«Ему отрезало ноги». Что происходит на вокзале Барнаула, где мужчина пытался убить дочь, а потом попал под поезд

Полицейские продолжают работать на вокзале Источник: Константин Санталов











Ранним утром 28 апреля молодой отец выбросил двухлетнюю дочь со второго этажа барнаульского вокзала на бетонный пол, а затем бросился бежать от полицейских и попал под поезд. По словам очевидцев, ему отрезало ноги.



NGS22.RU побывал на месте ЧП и выяснил подробности произошедшего.



«Все в шоке»

На парковке перед железнодорожным вокзалом стоят несколько полицейских машин, вдалеке пассажиры ждут такси и переговариваются. На улице все спокойно, но мимо то и дело проходят люди в форме с черными папками в руках.



Внутри вокзала пассажиров почти нет. На входе улыбчивые сотрудницы службы безопасности привычно просят положить все металлические предметы на стол и пройти через рамки. После вопроса о ЧП девушки меняются в лице и сухо отвечают, что ничего не видели и не знают.

На первом этаже — кассы, бесплатный зал ожидания, магазины с сувенирами. На втором — платные комнаты отдыха. Именно сюда несколько часов назад поднялись молодые родители с двухлетней дочерью.

Отсюда отец выбросил дочь. Источник: Константин Санталов











— На вид мужчина был младше, чем его спутница. Семья сняла зал комфорт, отец прогуливался с дочерью, которая плакала, — рассказала NGS22.RU одна из очевидцев, которая попросила об анонимности, — Сотрудница вокзала купила ребенку шоколадку, чтобы успокоить. Сначала все было хорошо, а потом мужчина неожиданно подошел к перилам и бросил ребенка вниз. Может быть, был неадекватный или под кайфом, непонятно. Мы не сразу поняли, что стряслось. Все в шоке.



Девочка упала с высоты второго этажа и выжила Источник: Константин Санталов

Пытался уйти

После этого мужчина быстро спустился на первый этаж и выбежал на перрон. Следом бросились полицейские. Чтобы оторваться от них, он решил срезать через пути. В этот момент там ехал поезд, который и сбил беглеца.



— Ему отрезало ноги, — добавила сотрудница вокзала, — Скорая приехала очень быстро. Оказали помощь и ему, и девочке. К счастью, она выжила.

С вокзала легко попасть на перрон Источник: Константин Санталов

О случившемся на вокзале сейчас не напоминает ничего. На месте падения ребенка крови нет, бетонный пол чист. Пассажиры ждут поезда и сидят в телефонах.

В зале ожидания на втором этаже, откуда упала малышка, тоже тихо, там работают следователи, которые говорят говорят лишь, что выясняют все обстоятельства произошедшего.



Следователи продолжают осмотр места ЧП Источник: Константин Санталов









