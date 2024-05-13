Кофта из говядины: в Академгородке заработала точка с египетским фастфудом — ее открыл фитнес-тренер

Фино из тунца и помидоров с чипсами за 200 рублей Источник: Стас Соколов











В Академгородке заработало заведение Red Camel (Красный верблюд), которое предлагает блюда египетской кухни. Точку открыл выходец из Египта Моатаз Элдахан.

«Красный верблюд» занял небольшое помещение в одноэтажном здании супермаркета на улице Демакова, 3. Вход в кафе с торца, открыв дверь посетитель сначала видит коридор с аквариумами, и только сделав несколько шагов попадает в маленький зал на 5–6 посадочных мест. Заведение работает преимущественно на доставку.

Аквариумы в зале закусочной Источник: Стас Соколов











Кафе открыл египтянин Моатаз Эльдахан, который, по его словам, впервые приехал в Россию из Египта десять лет назад. Последние пару лет Моатаз работал тренером в тренажёрном зале Fanta Gym (также расположен в микрорайоне Щ). Сам начинающий ресторатор говорит на смеси русского и английского языков, но с лихвой компенсирует языковой барьер характерной южной приветливостью.

Моатаз Эльдахан Источник: Стас Соколов











В меню «Красного верблюда» пока три основных блюда с разными вариациями начинок: «бомбастик сэндвичи», фино и египетская паста. Цены начинаются со 180 рублей (фино с фалафелем и фетой), самая дорогая позиций сэндвич или паста с кофтой (котлета из рубленого мяса) из говядины.

Red Camel — первое заведение в Новосибирске, которое позиционирует себя, как египетское. Кухня этой страны пока практически не представлена в местных заведениях, несмотря на популярность Египта, как места отдыха.

В целом же, гастрономическая палитра Новосибирска пока не так богата. Рестораторы в основном стараются открывать заведения в уже проверенных жанрах. Сейчас, например, наиболее быстро развивающимися направлениями стали точки вьетнамской (48 заведений) и грузинской (46) кухонь. Так в мае в ТРЦ «Сибирский молл» заработала первая точка сети «Дед Хо» из Санкт-Петербурга. А чуть раньше большой грузинский ресторан на Красном проспекте открыли предприниматели из Якутска.