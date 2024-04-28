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Происшествия эксклюзив «Ему отрезало ноги». Что происходит на вокзале Барнаула, где мужчина пытался убить дочь, а потом попал под поезд

«Ему отрезало ноги». Что происходит на вокзале Барнаула, где мужчина пытался убить дочь, а потом попал под поезд

Мы побывали на месте ЧП и поговорили с очевидцами

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Полицейские продолжают работать на вокзале

Ранним утром 28 апреля молодой отец выбросил двухлетнюю дочь со второго этажа барнаульского вокзала на бетонный пол, а затем бросился бежать от полицейских и попал под поезд. По словам очевидцев, ему отрезало ноги.

NGS22.RU побывал на месте ЧП и выяснил подробности произошедшего.

«Все в шоке»

На парковке перед железнодорожным вокзалом стоят несколько полицейских машин, вдалеке пассажиры ждут такси и переговариваются. На улице все спокойно, но мимо то и дело проходят люди в форме с черными папками в руках.

Внутри вокзала пассажиров почти нет. На входе улыбчивые сотрудницы службы безопасности привычно просят положить все металлические предметы на стол и пройти через рамки. После вопроса о ЧП девушки меняются в лице и сухо отвечают, что ничего не видели и не знают.

На первом этаже — кассы, бесплатный зал ожидания, магазины с сувенирами. На втором — платные комнаты отдыха. Именно сюда несколько часов назад поднялись молодые родители с двухлетней дочерью.

Отсюда отец выбросил дочь.

— На вид мужчина был младше, чем его спутница. Семья сняла зал комфорт, отец прогуливался с дочерью, которая плакала, — рассказала NGS22.RU одна из очевидцев, которая попросила об анонимности, — Сотрудница вокзала купила ребенку шоколадку, чтобы успокоить. Сначала все было хорошо, а потом мужчина неожиданно подошел к перилам и бросил ребенка вниз. Может быть, был неадекватный или под кайфом, непонятно. Мы не сразу поняли, что стряслось. Все в шоке.

Девочка упала с высоты второго этажа и выжила

Пытался уйти

После этого мужчина быстро спустился на первый этаж и выбежал на перрон. Следом бросились полицейские. Чтобы оторваться от них, он решил срезать через пути. В этот момент там ехал поезд, который и сбил беглеца.

— Ему отрезало ноги, — добавила сотрудница вокзала, — Скорая приехала очень быстро. Оказали помощь и ему, и девочке. К счастью, она выжила.

С вокзала легко попасть на перрон

О случившемся на вокзале сейчас не напоминает ничего. На месте падения ребенка крови нет, бетонный пол чист. Пассажиры ждут поезда и сидят в телефонах.

В зале ожидания на втором этаже, откуда упала малышка, тоже тихо, там работают следователи, которые говорят говорят лишь, что выясняют все обстоятельства произошедшего.

Следователи продолжают осмотр места ЧП

Как рассказали в NGS22.RU в Восточном межрегиональном следственном управлении на транспорте, возбуждено уголовное дело по ч. 3 ст. 30, п. «в» ч. 2 ст. 105 УК РФ (покушение на убийство малолетнего лица, заведомо находящегося в беспомощном состоянии).

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