узкие и длинные солнцезащитные очки понравятся модницам, которые не просто ищут очки от солнца, но высматривают стильную обновку к своим образам. Современные узкие очки действительно выглядят необычно и весьма креативно.
Оправы необычных форм — рискнете? Очки в форме звезд или сердца, крылатые очки — в таких вы точно не останетесь незамеченной, но помните про уместность. Образ не должен быть перегружен, если вы решаетесь на несколько акцентов сразу, следите за тем, чтобы детали дружили между собой. Такие формы могут добавить инфантильности — учитываем возраст, прежде чем надеть.
Перейдем к более спокойным вариантам. Классические черные — квадратные и прямоугольные формы: всегда было, есть и будет. Черные очки легко впишутся даже в летние образы, не утяжеляя их, кроме того, они эффектно подчеркнут образы тотал блэк. Особенно красиво смотрятся в сочетании с яркой помадой.
Не сдает позиции и белая пластмассовая оправа — мода на ретро продолжается. Вспоминаем образы Одри Хепберн и смело повторяем. Что изменилось с прошлого сезона? Если раньше самой популярной моделью были контрастные очки, то в этом стекла в сочетании с белой оправой стали более мягкими.
Классическая черепаховая оправа — в коричневых оттенках с легким принтом. Сегодня такие очки комбинируют с разными оттенками стекол и металлическими элементами. Подобные эксперименты в дизайне солнцезащитных очков 2023 вполне себя оправдали, поскольку мы видим очень много пар очков в роговой оправе.
Фаворитом для многих являются идеально круглые очки. Модные Ленноны (тишейды) в минималистической оправе или крутые в стиле оверсайз однозначно помогут привлечь к себе внимание.
Популярная и знакомая каждому форма очков-авиаторов придется по вкусу тем, кто не готов на риск и эксперименты. Классические авиаторы безумно универсальны и станут отличным дополнением ко многим образам. Рекомендуем приглядеться к немного обновленным оправам с геометрией, цветными стеклами и к декорированным моделям авиаторов.
Как выбрать очки?
Инструкция простая. Для начало определим, на какую фигуру похоже ваше лицо: овал, круг, квадрат, прямоугольник или перевернутый треугольник (сердце).
Если у вас овальное лицо, то вам подойдут практически все модели. Чтобы оправа смотрелась хорошо, нужно сохранить пропорции — ширина оправы равна самой широкой части лица. Верхняя линия оправы совпадает с линией бровей. Плавные формы подчеркнут округлые изгибы лица. Если хотите сделать акцент на скулы, выбирайте оправу «кошачий глаз» или «бабочка», округлая и прямоугольная оправы также будут к лицу.
Обладательницам круглого лица пойдут оправы, которые будут зрительно лицо вытягивать, с четкими углами. К примеру, прямоугольные или квадратные очки подчеркнут скулы, сделают их визуально шире подбородка, направят взгляд к вискам. Хорошо будут смотреться модели с широкими дужками.
Если у вас квадратное лицо, то основная задача очков — смягчить линии, сделать их более плавными. Примерьте оправы «кошачий глаз» (форма вытянет лицо и сделает скулы шире подбородка), авиаторы, круглые очки. Прямоугольные и квадратные оправы лучше не выбирать.
Если у вас прямоугольное лицо, то вам следует выбирать оправы, которые сгладят угловатые черты, сделают форму лица более мягкой. Не советуем брать маленькие оправы (длинные и узкие), лучше остановите свой выбор на авиаторах, моделях оверсайз или на круглых вариантах. Подсказка: цветная оправа привлечет внимание к вискам и подчеркнет скулы.
Мягкие, сужающиеся к подбородку линии характерны для треугольного лица или сердца. Очки должны сбалансировать лоб и подбородок, поэтому их ширина не должна превышать ширину лба, избегайте очков с массивной верхней частью (очки-щиток или маска не ваш вариант). Подберите очки с маленькой закругленной оправой, а также с узкой перемычкой. Подойдут авиаторы, бабочки, кошачий глаз, а если хочется максимально сместить акцент со слишком широкого лба, выберите круглые очки.
Что еще почитать про моду и стиль
1. Бунт и страсть: как правильно носить главный цвет 2023 года и кому он пойдет.
2. Мужчинам сносит башню: топ-7 весенних ароматов для женщин, от которых невозможно оторваться.
3. Байкерша или леди: 5 самых модных вариантов верхней одежды на весну — смотрим и выбираем свой.