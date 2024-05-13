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Семья Познакомились в ЗАГСе: пара из Новосибирска поженилась на массовой свадьбе в Москве

Познакомились в ЗАГСе: пара из Новосибирска поженилась на массовой свадьбе в Москве

Вместе с ними сыграли свадьбу еще 150 пар

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Молодожены на свадьбу выбрали наряд в национальном стиле

Пара из Новосибирска поженилась на массовой свадьбе в Москве. Всего церемонию устроили для 151 пары.

Как сообщили в пресс-службе правительства региона, на международной выставке «Россия» прошла первая массовая свадьба. В ней приняли участие 151 пара из разных регионов страны: молодожены одновременно зарегистрировали брак.

Новосибирскую область представили Тимофей и Любовь, они были одеты в национальные свадебные наряды. Тимофей работает и учится, увлекается игрой на гитаре и хоккеем. Его супруга Любовь родилась в Якутии, в городе Саха, девушка занимается спортом и танцами, работает в новосибирском ЗАГСе. Там молодожены и познакомились.

— Тимофей сделал предложение Любовь в 2023 году в романтичной обстановке на берегу озера в парке Монрепо во время экскурсии в Выборг, — поделились подробностями в правительстве.

Для молодоженов обустроили столики напротив сцены

Массовая свадьба прошла 12 мая, по народным приметам, брак, заключенный в этот день будет долгим и крепким. После церемонии все пары исполнили свой первый свадебный танец.

Кроме того, для молодоженов провели программу, они посетили лекции, мастер-классы, праздничные концерты и выступление творческих коллективов.

Любовь и Тимофей, свяжитесь с редакцией НГС, мы хотим написать подробности о вас и вашей свадьбе.
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Ранее ЗАГС раскрыл статистику по бракам: в марте в Новосибирской области поженились 1245 пар молодоженов, развелись — 1052 пары. В апреле в брак вступили 1437 пар, а расторгли его также 1052 пары.

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