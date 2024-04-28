«Каждый день вспоминаю твою улыбку». Год назад банда рецидивистов жестоко убила двух аниматоров, до сих пор никто не наказан

Дело аниматоров потрясло всю страну Источник: Танюша Мостыко, Vk.com / СУ СКР по Краснодарскому краю, T.me / show_zvezd_krd / Instagram.com (экстремистская организация, деятельность запрещена на территории РФ)











Год назад, 28 апреля 2023 года, в Усть-Лабинске Краснодарского края исчезли двое аниматоров: 37-летний Кирилл Чубко и 19-летняя Татьяна Мостыко. Они не вернулись домой с выступления. Людей сразу зацепила эта история, и следующие несколько дней артистов искали сотни волонтеров и спасателей.



К сожалению, Кирилла и Татьяну живыми найти не удалось. Их жестоко убили на кубанской трассе, забрали деньги, а тела закопали. Расследование ведется до сих пор, даже спустя год дело не передали в суд. Все обвиняемые ранее были судимы, один из них, которого считают главарем, и вовсе должен был находиться в колонии. Предположительно, он вышел на свободу через службу в ЧВК «Вагнер».

Наши коллеги из 93.RU вспоминают страшную трагедию, которая потрясла не только Краснодарский край, но и всю Россию.

Таинственное исчезновение аниматоров еще долго будоражило людей Источник: Городские порталы

Не жди, ложись спать

Кириллу Чубко было 37 лет, он вместе с женой был организатором кубанского «Шоу звезд» — представления с аниматорами в костюмах звезд шоу-бизнеса. С ним работала 19-летняя Татьяна Мостыко, которая приехала учиться в педагогический колледж в Усть-Лабинск из Красноярского края.



Днем 28 апреля 2023 года Кирилл с Татьяной уехали на представление в станицу Крыловскую — это в 140 километрах от их дома в Усть-Лабинске. Около 20:30 того же дня коллеги отправились домой на белом автомобиле Кирилла Hyundai Grandeur.



Ориентировка на Кирилла и Татьяну после исчезновения Источник: СУ СКР по Краснодарскому краю / T.me











Возле станицы Березанской Выселковского района аниматоры пробили колесо, об этом Кирилл рассказал своей жене Дарье по телефону. До дома оставалось ехать около 70 километров. В тот вечер он еще несколько раз связывался с супругой, но затем связь пропала.



По телефону Кирилл успел объяснить, что на трассе им предложили помощь трое неизвестных, которые якобы попали в аналогичную ситуацию. Они согласились свозить Кирилла за колесом к его знакомому в соседнюю станицу, а затем вернуться и всё отремонтировать.



— Идет дождь, мы ждем, закончится — начнем чинить. Не жди, ложись спать, — рассказывала Дарья о последних словах мужа.

В ту ночь со счета Кирилла пропало около 200 000 рублей: деньги снимали частями в трех станицах Кубани, расстояние между которыми около 100 километров. Все деньги Кирилл переводил на карту своей коллеги Татьяны, потому что свою забыл. Последний перевод прошел в 05:45 следующего дня. Примерно через три часа в банкомате снимали деньги последний раз.



Ранним утром 29 апреля Дарья проснулась одна — муж так и не вернулся, на звонки не отвечал. Женщина рассказывала, что у Кирилла всегда с собой была портативная зарядка, поэтому она сразу исключила, что телефон мог сесть. Дарья с родственниками сразу же выехала на поиски, а чуть позже обратилась к полиции и волонтерам.



Только вечером 30 апреля СК подтвердил пропажу Кирилла и Татьяны на кубанской трассе М-4 «Дон». Ведомство сразу возбудило уголовное дело об убийстве двух лиц из корыстных побуждений.



Как шли поиски?

С 29 апреля к поискам подключились сотни волонтеров из Краснодарского края и соседних регионов. Люди группами прочесывали окрестности. Днем 1 мая в лесу Брюховецкого района нашли сгоревшую машину Кирилла. Внутри никого не было. Что интересно, его жена позже рассказала, что волонтеры до этого прочесывали эту местность и автомобиля там не было.



Видео со следственными действиями возле сгоревшей машины Источник: СУ СКР по Краснодарскому краю / T.me

В тот же день на въезде в Краснодар со стороны Адыгеи задержали 31-летнего Демьяна Кеворкьяна, которого заподозрили в причастности к возможному убийству. Сразу силовики никак не комментировали задержание, однако СМИ быстро выяснили, что Кеворкьяна в 2016 году приговорили к 18 годам колонии строгого режима за то, что он организовал банду и нападал на людей на кубанских трассах.



Вечером 1 мая волонтеры «ЛизыАлерт» без объяснений свернули штаб и прекратили поиск, хотя Дарья Чубко всё еще продолжала искать мужа и верила до последнего. В соцсетях мусолили одну и ту же тему — исчезновение и все обстоятельства казались слишком странными, даже кинематографичными. Кто и когда поменял колесо и поехал дальше? Как преступники узнали код от карты, чтобы снять деньги? Почему машину нашли там, где уже искали? Как бандиты могли незаметно передвигаться во время поисков? Почему подозреваемого задержали в Краснодаре в 100 км от места исчезновения людей?



Здесь артисты пробили колесо Источник: СУ СКР по Краснодарскому краю / T.me











Пока жители Кубани и всей страны искали ответы на все эти вопросы, 3 мая Следком сообщил страшное: в крае задержали троих подозреваемых в убийстве Кирилла и Татьяны. Ведомство снова назвало это убийством, и хотя информации о найденных телах еще не было, сомнений больше не осталось.



Задержанными оказались 31-летний Демьян Кеворкьян из Краснодара, 30-летний Анатолий Двойников из Тихорецкого района и 45-летний Арам Татосян из Апшеронского района Краснодарского края.



Слева направо: Демьян Кеворкьян, Анатолий Двойников и Арам Татосян Источник: Дима Кузмин / Vk.com; Анатолий Двойников / Vk.com; Арам Татосян / Ok.ru











По версии следствия, преступники встретили Кирилла и Татьяну на трассе, где те пробили колесо. Они напали на аниматоров, связали и похитили банковские карты, получив к ним доступ. Через несколько часов Двойников отвез Кирилла в лес возле хутора Памяти Ленина, зарезал и закопал тело. Машину бандит сжег.



Татьяна была жива как минимум до утра — ее вывезли на участок в соседнем, Ленинградском районе. Там Татосян убил ее, ударив ножом в шею. Тело девушки тоже закопали в лесу.



Подозреваемые сняли в нескольких банкоматах более 180 тысяч рублей. Тело Кирилла с признаками насильственной смерти нашли почти сразу, а тело Татьяны продолжали искать. Вечером 3 мая волонтеры «ЛизыАлерт» опубликовали сообщение, что девушку нашли, она погибла.



Что известно о преступниках?

По заявлению СК РФ, все трое ранее были судимы.



В 2014 году банда Кеворкьяна, в которую входила 15-летняя девочка, ночью напала на троих человек на трассе в районе станицы Новощербиновской. Одному выстрелили в живот, остальных избили и забрали украшения, мобильные и 20 тысяч рублей. Всех пострадавших вывезли в поле, где продолжили пытать. Одного мужчину убили выстрелом в голову. Испугавшись, другой пленник позвонил отцу и попросил привезти 300 тысяч рублей.



В итоге Краснодарский краевой суд приговорил всех участников банды к реальным срокам. Сам Кеворкьян получил 18 лет колонии. Это случилось в 2016 году. А еще во время расследования убийства аниматоров выяснилось, что в 2013-м Кеворкьян убил еще одного человека в Ейском районе — раньше следователи об этом не знали.



Кеворкьян до сих пор не признает вину Источник: Объединенная пресс-служба судов Краснодарского края / T.me











Еще одним задержанным по делу аниматоров оказался 30-летний Анатолий Двойников из Тихорецкого района. Он также неоднократно был судим. В конце 2017 года ударил кухонным ножом в плечо собутыльника, а еще несколько раз пьяным угонял машины и ездил за рулем. Однажды попал в ДТП на чужой машине. За все эти преступления Двойников получил два года колонии.



В начале февраля 2022 года на сайте суда снова появилось уголовное дело против Двойникова за угон. Дело так и не успели рассмотреть, следующее заседание было назначено на 23 мая 2023 года. С августа 2022-го и до марта 2023-го суды откладывали «из-за тяжелой болезни» Двойникова. Какой именно — не уточняется. При этом преступник спокойно передвигался по краю и даже успел совершить новое страшное преступление вместе с подельниками.



Сразу после убийства суд резко перестал откладывать заседания — уже в конце мая 2023-го Двойников получил четыре года колонии по старому делу об угоне.



Видео Следственного комитета с кадрами расследования Источник: СУ СКР по Краснодарскому краю / T.me

Третий задержанный — 45-летний Арам Татосян. Один из его знакомых, с которым поговорил наш журналист, рассказал, что видел его перед убийством в селе Черниговском Апшеронского района (именно в этом муниципалитете, по данным СК, задержали одного из подозреваемых. — Прим. ред.). Собеседник добавил, что у Татосяна были проблемы с алкоголем.

Татосян попросил прощения за убийство девушки Источник: объединенная пресс-служба судов Краснодарского края











Следствие длится до сих пор — дело так и не передали в суд. Все обвиняемые находятся под стражей с момента задержания. Адвокат Дарьи Александр Звездин рассказал, что в ближайшее время дело направят прокурору. До этого он жаловался на бездействие следователей, которые затягивают сроки рассмотрения жалоб и игнорируют потерпевших: жену Кирилла и мать Татьяны.

— Сегодня я взглянула в глаза смерти. Я была на суде, на продлении стражи, я видела этих троих убийц. Это просто непередаваемые ощущения, я пока не знаю, что рассказать, — в слезах рассказывала Дарья Чубко в соцсетях.

Жизнь после

Мать Татьяны Мостыко Надежда потеряла не только дочь, но и свою маму, которая умерла почти сразу после убийства. Сама женщина живет в небольшом городке Мотыгино Красноярского края — там же похоронили Татьяну.



— Хочу выразить свое восхищение кубанскому народу! Не смогу найти слов благодарности вам! На протяжении всего времени поисков вы не знали, что такое усталость, еда, сон. Вышли на поиски и прочесывали поля, посадки, обочины, заброшенки, спрашивали у местных жителей малейшую информацию, развешивали листовки, делали всё, что может помочь найти Кирилла и Танечку.

Женщина поблагодарила неравнодушных со всей России в том числе и за то, что помогли собрать деньги для транспортировки тела дочери. Более того, собранных средств хватит и для будущего памятника.



Видео памяти Татьяны Мостыко Источник: Надежда Плешкова / Vk.com

Дарья Чубко по-прежнему живет в Усть-Лабинске, воспитывает пятилетнего сына Платона и занимается кондитерским делом. Она открыла свою кофейню в родном городе — они вместе с мужем вели бизнес, сняли помещение и начали делать ремонт. Долгое время Дарья старалась найти в себе силы, чтобы продолжить дело, и со временем всё получилось.



Вдова признается в своем блоге, что до сих пор не отошла от потери мужа — он всегда был ее опорой и поддерживал. Вот уже год Дарья пытается достучаться до «Битвы экстрасенсов», чтобы попробовать восстановить картину той роковой ночи. Но шоу ее игнорирует.



— В каждом месте, где бы я не была, каждой клеточкой ощущаю тебя, я помню тебя, я люблю тебя! Все воспоминания греют мне душу и сердце! Я благодарю тебя, любимый, за то, что мы прожили счастливую жизнь! И я каждый день вспоминаю твою улыбку, твою заботу, твою любовь, — писала Дарья в соцсетях.