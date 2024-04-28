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Весна Порывы до 23 м/с: в Новосибирской области объявили штормовое предупреждение

Порывы до 23 м/с: в Новосибирской области объявили штормовое предупреждение

Жителям региона пришли сообщения о непогоде

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Сильный ветер придет в регион на один день

Жителей Новосибирской области предупреждают об ухудшении погоды и усилении ветра до штормового. В регионе завтра, 29 апреля, прогнозируются осадки.

— Ожидаются местами кратковременные дожди, грозы, порывы ветра до 23 м/с в НСО 29 апреля, — говорится в смс-сообщении от регионального управления МЧС.

Синоптики прогнозируют похолодание ночью до +3 градусов

На сайте ФГБУ «Западно-Сибирское УГМС» сказано, что в ночные часы температура на территории области составит +9, +14 градусов, местами возможно похолодание до +3 градусов. Ночью ожидаются кратковременные дожди, местами грозы. Дневные температуры будут колебаться от +11 до 16 градусов. Скорость ветра составит от 9 до 14 метров, местами возможны порывы до 23 метров в секунду.

Ранее НГС изучил прогноз погоды в Новосибирской области на первую неделю мая. Ожидаются грибные дожди и жара до +19 градусов.

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