«Каждый день вспоминаю твою улыбку». Год назад банда рецидивистов жестоко убила двух аниматоров, до сих пор никто не наказан

Год назад, 28 апреля 2023 года, в Усть-Лабинске Краснодарского края исчезли двое аниматоров: 37-летний Кирилл Чубко и 19-летняя Татьяна Мостыко. Они не вернулись домой с выступления. Людей сразу зацепила эта история, и следующие несколько дней артистов искали сотни волонтеров и спасателей.
К сожалению, Кирилла и Татьяну живыми найти не удалось. Их жестоко убили на кубанской трассе, забрали деньги, а тела закопали. Расследование ведется до сих пор, даже спустя год дело не передали в суд. Все обвиняемые ранее были судимы, один из них, которого считают главарем, и вовсе должен был находиться в колонии. Предположительно, он вышел на свободу через службу в ЧВК «Вагнер».
Наши коллеги из 93.RU вспоминают страшную трагедию, которая потрясла не только Краснодарский край, но и всю Россию.
Не жди, ложись спать
Кириллу Чубко было 37 лет, он вместе с женой был организатором кубанского «Шоу звезд» — представления с аниматорами в костюмах звезд шоу-бизнеса. С ним работала 19-летняя Татьяна Мостыко, которая приехала учиться в педагогический колледж в Усть-Лабинск из Красноярского края.
Днем 28 апреля 2023 года Кирилл с Татьяной уехали на представление в станицу Крыловскую — это в 140 километрах от их дома в Усть-Лабинске. Около 20:30 того же дня коллеги отправились домой на белом автомобиле Кирилла Hyundai Grandeur.
Возле станицы Березанской Выселковского района аниматоры пробили колесо, об этом Кирилл рассказал своей жене Дарье по телефону. До дома оставалось ехать около 70 километров. В тот вечер он еще несколько раз связывался с супругой, но затем связь пропала.
По телефону Кирилл успел объяснить, что на трассе им предложили помощь трое неизвестных, которые якобы попали в аналогичную ситуацию. Они согласились свозить Кирилла за колесом к его знакомому в соседнюю станицу, а затем вернуться и всё отремонтировать.
— Идет дождь, мы ждем, закончится — начнем чинить. Не жди, ложись спать, — рассказывала Дарья о последних словах мужа.
В ту ночь со счета Кирилла пропало около 200 000 рублей: деньги снимали частями в трех станицах Кубани, расстояние между которыми около 100 километров. Все деньги Кирилл переводил на карту своей коллеги Татьяны, потому что свою забыл. Последний перевод прошел в 05:45 следующего дня. Примерно через три часа в банкомате снимали деньги последний раз.
Ранним утром 29 апреля Дарья проснулась одна — муж так и не вернулся, на звонки не отвечал. Женщина рассказывала, что у Кирилла всегда с собой была портативная зарядка, поэтому она сразу исключила, что телефон мог сесть. Дарья с родственниками сразу же выехала на поиски, а чуть позже обратилась к полиции и волонтерам.
Только вечером 30 апреля СК подтвердил пропажу Кирилла и Татьяны на кубанской трассе М-4 «Дон». Ведомство сразу возбудило уголовное дело об убийстве двух лиц из корыстных побуждений.
Как шли поиски?
С 29 апреля к поискам подключились сотни волонтеров из Краснодарского края и соседних регионов. Люди группами прочесывали окрестности. Днем 1 мая в лесу Брюховецкого района нашли сгоревшую машину Кирилла. Внутри никого не было. Что интересно, его жена позже рассказала, что волонтеры до этого прочесывали эту местность и автомобиля там не было.
В тот же день на въезде в Краснодар со стороны Адыгеи задержали 31-летнего Демьяна Кеворкьяна, которого заподозрили в причастности к возможному убийству. Сразу силовики никак не комментировали задержание, однако СМИ быстро выяснили, что Кеворкьяна в 2016 году приговорили к 18 годам колонии строгого режима за то, что он организовал банду и нападал на людей на кубанских трассах.
Вечером 1 мая волонтеры «ЛизыАлерт» без объяснений свернули штаб и прекратили поиск, хотя Дарья Чубко всё еще продолжала искать мужа и верила до последнего. В соцсетях мусолили одну и ту же тему — исчезновение и все обстоятельства казались слишком странными, даже кинематографичными. Кто и когда поменял колесо и поехал дальше? Как преступники узнали код от карты, чтобы снять деньги? Почему машину нашли там, где уже искали? Как бандиты могли незаметно передвигаться во время поисков? Почему подозреваемого задержали в Краснодаре в 100 км от места исчезновения людей?
Пока жители Кубани и всей страны искали ответы на все эти вопросы, 3 мая Следком сообщил страшное: в крае задержали троих подозреваемых в убийстве Кирилла и Татьяны. Ведомство снова назвало это убийством, и хотя информации о найденных телах еще не было, сомнений больше не осталось.
Задержанными оказались 31-летний Демьян Кеворкьян из Краснодара, 30-летний Анатолий Двойников из Тихорецкого района и 45-летний Арам Татосян из Апшеронского района Краснодарского края.
По версии следствия, преступники встретили Кирилла и Татьяну на трассе, где те пробили колесо. Они напали на аниматоров, связали и похитили банковские карты, получив к ним доступ. Через несколько часов Двойников отвез Кирилла в лес возле хутора Памяти Ленина, зарезал и закопал тело. Машину бандит сжег.
Татьяна была жива как минимум до утра — ее вывезли на участок в соседнем, Ленинградском районе. Там Татосян убил ее, ударив ножом в шею. Тело девушки тоже закопали в лесу.
Подозреваемые сняли в нескольких банкоматах более 180 тысяч рублей. Тело Кирилла с признаками насильственной смерти нашли почти сразу, а тело Татьяны продолжали искать. Вечером 3 мая волонтеры «ЛизыАлерт» опубликовали сообщение, что девушку нашли, она погибла.
Что известно о преступниках?
По заявлению СК РФ, все трое ранее были судимы.
В 2014 году банда Кеворкьяна, в которую входила 15-летняя девочка, ночью напала на троих человек на трассе в районе станицы Новощербиновской. Одному выстрелили в живот, остальных избили и забрали украшения, мобильные и 20 тысяч рублей. Всех пострадавших вывезли в поле, где продолжили пытать. Одного мужчину убили выстрелом в голову. Испугавшись, другой пленник позвонил отцу и попросил привезти 300 тысяч рублей.
В итоге Краснодарский краевой суд приговорил всех участников банды к реальным срокам. Сам Кеворкьян получил 18 лет колонии. Это случилось в 2016 году. А еще во время расследования убийства аниматоров выяснилось, что в 2013-м Кеворкьян убил еще одного человека в Ейском районе — раньше следователи об этом не знали.
Еще одним задержанным по делу аниматоров оказался 30-летний Анатолий Двойников из Тихорецкого района. Он также неоднократно был судим. В конце 2017 года ударил кухонным ножом в плечо собутыльника, а еще несколько раз пьяным угонял машины и ездил за рулем. Однажды попал в ДТП на чужой машине. За все эти преступления Двойников получил два года колонии.
В начале февраля 2022 года на сайте суда снова появилось уголовное дело против Двойникова за угон. Дело так и не успели рассмотреть, следующее заседание было назначено на 23 мая 2023 года. С августа 2022-го и до марта 2023-го суды откладывали «из-за тяжелой болезни» Двойникова. Какой именно — не уточняется. При этом преступник спокойно передвигался по краю и даже успел совершить новое страшное преступление вместе с подельниками.
Сразу после убийства суд резко перестал откладывать заседания — уже в конце мая 2023-го Двойников получил четыре года колонии по старому делу об угоне.
Третий задержанный — 45-летний Арам Татосян. Один из его знакомых, с которым поговорил наш журналист, рассказал, что видел его перед убийством в селе Черниговском Апшеронского района (именно в этом муниципалитете, по данным СК, задержали одного из подозреваемых. — Прим. ред.). Собеседник добавил, что у Татосяна были проблемы с алкоголем.
Следствие длится до сих пор — дело так и не передали в суд. Все обвиняемые находятся под стражей с момента задержания. Адвокат Дарьи Александр Звездин рассказал, что в ближайшее время дело направят прокурору. До этого он жаловался на бездействие следователей, которые затягивают сроки рассмотрения жалоб и игнорируют потерпевших: жену Кирилла и мать Татьяны.
— Сегодня я взглянула в глаза смерти. Я была на суде, на продлении стражи, я видела этих троих убийц. Это просто непередаваемые ощущения, я пока не знаю, что рассказать, — в слезах рассказывала Дарья Чубко в соцсетях.
Жизнь после
Мать Татьяны Мостыко Надежда потеряла не только дочь, но и свою маму, которая умерла почти сразу после убийства. Сама женщина живет в небольшом городке Мотыгино Красноярского края — там же похоронили Татьяну.
— Хочу выразить свое восхищение кубанскому народу! Не смогу найти слов благодарности вам! На протяжении всего времени поисков вы не знали, что такое усталость, еда, сон. Вышли на поиски и прочесывали поля, посадки, обочины, заброшенки, спрашивали у местных жителей малейшую информацию, развешивали листовки, делали всё, что может помочь найти Кирилла и Танечку.
Женщина поблагодарила неравнодушных со всей России в том числе и за то, что помогли собрать деньги для транспортировки тела дочери. Более того, собранных средств хватит и для будущего памятника.
Дарья Чубко по-прежнему живет в Усть-Лабинске, воспитывает пятилетнего сына Платона и занимается кондитерским делом. Она открыла свою кофейню в родном городе — они вместе с мужем вели бизнес, сняли помещение и начали делать ремонт. Долгое время Дарья старалась найти в себе силы, чтобы продолжить дело, и со временем всё получилось.
Вдова признается в своем блоге, что до сих пор не отошла от потери мужа — он всегда был ее опорой и поддерживал. Вот уже год Дарья пытается достучаться до «Битвы экстрасенсов», чтобы попробовать восстановить картину той роковой ночи. Но шоу ее игнорирует.
— В каждом месте, где бы я не была, каждой клеточкой ощущаю тебя, я помню тебя, я люблю тебя! Все воспоминания греют мне душу и сердце! Я благодарю тебя, любимый, за то, что мы прожили счастливую жизнь! И я каждый день вспоминаю твою улыбку, твою заботу, твою любовь, — писала Дарья в соцсетях.