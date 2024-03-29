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Силовики штурмом взяли нелегальное казино — видео

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Криминал Силовики штурмом взяли нелегальное казино: видео с сорванного покерного турнира в Новосибирске

Силовики штурмом взяли нелегальное казино: видео с сорванного покерного турнира в Новосибирске

Были задержаны 6 человек

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В помещение зашел ОМОН

В Новосибирске сотрудники городского ОЭБ и СК РФ ворвались в помещение, где находилось казино. Видео со штурмом опубликовала прокуратура.

Как рассказали в пресс-службе Прокуратуры Новосибирской области, незаконное казино находилось в помещении по адресу: улица Богдана Хмельницкого, дом 11. Покерный турнир проводили двое организаторов и 4 крупье. Главным призом была поездка в легальное казино в другом регионе.

— В ходе проведения оперативно-розыскных мероприятий задержаны 6 человек, в том числе организаторы, — добавили в пресс-службе Прокуратуры Новосибирской области.

Казино существует около года

Заведено уголовное дело по части 3 статьи 171.2 УК РФ (незаконная организация и проведение азартных игр, совершенные организованной группой).

Как рассказали в пресс-службе СК по Новосибирской области, по предварительной информации, в мае 2023 года 55-летний местный житель создал незаконное казино. В качестве дилеров пригласил своих опытных друзей. Расследование по делу продолжается.

В Новосибирске в феврале мировой судья оштрафовал на 800 000 рублей фирму за то, что она предоставляла помещения для незаконной организации азартных игр.

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Казино Новосибирск ОМОН Прокуратура
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