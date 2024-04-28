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Работа обзор Откажетесь от отдыха, чтобы заработать? Считаем, кому и сколько заплатят за работу в праздники

Откажетесь от отдыха, чтобы заработать? Считаем, кому и сколько заплатят за работу в праздники

И может ли начальник заставить вас трудиться в законный выходной

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Если начальство просит вас поработать в выходные, у него для этого должна быть уважительная причина

Долгожданный после шестидневной рабочей недели выходной наконец-то наступил, и впереди их еще много. Но не у всех: множество людей работают и в выходные, и в праздники. Одна радость — за работу в эти дни заплатят в два раза больше. Или не заплатят? Разбираемся.

По общему правилу работа в выходные и праздничные дни оплачивается не менее чем в двойном размере. Но не у всех людей выходные — это стандартные субботы и воскресенья. Если у сотрудника график сменный (например, два через два), то за работу в субботу и воскресенье ему не доплачивают. А вот за работу в праздничные дни должны. Праздничных дней в мае всего два — День труда и День Победы. Если смена выпадает на какой-то из них, то заплатить за нее должны по двойному тарифу.

— Даже если сотрудник работает посменно, то рабочая смена, попадающая на праздничный день, оплачивается в двойном размере, — говорит юрист компании «Инкана» Артем Страшнов.

А вот если у сотрудника стандартная пятидневка, то отдыхать он должен все дни, установленные так называемым производственным календарем, который ежегодно утверждает Минтруда. В 2024 году длинные майские выходные делятся так:

  • 28, 29, 30 апреля и 1 мая отдыхаем;

  • 2 и 3 мая работаем;

  • 4 и 5 мая отдыхаем;

  • 6, 7 и 8 мая работаем;

  • 9, 10, 11 и 12 мая отдыхаем.

Соответственно, если у вас стандартная пятидневка и при этом начальство требует поработать в один из выходных, заплатить за это должны в двойном размере. Причем даже если у вас сдельная или почасовая оплата труда.

Единственный случай, когда при работе в праздничный день не применяется двойной тариф, — если работник сам предпочел не двойную оплату, а выходной в другой день. Такая возможность предусмотрена Трудовым кодексом.

При этом почти всегда от работы в выходные и праздники можно отказаться. По крайней мере, в теории законом такая опция предусмотрена — согласно Трудовому кодексу, вызвать человека на работу в выходные и праздники могут только с его письменного согласия.

При этом у работодателя должна быть еще и уважительная причина — производственная необходимость. Он должен объяснить, как же так вышло, что человека потребовалось вызвать на работу в законный выходной, и доказать, что обойтись без этого было нельзя. Причем объяснить это нужно не только самому работнику, но и трудовой инспекции. Последнее, правда, только если сотрудник обратится в нее с жалобой на работодателя.

Есть экстраординарные случаи, когда отказаться от работы в выходной или праздничный день нельзя, — работодатель может вызвать сотрудника, не спрашивая его мнения.

— При этом работодатель обязан внятно объяснить и доказать, какие из указанных причин и оснований были у него для того, чтобы требовать от сотрудника явки на работу без его согласия, — говорит юрист.

Он объясняет, что в Трудовом кодексе прописаны три ситуации, когда это допустимо:

  • для предотвращения катастрофы или аварии, устранения их последствий;

  • для предотвращения несчастных случаев, уничтожения или порчи имущества;

  • для выполнения работ, необходимость которых обусловлена введением чрезвычайного или военного положения, бедствием или его угрозой, и в иных случаях, ставящих под угрозу жизнь или нормальные жизненные условия населения.

Но и тут есть исключения. Например, беременных сотрудниц нельзя вызывать на работу в выходные дни — что бы ни случилось.

А вы работаете в выходные и праздники?

Только если хорошо попросят и хорошо заплатят
У меня сменный график, так что работаю
Меня заставили
Нет и не собираюсь
Я вообще всё время работаю
У меня нет работы
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