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Криминал Кредитная история не важна. В Новосибирске ОМОН ворвался в колл-центр: видео штурма и задержания

Кредитная история не важна. В Новосибирске ОМОН ворвался в колл-центр: видео штурма и задержания

Аферисты предлагали помощь в получении кредитов, но их целью было выманить деньги «за услуги»

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Сначала силовики посети сам колл-центр, затем произвели обыски на дому у «кредитных специалистов»

Полицейские при силовой поддержке Росгвардии задержали четырех новосибирцев, обвиняемых в дистанционном мошенничестве. Мужчины организовали колл-центр в офисном здании в Октябрьском районе Новосибирске, жертв они находили через нелегальные базы микрофинансовых организаций. Им они обещали помощь в получении займов даже при плохой кредитной истории.

Видео штурма колл-центр и зедержания «кредитных специалистов»

— Сообщники убеждали людей перечислять им денежные средства под предлогом необходимости оплаты дополнительных услуг по выдаче займа (открытие счета, оплата страховки, курьерской доставки документов, инкассации). В настоящее время установлено 5 потерпевших в возрасте от 21 до 64 лет, пострадавших от рук подельников, — сообщили 28 апреля в ГУ МВД Новосибирской области.

На данный момент сумма ущерба от «колл-центра», по версии силовиков, превысила 320 тысяч рублей. Криминальную схему организовал 29-летний мужчина, ему помогали три товарища в возрасте 30–35 лет.

У «кредитных специалистов» изъяли 14 компьютеров, 30 телефонов, десятки сим- и банковских карт, оформленных на третьих лиц. Возбуждено уголовное дело о мошенничестве, фигурантов отправили под домашний арест.

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