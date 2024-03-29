Силовики штурмом взяли нелегальное казино: видео с сорванного покерного турнира в Новосибирске

В помещение зашел ОМОН Источник: Прокуратура Новосибирской области











В Новосибирске сотрудники городского ОЭБ и СК РФ ворвались в помещение, где находилось казино. Видео со штурмом опубликовала прокуратура.

Как рассказали в пресс-службе Прокуратуры Новосибирской области, незаконное казино находилось в помещении по адресу: улица Богдана Хмельницкого, дом 11. Покерный турнир проводили двое организаторов и 4 крупье. Главным призом была поездка в легальное казино в другом регионе.

— В ходе проведения оперативно-розыскных мероприятий задержаны 6 человек, в том числе организаторы, — добавили в пресс-службе Прокуратуры Новосибирской области.

Казино существует около года Источник: Прокуратура Новосибирской области

Заведено уголовное дело по части 3 статьи 171.2 УК РФ (незаконная организация и проведение азартных игр, совершенные организованной группой).

Как рассказали в пресс-службе СК по Новосибирской области, по предварительной информации, в мае 2023 года 55-летний местный житель создал незаконное казино. В качестве дилеров пригласил своих опытных друзей. Расследование по делу продолжается.